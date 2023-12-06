جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان تحتفل بالذكرى الـ20 لتأسيسها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أكد‭ ‬فيصل‭ ‬فولاذ‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬الغرب‭ ‬أثبت‭ ‬كذبه‭ ‬وزيفه‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وأنه‭ ‬قد‭ ‬اتضح‭ ‬في‭ ‬أحداث‭ ‬غزة‭ ‬زيف‭ ‬وكذب‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬بينت‭ ‬حقائق‭ ‬كثيرة‭. ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بمقال‭ ‬الأستاذ‭ ‬أنور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬أحسن‭ ‬مقال‭ ‬لعرض‭ ‬الواقع‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬انعقاد‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬19‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والذي‭ ‬تضمن‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬عن‭ ‬الجمعية،‭ ‬وتقديم‭ ‬كتيب‭ ‬الجمعية‭ ‬عن‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭ ‬والتجمع‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وذكر‭ ‬فولاذ‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬ستبدأ‭ ‬برامجها‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬والذي‭ ‬يصادف‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬للاحتفال‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬العشرين‭ ‬لتأسيس‭ ‬الجمعية‭.‬

بدوره،‭ ‬تحدث‭ ‬محمد‭ ‬السهلي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجمعية‭ ‬عن‭ ‬تنظيمها‭ ‬9‭ ‬برامج‭ ‬وفعاليات‭ ‬متنوعة‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬العشرين‭ ‬لتأسيسها‭ ‬والذي‭ ‬يصادف‭ ‬10‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬وستنطلق‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭.‬

وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ذكرت‭ ‬الجمعية‭ ‬انها‭ ‬تحتفل‭ ‬بذكرى‭ ‬مرور20‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تأسيسها،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬ثمرة‭ ‬من‭ ‬ثمار‭ ‬المسيرة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬المباركة،‭ ‬ومنذ‭ ‬أن‭ ‬تأسست‭ ‬جرت‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬أولوياتها‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يُعزّز‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬الخير‭ ‬والتكاتف‭ ‬والتكافل،‭ ‬وتسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬لأن‭ ‬تكون‭ ‬عونًا‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬الداعمة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الإنسان‭ ‬وتعزيز‭ ‬روح‭ ‬التطوع،‭ ‬وقد‭ ‬قدمت‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬20‭ ‬عامًا‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والأنشطة‭ ‬المحلية‭ ‬والعربية‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬الموضوعات‭ ‬الإنسانية‭.‬

وأضافت‭ ‬الجمعية‭ ‬‮«‬وعليه‭ ‬فإننا‭ ‬نجدد‭ ‬العطاء‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ميادين‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬والتنموي‭ ‬وكذلك‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬يرتقي‭ ‬بالمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬ونؤكد‭ ‬لكم‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬الجمعية‭ ‬اليوم‭ ‬لعقدين‭ ‬من‭ ‬الزمان‭ ‬مواكبين‭ ‬فيه‭ ‬أبرز‭ ‬التطورات‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التطوعي،‭ ‬لتظل‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬العهد‭ ‬دائمًا‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬الجمعية‭ ‬أن‭ ‬مساندة‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬العادلة،‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬أولوياتها‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الإنساني‭ ‬والحقوقي،‭ ‬مستندة‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬التشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬والقواعد‭ ‬الدستورية‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إرساء‭ ‬دعائم‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬سقف‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كان‭ ‬ترسيخًا‭ ‬ملموسًا‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الأساسية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المملكة‭ ‬ملتزمة‭ ‬فيما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬العهد‭ ‬الدولي‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬الوقفات‭ ‬والمسيرات‭ ‬التضامنية‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬نددت‭ ‬بالحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والعدوان‭ ‬الغاشم‭ ‬على‭ ‬فلسطين،‭ ‬وبالأخص‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والاضرار‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمادية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬يشهده‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬النكبات‭ ‬الا‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الحديث‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬كانت‭ ‬راسخة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬وصون‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وأن‭ ‬المملكة‭ ‬كانت‭ ‬داعمة‭ ‬لجهود‭ ‬السلام‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬مستقلة،‭ ‬والمطالبة‭ ‬بالالتزام‭ ‬التام‭ ‬بما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬2712‭. ‬وعليه‭ ‬نرفع‭ ‬سقف‭ ‬العلن‭ ‬في‭ ‬حصول‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬حقوقه‭ ‬المسلوبة‭ ‬في‭ ‬وطنه‭ ‬لنصرة‭ ‬لقضيتهم‭ ‬العادلة‭.‬

واختتمت‭ ‬الجمعية‭ ‬بيانها‭ ‬بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬شباب‭ ‬البحرين‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التابع‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬يحتفي‭ ‬بمرور‭ ‬19‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬الجمعية،‭ ‬و19‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الحقوقي‭ ‬والمتواصل‭ ‬لخدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬عليها‭.‬

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