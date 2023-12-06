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ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيامحمود يقيّم حكام مباراة القوة الجوية وأجمك

12/6/2023 7:20:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أشرف‭ ‬مقيم‭ ‬ومكتشف‭ ‬الحكام‭ ‬الآسيوي‭ ‬جاسم‭ ‬محمود،‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬الطاقم‭ ‬التحكيمي‭ ‬لمباراة‭ ‬ناديي‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬العراقي‭ ‬وأجمك‭ ‬الأوزبكي،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬الإثنين‭ ‬4‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬فرانسو‭ ‬حريري،‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬ C ‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭.‬

وقيّم‭ ‬جاسم‭ ‬محمود‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬دولي‭ ‬مختلط‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬الساحة‭ ‬الأردني‭ ‬أدهم‭ ‬مخادمة،‭ ‬والمساعد‭ ‬الأول‭ ‬الأردني‭ ‬محمد‭ ‬مصطفى‭ ‬والمساعد‭ ‬الثاني‭ ‬الأردني‭ ‬أحمد‭ ‬مؤنس،‭ ‬والحكم‭ ‬الرابع‭ ‬السيريلانكي‭ ‬دانييل‭ ‬بيريز،‭ ‬حكم‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬الإماراتي‭ ‬عادل‭ ‬النقبي‭ ‬ومساعد‭ ‬حكم‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬الأردني‭ ‬أحمد‭ ‬فيصل‭.‬

وجاء‭ ‬التكليف‭ ‬الآسيوي‭ ‬لجاسم‭ ‬محمود‭ ‬استمرارًا‭ ‬لسلسلة‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬سلك‭ ‬التحكيم‭ ‬البحريني‭ ‬بتواجد‭ ‬ومشاركة‭ ‬كوادره‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬والمسابقات‭ ‬الكبرى‭ ‬كافة،‭ ‬نظير‭ ‬ما‭ ‬اكتسبته‭ ‬من‭ ‬ثقة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭ ‬بأدائها‭ ‬المميز‭ ‬المشهود‭ ‬له‭ ‬بالكفاءة‭.‬

ويعد‭ ‬التكليف‭ ‬الآسيوي‭ ‬لجاسم‭ ‬محمود‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬المهمات‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬يسندها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬مقيّمي‭ ‬الحكام‭ ‬البحرينيين‭ ‬المعتمدين‭ ‬لديه،‭ ‬إذ‭ ‬سبق‭ ‬لجاسم‭ ‬محمود‭ ‬أن‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطقم‭ ‬التحكيمية‭ ‬خلال‭ ‬مباريات‭ ‬بمختلف‭ ‬البطولات‭ ‬المنظمة‭ ‬قاريًا‭ ‬ودوليًا‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اعتمد‭ ‬جاسم‭ ‬محمود‭ ‬مقيّما‭ ‬ومكتشفا‭ ‬آسيويًا‭ ‬للحكام‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2010‭.‬

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