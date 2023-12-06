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تأخير رخص البناء بسبب التحديات الإدارية والبيروقراطية لأهالي الجنوبية

12/6/2023 7:21:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬محمد‭ ‬القصاص‭:‬


قال‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬محمد‭ ‬دراج‭ ‬إن‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬رخص‭ ‬البناء‭ ‬وخاصة‭ ‬المساجد‭ ‬مشكلة‭ ‬مؤرقة‭ ‬يواجهها‭ ‬العضو‭ ‬البلدي‭ ‬بسبب‭ ‬مطالب‭ ‬أهالي‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬الإلحاح‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬التحرك‭ ‬بتنفيذها‭.‬

وأضاف‭ ‬تأخير‭ ‬الطلبات‭ ‬في‭ ‬الأوقاف‭ ‬المختصة‭ ‬بالمساجد‭ ‬لـ‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬وتأخير‭ ‬تسجيل‭ ‬الأراضي‭ ‬أو‭ ‬التراخيص‭ ‬بسبب‭ ‬إدخال‭ ‬المساجد‭ ‬ضمن‭ ‬تصنيف‭ ‬البنايات‭ ‬لا‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬طلبات‭ ‬الأهالي‭ ‬كون‭ ‬إن‭ -‬البنايات‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬طوابق‭ ‬وأكثر‭-‬والمفترض‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬تصنيف‭ ‬بناء‭ ‬المساجد‭ ‬كبناء‭ ‬المنازل‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬العبادة‭ ‬والمناسبات‭ ‬الدينية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬تخطيط‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬الماضية‭ ‬لا‭ ‬يتطلب‭ ‬وجود‭ ‬محلات‭ ‬تجارية‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬مسجدين‭ ‬من‭ ‬صفائح‭ ‬الحديد‭ ‬حاليا‭ ‬وهما‭ ‬مسجد‭ ‬خالد‭ ‬ابن‭ ‬الوليد‭ ‬ومسجد‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬وحينما‭ ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬الطلب‭ ‬للإنشاء‭ ‬تم‭ ‬رفضه‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬إرفاق‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تواجه‭ ‬المشاريع‭ ‬الدينية‭ ‬تأخيرًا‭ ‬أو‭ ‬تعطيلًا‭ ‬نتيجة‭ ‬للتحديات‭ ‬الإدارية‭ ‬والبيروقراطية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإصدار‭ ‬التراخيص‭ ‬والموافقات‭.‬

وطالب‭ ‬دراج‭ ‬بتسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬رخص‭ ‬البناء‭ ‬وضمان‭ ‬السرعة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬إنجازها‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬التطور‭ ‬العمراني‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬محبذا‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إنهاء‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬بالتقنية‭ ‬الحديثة‭ ‬أسوة‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الهيئات‭ ‬والوزارات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتسهيل‭ ‬عمل‭ ‬إجراءات‭ ‬رخص‭ ‬البناء‭ ‬بشكل‭ ‬سلس‭ ‬وسريع‭.‬

كلمات دالة

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