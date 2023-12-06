ألبا يواصل الانتصارات على حساب بابكو للاستكشاف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واصل‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬صحوته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬لهدف‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الرابع‭. ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭.‬

بالفوز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬فقد‭ ‬رفع‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬واتسمت‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬بالندية‭ ‬وكثرة‭ ‬الفرص‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الفريقين،‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬افتتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬14‮»‬‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المهاجم‭ ‬عيسى‭ ‬إبراهيم‭ ‬والذي‭ ‬أدخل‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬سيطرة‭ ‬متبادلة‭ ‬وهجمات‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬استغلال‭ ‬للفرص‭ ‬أمام‭ ‬المرمى‭ ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬رد‭.‬

وجاءت‭ ‬الحصة‭ ‬الثانية‭ ‬أكثر‭ ‬حماسا‭ ‬وسرعة‭ ‬ووسط‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬المتبادلة‭ ‬أضاف‭ ‬اللاعب‭ ‬سلمان‭ ‬فؤاد‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬52‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬سريعا‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬الأجواء‭ ‬بتسجيل‭ ‬هدف‭ ‬تقليص‭ ‬النتيجة‭ ‬بواسطة‭ ‬فهد‭ ‬مبارك‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬54‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬أشعل‭ ‬أكثر‭ ‬أجواء‭ ‬اللقاء،‭ ‬ومع‭ ‬اللعب‭ ‬الهجومي‭ ‬المفتوح‭ ‬سجل‭

‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬منير‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬‮«‬58‮»‬‭ ‬لفريقه‭ ‬ألبا،‭ ‬وضغط‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬للاستشكاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬بغية‭ ‬العودة‭ ‬للتسجيل‭ ‬لكنه‭ ‬واصل‭ ‬مسلسل‭ ‬إضاعة‭ ‬الفرص‭ ‬الحقيقية‭ ‬أمام‭ ‬المرمى،‭ ‬وحافظ‭ ‬ألبا‭ ‬على‭ ‬تقدمه‭ ‬ليخرج‭ ‬بنتيجة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬لهدف‭ ‬وبالتالي‭ ‬يبقي‭ ‬حظوظه‭ ‬الكبيرة‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭.‬

أدار‭ ‬اللقاء‭ ‬الحكم‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬وعاونه‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالرحمن‭. ‬مراقب‭ ‬المباراة‭ ‬الحكم‭ ‬حسين‭ ‬جاسم‭.‬



