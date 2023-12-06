يانيس وجيمس يقودان باكس وليكرز إلى نصف النهائي

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- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس انجليس - (أ ف ب): قاد النجمان اليوناني يانيس أنتيتوكنمبو وليبرون جيمس فريقيهما ميلووكي باكس ولوس أنجليس ليكرز إلى إكمال عقد نصف نهائي المسابقة الحديثة كأس «إن سيزون» ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بالفوز على ضيفيهما نيويورك نيكس 146-122 وفينيكس صنز 106-103 الثلاثاء في ربع النهائي.
ولحق باكس وليكرز بإنديانا بايسرز وينو أورليانز بيليكانز اللذين حجزا بطاقتيهما الإثنين على حساب بوسطن سلتيكس وساكرامنتو كينغز.
وفي نصف النهائي المقرر في لاس فيغاس الخميس، يلتقي باكس مع بايسرز، وليكرز مع بيليكانز.
واستحدثت رابطة الدوري هذه المسابقة الجديدة هذا الموسم، حيث قُسّمت الأندية الثلاثون إلى ست مجموعات من خمسة، ولعب كل فريق مجموع أربع مباريات الشهر الماضي وتأهل المتصدرون الست إلى جانب أفضل وصيف في كل منطقة.
وتحتسب كل مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري «أن بي ايه» وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية في 9 ديسمبر في لاس فيغاس أيضا.
ويحصل كل لاعب في صفوف الفريق الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار.
«الملك» الحاسم
على بعد أيام قليلة من بلوغه سن التاسعة والثلاثين (في 30 ديسمبر)، وفي موسمه الحادي والعشرين في الدوري، برهن «الملك» جيمس على رغبته التي أبداها مؤخرا بترصيع سجله المذهل بلقب جديد، وهو الكأس الجديدة التي تم استحداثها لكسر رتابة الموسم العادي.
وفرض جيمس نفسه كالعادة حاسماً في الربع الاخير بتسجيله 15 نقطة مساهماً في مواصلة فريقه لمشواره في المسابقة.
ظهر جيمس بقوة عندما تعادل الفريقان 87-87 حيث سجّل سبع نقاط بينها ثلاثية، رد عليه نجم صنز كيفن دورانت بثلاثيتين قبل أن يسجّل الملك رميتين حرتين وسلة حسم بها النتيجة في صالح فريقه.
وعلّق جيمس على دور الحاسم في نهاية المباراة قائلاً «لقد وجدت نفسي في هذا الموقف مرات عدة في مسيرتي، أعرف ما يجب أن أفعله، أنا سعيد لأنني نجحت في بعض هذه المحاولات».
وعن الكأس الجديدة، قال المتوّج بلقب الدوري أربع مرات: «الأمر يستحق ما يستحق، إنها فرصة في هذا الوقت من الموسم، لماذا لا نغتنمها؟ نحن متنافسون، لذلك دعونا نقاتل!».
خرج الملك بأفضل غلّة في صفوف فريقه والمباراة بتسجيله 31 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة وثماني متابعات متفوقا على نجم صنز دورانت صاحب 31 نقطة أيضا مع سبع متابعات وأربع تمريرات حاسمة.
وبرز في صفوف ليكرز أيضا أنتوني ديفيس بتسجيله 27 نقطة مع 15 متابعة، والبديل أوستين ريفز صاحب 20 نقطة بينها ثلاثية قبل 15 ثانية من نهاية المباراة، وست متابعات.
وتألّق في صفوف الخاسر غرايسون ألن وديفين بوكر بتسجيل كل منهما 21 نقطة مع 11 متابعة للأخير.
فوز مريح لباكس
وفي المباراة الثانية، لم يجد باكس بقيادة نجميه أنتيتوكونمبو وداميان ليلارد أي صعوبة في التغلب على نيويورك نيكس بفارق 26 نقطة.
وحقق العملاق اليوناني «دابل دابل» بتسجيله 35 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة وكان قريبا من الـ«تريبل دابل» بالتقاطه ثماني كرات مرتدة، واضاف ليلارد، الوافد الجديد من بورتلاند ترايل بلايزرز، 28 نقطة.
وفرض باكس أفضليته على أرباع المباراة خصوصا الربعين الاخيرين اللذين كسبهما 37-24 و34-26، بعدما كانت النتيجة متقاربة جدا في الربعين الأولين 37-35 و38-37.
وأعرب أنتيتوكونمبو عن سعادته وقال «لعبنا بقوة منذ البداية، ثم حركنا الكرة بشكل جيد في الشوط الثاني، وقمنا بمجهود جماعي رائع».
وأضاف عن تفاهمه مع ليلارد «لقد أصبحنا أكثر راحة معًا. لا يزال أمامنا الكثير من المباريات. كلما لعبنا معًا، كلما تحسننا».
وتابع «في بعض الأحيان نلعب بشكل جيد، وأحيانًا نلعب بشكل سيئ، ولكن في النهاية نحن من يحدد نغمة الفريق. نلعب من أجل الفوز. إنه شعور جيد».
وفرض نجم نيكس جوليوس راندال نفسه نجما للمباراة بتسجيله 41 نقطة لم تكن كافية لفريقه كي يصمد أمام المد الهجومي لباكس خصوصا في الشوط الثاني.
وبرز جالين برونسون في صفوف الخاسر أيضا بتسجيله 24 نقطة وآر جي باريت صاحب 23 نقطة.
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