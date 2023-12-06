جمعية النور للبرّ تحتفي بيوم المرأة البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

استهل‭ ‬الحفل‭ ‬بكلمات‭ ‬ترحيبية،‭ ‬ثم‭ ‬ألقت‭ ‬رئيسة‭ ‬الجمعية‭ ‬الشيخة‭ ‬لمياء‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كلمة‭ ‬أعربت‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬فرحة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬السنوية‭ ‬السعيدة‭. ‬وأعربت‭ ‬عريفة‭ ‬الحفل‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والاعلام‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬اعتزاز‭ ‬الجمعية‭ ‬بمنتسباتها‭ ‬وإنجازاتهن‭ ‬كنساء‭ ‬بحرينيات‭ ‬رائدات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الخيري‭ ‬والتطوعي‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭. ‬وتخلل‭ ‬الحفل‭ ‬فقرات‭ ‬ترفيهية‭ ‬استمتعت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬العضوات‭ ‬بالمشاركة‭ ‬فيها،‭ ‬ثم‭ ‬اختتم‭ ‬الحفل‭ ‬بتكريم‭ ‬عضوات‭ ‬الجمعية‭ ‬الفاعلات‭ ‬والموظفات‭ ‬النشيطات‭ ‬نظير‭ ‬جهودهن‭ ‬المتواصلة‭ ‬تحت‭ ‬قبة‭ ‬الجمعية‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬2023م،‭ ‬وعبرت‭ ‬عضوات‭ ‬الجمعية‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬سعادتهن‭ ‬بتقدير‭ ‬الجمعية‭ ‬لهن،‭ ‬كما‭ ‬عبرن‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬الاحتفال‭ ‬بهذا‭ ‬اليوم،‭ ‬لكونه‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬عطاء‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ‭ ‬ومساهمتها‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭.‬

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