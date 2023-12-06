بن جلال يستقبل لاعبي كمال الأجسام من منتسبي الاتحاد الرياضي العسكري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقبل محمد عبداللطيف بن جلال رئيس مجلس إدارة شركة طموح للإدارة الرياضية، مدير الاتحاد الرياضي العسكري بقوة دفاع البحرين، لاعبي المنتخب الوطني في كمال الأجسام واللياقة البدنية من منتسبي الاتحاد الرياضي العسكري، وذلك بمناسبة تحقيقهم عدد من الإنجازات اللافتة باسم مملكة البحرين في المشاركات الأخيرة.
واستقبل محمد بن جلال، اللاعبين الثلاثة عبدالله عيسى، محمد بوخلاف، عبدالله فاروق، مباركًا لهم الاستقبال الرفيع والتكريم اللافت من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
وأكد بن جلال أن ما حققه الأبطال الثلاثة دليل على تميزهم وعطائهم، وحسن تمثيلهم للوطن في مختلف المحافل القارية والدولية، والذي أثمر تحقيق عدد من الميداليات الملونة بكل جدارة واستحقاق.
وأشاد بن جلال بما قدمه لاعبو منتخب كمال الأجسام واللياقة البدنية من أداء فني مشرف، لقي كل الاحترام والثناء، معربًا عن تقديره لعمل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة سامي الحداد، والجهازين الفني والإداري، ومتمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح في قادم الاستحقاقات.
وبدورهم، عبر اللاعبون عن شكرهم وتقديرهم الفائق للرئيس محمد بن جلال مدير الاتحاد الرياضي العسكري، وجهوده المخلصة في دعم منتسبي الاتحاد من الرياضيين في مختلف الأندية والمنتخبات الوطنية، مؤكدين ما يحظون به من رعاية خاصة أسهمت بشكل لافت في تعزيز مستواهم الفني، وساعدتهم على البروز والتميز طوال مسيرة التحضير، وصولًا لهذه الإنجازات العالمية التي تحققت بسواعد الأبطال، وجهدهم البارز.
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