تأخير رخص البناء بسبب التحديات الإدارية والبيروقراطية لأهالي الجنوبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب محمد القصاص:
قال عضو مجلس بلدي الجنوبية محمد دراج إن التأخير في رخص البناء وخاصة المساجد مشكلة مؤرقة يواجهها العضو البلدي بسبب مطالب أهالي الدائرة في الإلحاح على سرعة التحرك بتنفيذها.
وأضاف تأخير الطلبات في الأوقاف المختصة بالمساجد لـ 3 سنوات وتأخير تسجيل الأراضي أو التراخيص بسبب إدخال المساجد ضمن تصنيف البنايات لا يتناسب مع طلبات الأهالي كون إن -البنايات تشتمل على ثلاثة طوابق وأكثر-والمفترض ألا يكون تصنيف بناء المساجد كبناء المنازل لما له من أهمية في دور العبادة والمناسبات الدينية والاجتماعية.
وأوضح أن تخطيط وزارة الإسكان في المشاريع الإسكانية الماضية لا يتطلب وجود محلات تجارية مشيرا إلى أن لديه مسجدين من صفائح الحديد حاليا وهما مسجد خالد ابن الوليد ومسجد فاطمة بنت علي وحينما تم رفع الطلب للإنشاء تم رفضه بسبب عدم إرفاق المحلات التجارية لافتا إلى أنه قد تواجه المشاريع الدينية تأخيرًا أو تعطيلًا نتيجة للتحديات الإدارية والبيروقراطية المتعلقة بإصدار التراخيص والموافقات.
وطالب دراج بتسهيل إجراءات رخص البناء وضمان السرعة في عملية إنجازها تماشيا مع التطور العمراني في البلاد محبذا أن يتم إنهاء كل الإجراءات بالتقنية الحديثة أسوة بالعديد من الهيئات والوزارات الحكومية لتسهيل عمل إجراءات رخص البناء بشكل سلس وسريع.
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