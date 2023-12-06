في دور الـ16 من كأس جلالة الملك المعظمالرفاع يلتقي عالي والأهلي يواجه أم الحصم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تفتتح اليوم (الخميس) منافسات الدور الـ 16 لمسابقة كأس جلالة الملك المعظم لكرة القدم للموسم الرياضي 2024/2023 بإقامة مباراتين تنطلقان في تمام الساعة 7 مساءً، الرفاع يلتقي عالي على استاد البحرين الوطني، والأهلي يواجه أم الحصم على استاد مدينة خليفة الرياضية.
ففي اللقاء الأول يسعى الرفاع لمواصلة عروضه ونتائجه المميزة الأخيرة على صعيد الدوري وكأس الاتحاد الآسيوي، والمضي قدمًا في بطولة «أغلى الكؤوس»، حيث يمتلك كل المقومات والإمكانات لعبور هذه المرحلة، إلا أن ذلك سيكون مصحوبًا بحذر شديد باعتبار أن منافسه اليوم فريق عالي يعتبر من الفرق القوية بالدرجة الثانية، وحدوث المفاجآت واردة وخصوصًا في المرحلة «الإقصائية» كما حدث للنجمة حينما خرج أمام الاتحاد في الدور التمهيدي.
والأمر ذاته ينطبق على مباراة الأهلي وأم الحصم، حيث الأهلي يعيش أفضل أوقاته حاليًا مع مدربه البرتغالي فيرناندو بتربعه على صدارة دوري ناصر بن حمد الممتاز، وعليه هو الآخر الحذر أمام خصمه أم الحصم حتى وأن كانت نتائج منافسه في الدرجة الثانية متذبذبة. وتمكن عالي وأم الحصم من الوصول لهذه المرحلة بعد فوز عالي على المالكية (0/2) وفوز أم الحصم على البديع (0/1).
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