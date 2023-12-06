جمعية النور للبرّ تحتفي بيوم المرأة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية الشيخة لمياء بنت محمد بن خليفة
آل خليفة رئيسة جمعية النور للبر أقامت جمعية النور للبر الثلاثاء الماضي مهرجاناً احتفالياً بمناسبة يوم المرأة البحرينية، وذلك في نادي ضباط قوة دفاع البحرين.
استهل الحفل بكلمات ترحيبية، ثم ألقت رئيسة الجمعية الشيخة لمياء بنت محمد آل خليفة كلمة أعربت فيها عن فرحة المرأة البحرينية بهذه المناسبة السنوية السعيدة. وأعربت عريفة الحفل رئيسة لجنة العلاقات العامة والاعلام عن مدى اعتزاز الجمعية بمنتسباتها وإنجازاتهن كنساء بحرينيات رائدات في المجال الخيري والتطوعي والشراكة المجتمعية. وتخلل الحفل فقرات ترفيهية استمتعت من خلالها العضوات بالمشاركة فيها، ثم اختتم الحفل بتكريم عضوات الجمعية الفاعلات والموظفات النشيطات نظير جهودهن المتواصلة تحت قبة الجمعية خلال سنة 2023م، وعبرت عضوات الجمعية عن مدى سعادتهن بتقدير الجمعية لهن، كما عبرن عن أهمية الاحتفال بهذا اليوم، لكونه يعبر عن عطاء المرأة البحرينية عبر التاريخ ومساهمتها في دفع عجلة التنمية.
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