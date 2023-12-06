توثيق حقوقي: إسرائيل تصعد من استهداف مدارس تديرها الأمم المتحدة في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

غزة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قالت‭ ‬جهات‭ ‬حقوقية،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬صعدت‭ ‬هجماتها‭ ‬على‭ ‬مدارس‭ ‬تأوي‭ ‬نازحين‭ ‬تابعة‭ ‬لوكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وذكر‭ ‬المرصد‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬أنه‭ ‬وثق‭ ‬هجمات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مكثفة‭ ‬بالطائرات‭ ‬والمدفعية‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬24‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬مدارس‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬تابعة‭ ‬لأونروا‭ ‬خلفت‭ ‬مئات‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬جسيم‭ ‬للحصانة‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬منشآت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وحسب‭ ‬البيان،‭ ‬تضمنت‭ ‬الهجمات‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬وصباح‭ ‬أمس‭ ‬استهداف‭ ‬مدرسة‭ ‬‮«‬فلسطين‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لأونروا‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬شمال‭ ‬القطاع،‭ ‬ومدرسة‭ ‬‮«‬الفلاح‮»‬‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الزيتون‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مدرسة‭ ‬‮«‬صلاح‭ ‬الدين‮»‬‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا،‭ ‬ومدرسة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بني‭ ‬سهيلا‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭. ‬ويوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬قتل‭ ‬وأصيب‭ ‬عشرات‭ ‬النازحين‭ ‬جراء‭ ‬هجمات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬مدرسة‭ ‬‮«‬معن‮»‬‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬كذلك‭ ‬تعرض‭ ‬مدرسة‭ ‬أخرى‭ ‬لأضرار‭ ‬جانبية‭ ‬نتيجة‭ ‬لقصف‭ ‬مدفعي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬قتل‭ ‬أربعة‭ ‬نازحين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬20‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭. ‬

وقال‭ ‬المرصد‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬إن‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬التابعة‭ ‬لأونروا‭ ‬يتكدس‭ ‬فيها‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ممن‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬ملجأ‭ ‬آمن‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬هجمات‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬تلاحقهم‭ ‬بغاراتها‭ ‬دون‭ ‬هوادة‭. ‬وأظهرت‭ ‬الإحصاءات‭ ‬الأولية‭ ‬للأورومتوسطي‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬1 ‭,‬ 9‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬غزة‭ (‬من‭ ‬أصل‭ ‬2 ‭,‬ 3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭)‬،‭ ‬أصبحوا‭ ‬نازحين‭ ‬داخليا،‭ ‬منهم‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬1 ‭,‬ 2‭ ‬مليون‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬156‭ ‬منشأة‭ ‬تابعة‭ ‬للأونروا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬وثقت‭ ‬أونروا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬استهدافا‭ ‬لمرافقها‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬حرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ضربات‭ ‬مباشرة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬منشأة‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭. ‬واللافت،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬الحقوقي،‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المدارس‭ ‬التي‭ ‬تأوي‭ ‬النازحين‭ ‬وتتبع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تعرضت‭ ‬لهجمات‭ ‬متكررة‭ ‬من‭ ‬إسرائيل،‭ ‬منها‭ ‬مدرسة‭

‬‮«‬الفاخورة‮»‬‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬إذ‭ ‬تعرضت‭ ‬المدرسة‭ ‬إلى‭ ‬هجوم‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬ما‭ ‬خلف‭ ‬مئات‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬بعضهم‭ ‬وهم‭ ‬نيام،‭ ‬وفي‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه‭ ‬تعرضت‭ ‬ذات‭ ‬المدرسة‭ ‬إلى‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬مكثف‭ ‬خلف‭ ‬عشرات‭ ‬الضحايا‭. ‬

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‬بموازاة‭ ‬ذلك‭ ‬تعرضت‭ ‬مدرسة‭ ‬‮«‬تل‭ ‬الزعتر‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لعدة‭ ‬هجمات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬متكررة،‭ ‬كان‭ ‬أشدها‭ ‬في18‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬شخصا‭ ‬وإصابة‭ ‬العشرات‭ ‬بجروح‭. ‬

وترفع‭ ‬منشآت‭ ‬أونروا،‭ ‬مثلها‭ ‬مثل‭ ‬جميع‭ ‬مرافق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬علم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬سطحها،‭ ‬وتتم‭ ‬مشاركة‭ ‬إحداثيات‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬والمراكز‭ ‬التي‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬ملاجئ‭ ‬طوارئ‭ ‬للمدنيين‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬

وأكد‭ ‬المرصد‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬لإسرائيل‭ ‬الوفاء‭ ‬بكل‭ ‬التزاماتها‭ ‬وفق‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬وقف‭ ‬استهداف‭ ‬المدنيين‭ ‬ومنشآت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬واحترام‭ ‬المبدأ‭ ‬الأساسي‭ ‬لحرمة‭ ‬وحصانة‭ ‬المنشآت‭ ‬الدولية‭ ‬بموجب‭ ‬قواعد‭ ‬الحرب‭. ‬