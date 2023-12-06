منتخــبنا يســتهل مشــواره الآســـيوي بلـقـــاء كـازاخســـتان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يستهل منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد مشواره في البطولة الآسيوية 21 للرجال المؤهلة لكأس العالم، بلقاء نظيره الكازاخستاني يوم الخميس 11 يناير 2024.
ومن المقرر أن تستضيف مملكة البحرين في صالة مدينة خليفة الرياضية منافسات البطولة للمرة الخامسة في تاريخها خلال الفترة من 11 إلى 25 يناير، وبحسب جدول البطولة الذي صدر اليوم الأربعاء، أن منتخبنا يلتقي كازاخستان أولًا، ثم هونغ كونغ في يوم السبت 13 يناير، وأخيرًا يختتم دور المجموعات بلقاء الإمارات يوم الاثنين 15 يناير، وجميع مباريات منتخبنا تنطلق في تمام الساعة 7 مساءً.
وتستمر منافسات دور المجموعات حتى يوم الثلاثاء 16 يناير، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي (8 منتخبات) ستوزع على مجموعتين بحيث تضم الأولى (أول C ، ثاني B ، أول A ، ثاني D ) والثانية تضم (أول B ، ثاني
C ، ثاني A ، أول D )، تتبارى الفرق فيما بينها على مدى 3 أيام الخميس 18 يناير والجمعة 19 يناير والأحد 21 يناير، يتأهل الأربعة الأوائل من المجموعتين لنصف النهائي الذي سيقام يوم الثلاثاء 23 يناير والنهائي يوم 25.
وتضم المجموعة الأولى ( A ) قطر، الكويت، عمان والصين تايبيه، المجموعة الثانية ( B ) إيران، كوريا، الصين، نيوزلندا، المجموعة الثالثة ( C ) السعودية، العراق، الهند واليابان، المجموعة الرابعة ( D ) منتخبنا، الإمارات، هونغ كونغ وكازاخستان.
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