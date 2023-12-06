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في انطلاق الجولة السادسة من دوري زينالأهلي وسترة.. الصدارة مسألة وقت

12/6/2023 7:20:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00



تقام‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬مباراتان‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً‭ ‬وتجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬وسترة،‭ ‬وتليها‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءَ‭ ‬مواجهة‭ ‬ثانية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬سماهيج‭ ‬والمنتخب‭ ‬الرديف‭.‬

في‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬تبدو‭ ‬الأمور‭ ‬واضحة‭ ‬تماما‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الأهلي‭ ‬المتصدر‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬الصدارة،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لفريق‭ ‬سترة‭ ‬الهروب‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬السادسة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬نظرا‭ ‬للفوارق‭ ‬الفنية‭ ‬الكبيرة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭.‬

ويدخل‭ ‬الأهلي‭ ‬اللقاء‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارة‭ ‬واحدة،‭ ‬بينما‭ ‬يمتلك‭ ‬سترة‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬ويحتل‭ ‬المركز‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭. ‬ويقدم‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأخيرة‭ ‬مستويات‭ ‬تصاعدية،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬استبدال‭ ‬المحترفين‭ ‬وعودة‭ ‬المصابين،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬المفاجئة‭ ‬أمام‭ ‬النويدرات‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬على‭ ‬فرق‭ ‬منافسة‭ ‬مثل‭ ‬الاتحاد‭ ‬والمحرق‭ ‬والحالة‭.‬

في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬لا‭ ‬يلام‭ ‬فريق‭ ‬سترة‭ ‬على‭ ‬نتائجه،‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬بفريق‭ ‬شاب‭ ‬متوسط‭ ‬أعماره‭ ‬20‭ ‬سنة‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬محترفين‭ ‬أجانب،‭ ‬وبالتالي‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬بناء‭ ‬فريق‭ ‬للمستقبل‭ ‬اعتمادا‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬أبناء‭ ‬النادي‭. ‬ويقود‭ ‬الأهلي‭ ‬المدرب‭ ‬التركي‭ ‬أنداك‭ ‬ياييسيير‭ ‬ولديه‭ ‬تشكيلة‭ ‬مثالية‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬النجوم‭ ‬وأصحاب‭ ‬الخبرة،‭ ‬ومحترفين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال،‭ ‬ولكن‭ ‬يتوقع‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬يمنح‭ ‬الفرصة‭ ‬للاعبين‭ ‬الاحتياطيين‭ ‬بالمشاركة‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرة،‭ ‬والأهم‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬هو‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭. ‬بينما‭ ‬يقود‭ ‬سترة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حسين‭ ‬الجزيري‭ ‬ويعول‭ ‬على‭ ‬لاعبيه‭ ‬الصاعدين‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مستوى‭ ‬رجولي‭ ‬مشرف‭ ‬يؤكد‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬مدى‭ ‬التطور‭ ‬وأن‭ ‬الفريق‭ ‬يسير‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬دون‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬النتيجة‭.‬

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