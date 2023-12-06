ألبا يواصل الانتصارات على حساب بابكو للاستكشاف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
واصل فريق ألبا صحوته في دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم بعد الفوز على فريق بابكو للاستكشاف والإنتاج بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما في ختام مباريات الأسبوع الرابع. وأقيمت المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
بالفوز الثاني على التوالي فقد رفع فريق ألبا رصيده إلى 7 نقاط، واتسمت هذه المباراة بالندية وكثرة الفرص من جانب الفريقين، فريق ألبا افتتح باب التسجيل عند الدقيقة «14» عن طريق المهاجم عيسى إبراهيم والذي أدخل اللقاء في سيطرة متبادلة وهجمات من هنا وهناك لكن دون استغلال للفرص أمام المرمى لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد.
وجاءت الحصة الثانية أكثر حماسا وسرعة ووسط هذه الهجمات المتبادلة أضاف اللاعب سلمان فؤاد الهدف الثاني في الدقيقة «52»، لكن فريق بابكو للاستكشاف والإنتاج سريعا دخل في الأجواء بتسجيل هدف تقليص النتيجة بواسطة فهد مبارك في الدقيقة «54» هذا الهدف أشعل أكثر أجواء اللقاء، ومع اللعب الهجومي المفتوح سجل
اللاعب علي منير الهدف الثالث «58» لفريقه ألبا، وضغط فريق بابكو للاستشكاف والإنتاج بغية العودة للتسجيل لكنه واصل مسلسل إضاعة الفرص الحقيقية أمام المرمى، وحافظ ألبا على تقدمه ليخرج بنتيجة بثلاثة أهداف لهدف وبالتالي يبقي حظوظه الكبيرة على المنافسة.
أدار اللقاء الحكم محمد إبراهيم وعاونه أحمد محمد ومحمد عبدالرحمن. مراقب المباراة الحكم حسين جاسم.
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