في انطلاق الجولة السادسة من دوري زينالأهلي وسترة.. الصدارة مسألة وقت

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- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تقام اليوم الخميس مباراتان على صالة اتحاد السلة بأم الحصم في انطلاق الجولة السادسة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024، المباراة الأولى تنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً وتجمع بين فريقي الأهلي وسترة، وتليها عند السابعة والنصف مساءَ مواجهة ثانية تجمع بين فريق سماهيج والمنتخب الرديف.
في اللقاء الأول تبدو الأمور واضحة تماما حيث إن الأهلي المتصدر في طريقه إلى تحقيق فوزه الخامس على التوالي للاستمرار في الصدارة، في المقابل لا يمكن لفريق سترة الهروب من الخسارة السادسة على التوالي نظرا للفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين.
ويدخل الأهلي اللقاء برصيد 9 نقاط من أربعة انتصارات وخسارة واحدة، بينما يمتلك سترة في رصيده 5 نقاط ويحتل المركز قبل الأخير. ويقدم الأهلي في المباريات الأخيرة مستويات تصاعدية، خاصة بعد استبدال المحترفين وعودة المصابين، حيث تمكن بعد خسارته الافتتاحية المفاجئة أمام النويدرات أن يحقق انتصارات متتالية على فرق منافسة مثل الاتحاد والمحرق والحالة.
في الجانب الآخر لا يلام فريق سترة على نتائجه، حيث يشارك في الموسم بفريق شاب متوسط أعماره 20 سنة ومن دون محترفين أجانب، وبالتالي الهدف هو بناء فريق للمستقبل اعتمادا على اللاعبين أبناء النادي. ويقود الأهلي المدرب التركي أنداك ياييسيير ولديه تشكيلة مثالية من اللاعبين النجوم وأصحاب الخبرة، ومحترفين على مستوى عال، ولكن يتوقع اليوم أن يمنح الفرصة للاعبين الاحتياطيين بالمشاركة واكتساب الخبرة، والأهم في مثل هذه المباريات هو تحقيق الفوز. بينما يقود سترة المدرب الوطني حسين الجزيري ويعول على لاعبيه الصاعدين في تقديم مستوى رجولي مشرف يؤكد من خلاله مدى التطور وأن الفريق يسير في الطريق الصحيح دون النظر إلى النتيجة.
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