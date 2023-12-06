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منفردي هنأ اللاعبين بمناسبة ترقيتهم صغرى مبارك أول بحرينية تحصل على الحزام الأسود في الجوجيتسو

12/6/2023 7:20:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجوجيتسو‭ ‬رضا‭ ‬إبراهيم‭ ‬منفردي‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬ارتقاء‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العريقة،‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬إنجازات‭ ‬متواصلة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬بفضل‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬الرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وأوضح‭ ‬ان‭ ‬الاتحاد‭ ‬يسير‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاهداف‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رؤية‭ ‬الاتحاد‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بدعم‭ ‬واهتمام‭ ‬متواصل‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬مبينا‭ ‬بأن‭ ‬متابعة‭ ‬سموه‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬المميز‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخارجي‭.‬

وأشار‭ ‬منفردي‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬المثالية‭ ‬لهم‭ ‬عبر‭ ‬المعسكرات‭ ‬المنتظمة‭ ‬والبطولات‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات‭.‬

وقدم‭ ‬التهاني‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬بمناسبة‭ ‬ترقيتهم‭ ‬وحصولهم‭ ‬على‭ ‬الحزام‭ ‬الاسود،‭ ‬أبرزهم‭ ‬اللاعبة‭ ‬صغرى‭ ‬مبارك‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬الحزام‭ ‬الأسود‭ ‬لتكون‭ ‬أول‭ ‬لاعبة‭ ‬بحرينية‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الجوجيتسو‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬الحزام‭ ‬الأسود،‭ ‬وسبق‭ ‬لها‭ ‬حصد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬الكبرى‭ ‬أبرزها‭ ‬ذهبيتا‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬عامي‭ ‬2018‭ ‬و2021‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬مع‭ ‬الحزام‭ ‬البني‭.‬

كما‭ ‬تسلم‭ ‬اللاعب‭ ‬بدر‭ ‬الدوسري‭ ‬ود‭. ‬أحمد‭ ‬العرادي‭ ‬الحزام‭ ‬الأسود،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬اللاعب‭ ‬حسين‭ ‬شجاع‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬الحزام‭ ‬الأسود‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الجوجيتسو‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بهذه‭ ‬المنجزات‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬لاعبو‭ ‬ولاعبات‭ ‬منتخباتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬للجوجيتسو،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬حافزا‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬حصد‭ ‬الانجازات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

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