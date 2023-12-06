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الأمم المتحدة: الفلسطينيون في قطاع غزة يعيشون في ((رعب مطلق))

12/6/2023 7:21:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جنيف‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬‮«‬رعب‭ ‬مطلق‭ ‬يتفاقم‮»‬،‭ ‬متحدثا‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬جنيف‭. ‬

قال‭ ‬تورك‭ ‬إنه‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬‮«‬مازال‭ ‬المدنيون‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يتعرضون‭ ‬لقصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬متواصل‭ ‬ولعقاب‭ ‬جماعي‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬للأعمال‭ ‬العسكرية‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن‭. ‬

وأكد‭ ‬تورك‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬كارثي‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬رعب‭ ‬مطلق‭ ‬يتفاقم‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مخاطر‭ ‬متزايدة‮»‬‭ ‬بوقوع‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬فظيعة‮»‬‭ ‬من‭ ‬إبادة‭ ‬وجرائم‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الإنسانية‭ ‬وجرائم‭ ‬حرب‭.‬

ودعا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬بصورة‭ ‬عاجلة‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬المعنيين‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬وخصوصا‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬نفوذ،‭ ‬لمنع‭ ‬وقوع‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‮»‬‭. ‬

كذلك،‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬مخاوفه‭ ‬حيال‭ ‬‮«‬تصريحات‭ ‬تنزع‭ ‬الصفة‭ ‬البشرية‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الأشخاص،‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬‮«‬مسؤولون‭ ‬إسرائيليون‭ ‬رفيعو‭ ‬المستوى‭ ‬حاليون‭ ‬أو‭ ‬سابقون،‭ ‬وكذلك‭ ‬ممثلون‭ ‬عن‭ ‬حماس‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التاريخ‭ ‬أثبت‭ ‬لنا‭ ‬إلى‭ ‬أين‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الكلام‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬وحسب،‭ ‬بل‭ ‬يمكن‭ ‬لمحكمة‭ ‬مختصة‭ ‬اعتبار‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭... ‬بمثابة‭ ‬تحريض‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬فظيعة‮»‬‭. ‬

وتشن‭ ‬إسرائيل‭ ‬حملة‭ ‬قصف‭ ‬مدمر‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وتنفذ‭ ‬فيه‭ ‬منذ‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬بدأت‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭.‬

واستشهد‭ ‬16248‭ ‬شخصا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70 ‭%‬ ‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭. ‬

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