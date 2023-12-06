منفردي هنأ اللاعبين بمناسبة ترقيتهم صغرى مبارك أول بحرينية تحصل على الحزام الأسود في الجوجيتسو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد عضو المجلس البحريني للألعاب القتالية رئيس الاتحاد البحريني للجوجيتسو رضا إبراهيم منفردي أن الاتحاد حريص على مواصلة ارتقاء هذه الرياضة العريقة، التي سجلت إنجازات متواصلة في الفترة الماضية، بفضل رعاية ودعم القيادة الرشيدة، والدعم الذي تحظى به الرياضات القتالية من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
وأوضح ان الاتحاد يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من الاهداف في ظل رؤية الاتحاد التي تحظى بدعم واهتمام متواصل من سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، مبينا بأن متابعة سموه ساهمت في الظهور المميز لهذه الرياضة على المستوى الخارجي.
وأشار منفردي الى أن الاتحاد يحرص على دعم اللاعبين من خلال تهيئة الأجواء المثالية لهم عبر المعسكرات المنتظمة والبطولات الخارجية التي ترفع من مستويات اللاعبين واللاعبات.
وقدم التهاني إلى عدد من لاعبي المنتخب الوطني بمناسبة ترقيتهم وحصولهم على الحزام الاسود، أبرزهم اللاعبة صغرى مبارك التي حصلت على الحزام الأسود لتكون أول لاعبة بحرينية في رياضة الجوجيتسو تصل إلى الحزام الأسود، وسبق لها حصد العديد من الانجازات الكبرى أبرزها ذهبيتا بطولة العالم عامي 2018 و2021 عندما كانت مع الحزام البني.
كما تسلم اللاعب بدر الدوسري ود. أحمد العرادي الحزام الأسود، إضافة الى اللاعب حسين شجاع الذي حصل كذلك على الحزام الأسود.
وأعرب رئيس اتحاد الجوجيتسو عن سعادته بهذه المنجزات الطيبة التي يحققها لاعبو ولاعبات منتخباتنا الوطنية للجوجيتسو، حيث ستكون حافزا لهم في مواصلة حصد الانجازات خلال الفترة القادمة.
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