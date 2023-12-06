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منتخــبنا يســتهل مشــواره الآســـيوي بلـقـــاء كـازاخســـتان

12/6/2023 7:20:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يستهل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬21‭ ‬للرجال‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم،‭ ‬بلقاء‭ ‬نظيره‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬11‭ ‬يناير‭ ‬2024‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستضيف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬يناير،‭ ‬وبحسب‭ ‬جدول‭ ‬البطولة‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬يلتقي‭ ‬كازاخستان‭ ‬أولًا،‭ ‬ثم‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬13‭ ‬يناير،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬يختتم‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بلقاء‭ ‬الإمارات‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬15‭ ‬يناير،‭ ‬وجميع‭ ‬مباريات‭ ‬منتخبنا‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً‭.‬

وتستمر‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬16‭ ‬يناير،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتأهل‭ ‬صاحبا‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ (‬8‭ ‬منتخبات‭) ‬ستوزع‭ ‬على‭ ‬مجموعتين‭ ‬بحيث‭ ‬تضم‭ ‬الأولى‭ (‬أول‭ ‬ C ،‭ ‬ثاني‭ ‬ B ،‭ ‬أول‭ ‬ A ،‭ ‬ثاني‭ ‬ D ‭) ‬والثانية‭ ‬تضم‭ (‬أول‭ ‬ B ‭ ‬،‭ ‬ثاني‭
 C ،‭ ‬ثاني‭ ‬ A ،‭ ‬أول‭ ‬ D ‭)‬،‭ ‬تتبارى‭ ‬الفرق‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬الخميس‭ ‬18‭ ‬يناير‭ ‬والجمعة‭ ‬19‭ ‬يناير‭ ‬والأحد‭ ‬21‭ ‬يناير،‭ ‬يتأهل‭ ‬الأربعة‭ ‬الأوائل‭ ‬من‭ ‬المجموعتين‭ ‬لنصف‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬23‭ ‬يناير‭ ‬والنهائي‭ ‬يوم‭ ‬25‭.‬

وتضم‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ (‬ A ‭) ‬قطر،‭ ‬الكويت،‭ ‬عمان‭ ‬والصين‭ ‬تايبيه،‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ (‬ B ‭) ‬إيران،‭ ‬كوريا،‭ ‬الصين،‭ ‬نيوزلندا،‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ (‬ C ‭) ‬السعودية،‭ ‬العراق،‭ ‬الهند‭ ‬واليابان،‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ (‬ D ‭) ‬منتخبنا،‭ ‬الإمارات،‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬وكازاخستان‭.‬

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