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بن جلال يستقبل لاعبي كمال الأجسام من منتسبي الاتحاد الرياضي العسكري

12/6/2023 7:20:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استقبل‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية،‭ ‬مدير‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تحقيقهم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬اللافتة‭ ‬باسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬الأخيرة‭.‬

واستقبل‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جلال،‭ ‬اللاعبين‭ ‬الثلاثة‭ ‬عبدالله‭ ‬عيسى،‭ ‬محمد‭ ‬بوخلاف،‭ ‬عبدالله‭ ‬فاروق،‭ ‬مباركًا‭ ‬لهم‭ ‬الاستقبال‭ ‬الرفيع‭ ‬والتكريم‭ ‬اللافت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وأكد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬الأبطال‭ ‬الثلاثة‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬تميزهم‭ ‬وعطائهم،‭ ‬وحسن‭ ‬تمثيلهم‭ ‬للوطن‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬القارية‭ ‬والدولية،‭ ‬والذي‭ ‬أثمر‭ ‬تحقيق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬الملونة‭ ‬بكل‭ ‬جدارة‭ ‬واستحقاق‭.‬

وأشاد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬بما‭ ‬قدمه‭ ‬لاعبو‭ ‬منتخب‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬فني‭ ‬مشرف،‭ ‬لقي‭ ‬كل‭ ‬الاحترام‭ ‬والثناء،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لعمل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬برئاسة‭ ‬سامي‭ ‬الحداد،‭ ‬والجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري،‭ ‬ومتمنيًا‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬الاستحقاقات‭.‬

وبدورهم،‭ ‬عبر‭ ‬اللاعبون‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬الفائق‭ ‬للرئيس‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬مدير‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري،‭ ‬وجهوده‭ ‬المخلصة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬منتسبي‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأندية‭ ‬والمنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬ما‭ ‬يحظون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬خاصة‭ ‬أسهمت‭ ‬بشكل‭ ‬لافت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مستواهم‭ ‬الفني،‭ ‬وساعدتهم‭ ‬على‭ ‬البروز‭ ‬والتميز‭ ‬طوال‭ ‬مسيرة‭ ‬التحضير،‭ ‬وصولًا‭ ‬لهذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬بسواعد‭ ‬الأبطال،‭ ‬وجهدهم‭ ‬البارز‭.‬

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