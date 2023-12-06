الأمم المتحدة: الفلسطينيون في قطاع غزة يعيشون في ((رعب مطلق))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
جنيف – الوكالات: أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أمس أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون في «رعب مطلق يتفاقم»، متحدثا خلال مؤتمر صحفي في جنيف.
قال تورك إنه بعد شهرين «مازال المدنيون في غزة يتعرضون لقصف إسرائيلي متواصل ولعقاب جماعي».
ودعا إلى وقف فوري للأعمال العسكرية وإطلاق سراح جميع الرهائن.
وأكد تورك أن «الوضع الإنساني كارثي» مضيفا أن «الفلسطينيين في غزة يعيشون في رعب مطلق يتفاقم».
وأشار إلى «مخاطر متزايدة» بوقوع «جرائم فظيعة» من إبادة وجرائم في حق الإنسانية وجرائم حرب.
ودعا إلى «اتخاذ تدابير بصورة عاجلة سواء من الطرفين المعنيين أو من جميع الدول وخصوصا تلك التي لديها نفوذ، لمنع وقوع مثل هذه الجرائم».
كذلك، أعرب عن مخاوفه حيال «تصريحات تنزع الصفة البشرية» عن الأشخاص، أدلى بها «مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى حاليون أو سابقون، وكذلك ممثلون عن حماس»، مشددا على أن «التاريخ أثبت لنا إلى أين يمكن أن يقود هذا النوع من الكلام».
وتابع «هذا ليس غير مقبول وحسب، بل يمكن لمحكمة مختصة اعتبار مثل هذه التصريحات... بمثابة تحريض على ارتكاب جرائم فظيعة».
وتشن إسرائيل حملة قصف مدمر على قطاع غزة، وتنفذ فيه منذ 27 أكتوبر عمليات برية واسعة النطاق بدأت بعد عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حماس على إسرائيل.
واستشهد 16248 شخصا أكثر من 70 % منهم من النساء والأطفال في قطاع غزة منذ بدء العدوان، بحسب وزارة الصحة بغزة.
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