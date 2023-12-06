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في دور الـ16 من كأس جلالة الملك المعظمالرفاع يلتقي عالي والأهلي يواجه أم الحصم

12/6/2023 7:20:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تفتتح‭ ‬اليوم‭ (‬الخميس‭) ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭/‬2023‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬تنطلقان‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً،‭ ‬الرفاع‭ ‬يلتقي‭ ‬عالي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬والأهلي‭ ‬يواجه‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

ففي‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬يسعى‭ ‬الرفاع‭ ‬لمواصلة‭ ‬عروضه‭ ‬ونتائجه‭ ‬المميزة‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الدوري‭ ‬وكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي،‭ ‬والمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬أغلى‭ ‬الكؤوس‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬كل‭ ‬المقومات‭ ‬والإمكانات‭ ‬لعبور‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬سيكون‭ ‬مصحوبًا‭ ‬بحذر‭ ‬شديد‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬منافسه‭ ‬اليوم‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬القوية‭ ‬بالدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬وحدوث‭ ‬المفاجآت‭ ‬واردة‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬‮«‬الإقصائية‮»‬‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬للنجمة‭ ‬حينما‭ ‬خرج‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭.‬

والأمر‭ ‬ذاته‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬مباراة‭ ‬الأهلي‭ ‬وأم‭ ‬الحصم،‭ ‬حيث‭ ‬الأهلي‭ ‬يعيش‭ ‬أفضل‭ ‬أوقاته‭ ‬حاليًا‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬فيرناندو‭ ‬بتربعه‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز،‭ ‬وعليه‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬الحذر‭ ‬أمام‭ ‬خصمه‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬حتى‭ ‬وأن‭ ‬كانت‭ ‬نتائج‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬متذبذبة‭. ‬وتمكن‭ ‬عالي‭ ‬وأم‭ ‬الحصم‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬لهذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬عالي‭ ‬على‭ ‬المالكية‭ (‬0/2‭) ‬وفوز‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬على‭ ‬البديع‭ (‬0/1‭).‬

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