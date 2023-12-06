يانيس وجيمس يقودان باكس وليكرز إلى نصف النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬انجليس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قاد‭ ‬النجمان‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكنمبو‭ ‬وليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬فريقيهما‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬ولوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬إلى‭ ‬إكمال‭ ‬عقد‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭ ‬الحديثة‭ ‬كأس‭ ‬‮«‬إن‭ ‬سيزون‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفيهما‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬146‭-‬122‭ ‬وفينيكس‭ ‬صنز‭ ‬106‭-‬103‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

ولحق‭ ‬باكس‭ ‬وليكرز‭ ‬بإنديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬وينو‭ ‬أورليانز‭ ‬بيليكانز‭ ‬اللذين‭ ‬حجزا‭ ‬بطاقتيهما‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬وساكرامنتو‭ ‬كينغز‭.‬

وفي‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬الخميس،‭ ‬يلتقي‭ ‬باكس‭ ‬مع‭ ‬بايسرز،‭ ‬وليكرز‭ ‬مع‭ ‬بيليكانز‭.‬

واستحدثت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬الجديدة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬قُسّمت‭ ‬الأندية‭ ‬الثلاثون‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬خمسة،‭ ‬ولعب‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬مجموع‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬وتأهل‭ ‬المتصدرون‭ ‬الست‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أفضل‭ ‬وصيف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬منطقة‭.‬

وتحتسب‭ ‬كل‭ ‬مباريات‭ ‬هذه‭ ‬الكأس‭ ‬الجديدة‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬وترتيب‭ ‬الموسم‭ ‬العادي،‭ ‬باستثناء‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬أيضا‭.‬

ويحصل‭ ‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬باللقب‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬مالية‭ ‬قدرها‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬





‮«‬الملك‮»‬‭ ‬الحاسم‭ ‬

على‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬بلوغه‭ ‬سن‭ ‬التاسعة‭ ‬والثلاثين‭ (‬في‭ ‬30‭ ‬ديسمبر‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬موسمه‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬برهن‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬جيمس‭ ‬على‭ ‬رغبته‭ ‬التي‭ ‬أبداها‭ ‬مؤخرا‭ ‬بترصيع‭ ‬سجله‭ ‬المذهل‭ ‬بلقب‭ ‬جديد،‭ ‬وهو‭ ‬الكأس‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬استحداثها‭ ‬لكسر‭ ‬رتابة‭ ‬الموسم‭ ‬العادي‭.‬

وفرض‭ ‬جيمس‭ ‬نفسه‭ ‬كالعادة‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الاخير‭ ‬بتسجيله‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬مساهماً‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬فريقه‭ ‬لمشواره‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭. ‬

ظهر‭ ‬جيمس‭ ‬بقوة‭ ‬عندما‭ ‬تعادل‭ ‬الفريقان‭ ‬87‭-‬87‭ ‬حيث‭ ‬سجّل‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬بينها‭ ‬ثلاثية،‭ ‬رد‭ ‬عليه‭ ‬نجم‭ ‬صنز‭ ‬كيفن‭ ‬دورانت‭ ‬بثلاثيتين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجّل‭ ‬الملك‭ ‬رميتين‭ ‬حرتين‭ ‬وسلة‭ ‬حسم‭ ‬بها‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬فريقه‭.‬

وعلّق‭ ‬جيمس‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الحاسم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬وجدت‭ ‬نفسي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬مسيرتي،‭ ‬أعرف‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أفعله،‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬لأنني‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬المحاولات‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬الكأس‭ ‬الجديدة،‭ ‬قال‭ ‬المتوّج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬يستحق‭ ‬ما‭ ‬يستحق،‭ ‬إنها‭ ‬فرصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬الموسم،‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬نغتنمها؟‭ ‬نحن‭ ‬متنافسون،‭ ‬لذلك‭ ‬دعونا‭ ‬نقاتل‭!‬‮»‬‭.‬

خرج‭ ‬الملك‭ ‬بأفضل‭ ‬غلّة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭ ‬والمباراة‭ ‬بتسجيله‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬وثماني‭ ‬متابعات‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬نجم‭ ‬صنز‭ ‬دورانت‭ ‬صاحب‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬سبع‭ ‬متابعات‭ ‬وأربع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وبرز‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ليكرز‭ ‬أيضا‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬بتسجيله‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬15‭ ‬متابعة،‭ ‬والبديل‭ ‬أوستين‭ ‬ريفز‭ ‬صاحب‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬بينها‭ ‬ثلاثية‭ ‬قبل‭ ‬15‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة،‭ ‬وست‭ ‬متابعات‭.‬

وتألّق‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الخاسر‭ ‬غرايسون‭ ‬ألن‭ ‬وديفين‭ ‬بوكر‭ ‬بتسجيل‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬متابعة‭ ‬للأخير‭.‬





فوز‭ ‬مريح‭ ‬لباكس‭ ‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية،‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬باكس‭ ‬بقيادة‭ ‬نجميه‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬وداميان‭ ‬ليلارد‭ ‬أي‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬بفارق‭ ‬26‭ ‬نقطة‭.‬

وحقق‭ ‬العملاق‭ ‬اليوناني‭ ‬‮«‬دابل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬بتسجيله‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬وكان‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬الـ«تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬بالتقاطه‭ ‬ثماني‭ ‬كرات‭ ‬مرتدة،‭ ‬واضاف‭ ‬ليلارد،‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬بورتلاند‭ ‬ترايل‭ ‬بلايزرز،‭ ‬28‭ ‬نقطة‭.‬

وفرض‭ ‬باكس‭ ‬أفضليته‭ ‬على‭ ‬أرباع‭ ‬المباراة‭ ‬خصوصا‭ ‬الربعين‭ ‬الاخيرين‭ ‬اللذين‭ ‬كسبهما‭ ‬37‭-‬24‭ ‬و34‭-‬26،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬متقاربة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬الربعين‭ ‬الأولين‭ ‬37‭-‬35‭ ‬و38‭-‬37‭.‬

وأعرب‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬لعبنا‭ ‬بقوة‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬ثم‭ ‬حركنا‭ ‬الكرة‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬وقمنا‭ ‬بمجهود‭ ‬جماعي‭ ‬رائع‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬عن‭ ‬تفاهمه‭ ‬مع‭ ‬ليلارد‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أصبحنا‭ ‬أكثر‭ ‬راحة‭ ‬معًا‭. ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬أمامنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭. ‬كلما‭ ‬لعبنا‭ ‬معًا،‭ ‬كلما‭ ‬تحسننا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬نلعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬وأحيانًا‭ ‬نلعب‭ ‬بشكل‭ ‬سيئ،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬نحن‭ ‬من‭ ‬يحدد‭ ‬نغمة‭ ‬الفريق‭. ‬نلعب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‭. ‬إنه‭ ‬شعور‭ ‬جيد‮»‬‭.‬

وفرض‭ ‬نجم‭ ‬نيكس‭ ‬جوليوس‭ ‬راندال‭ ‬نفسه‭ ‬نجما‭ ‬للمباراة‭ ‬بتسجيله‭ ‬41‭ ‬نقطة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬كافية‭ ‬لفريقه‭ ‬كي‭ ‬يصمد‭ ‬أمام‭ ‬المد‭ ‬الهجومي‭ ‬لباكس‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭.‬

وبرز‭ ‬جالين‭ ‬برونسون‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الخاسر‭ ‬أيضا‭ ‬بتسجيله‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬وآر‭ ‬جي‭ ‬باريت‭ ‬صاحب‭ ‬23‭ ‬نقطة‭.‬