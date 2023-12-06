ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيامحمود يقيّم حكام مباراة القوة الجوية وأجمك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أشرف مقيم ومكتشف الحكام الآسيوي جاسم محمود، على تقييم الطاقم التحكيمي لمباراة ناديي القوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي، والتي أقيمت الإثنين 4 ديسمبر 2023، على استاد فرانسو حريري، ضمن المجموعة C لدوري أبطال آسيا.
وقيّم جاسم محمود طاقم تحكيم دولي مختلط مكون من حكم الساحة الأردني أدهم مخادمة، والمساعد الأول الأردني محمد مصطفى والمساعد الثاني الأردني أحمد مؤنس، والحكم الرابع السيريلانكي دانييل بيريز، حكم تقنية الفيديو الإماراتي عادل النقبي ومساعد حكم تقنية الفيديو الأردني أحمد فيصل.
وجاء التكليف الآسيوي لجاسم محمود استمرارًا لسلسلة النجاحات التي يحققها سلك التحكيم البحريني بتواجد ومشاركة كوادره المختلفة في البطولات والمسابقات الكبرى كافة، نظير ما اكتسبته من ثقة على جميع الأصعدة بأدائها المميز المشهود له بالكفاءة.
ويعد التكليف الآسيوي لجاسم محمود ضمن إطار المهمات المتعددة التي يسندها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى مقيّمي الحكام البحرينيين المعتمدين لديه، إذ سبق لجاسم محمود أن أشرف على العديد من الأطقم التحكيمية خلال مباريات بمختلف البطولات المنظمة قاريًا ودوليًا.
يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمد جاسم محمود مقيّما ومكتشفا آسيويًا للحكام منذ العام 2010.
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