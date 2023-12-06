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فوزنياكي تتلقى دعوة للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة

12/6/2023 7:20:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حصلت‭ ‬الدنماركية‭ ‬كارولين‭ ‬فوزنياكي‭ ‬العائدة‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬ونصف‭ ‬السنة‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬دعوة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬المتوجة‭ ‬بلقبها‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬

وكانت‭ ‬فوزنياكي‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬اعتزالها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬بعد‭ ‬خسارتها‭ ‬امام‭ ‬التونسية‭ ‬أنس‭ ‬جابر‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة،‭ ‬آخر‭ ‬بطولات‭ ‬الغراند‭ ‬سلام،‭ ‬وأنجبت‭ ‬طفلين‭ ‬وأصبحت‭ ‬معلقة‭ ‬تلفزيونية،‭ ‬لكنها‭ ‬أعلنت‭ ‬عودتها‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬وخاضت‭ ‬دورتها‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬مونتريال‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭.‬

ولعبت‭ ‬أول‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬واستمتعت‭ ‬بمشوار‭ ‬رائع‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬

وقالت‭ ‬فوزنياكي‭ ‬التي‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬الرومانية‭ ‬سيمونا‭ ‬هاليب‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬استراليا‭ ‬2018‭: ‬‮«‬لدي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الذكريات‭ ‬الرائعة‭ ‬في‭ ‬ملبورن،‭ ‬وبالطبع‭ ‬الفوز‭ ‬ببطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬هو‭ ‬أبرز‭ ‬إنجاز‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬الأكيد‭ ‬أنها‭ ‬بطولة‭ ‬أشعر‭ ‬براحة‭ ‬شديدة‭ ‬فيها‭. ‬أحب‭ ‬الكرات،‭ ‬وأحب‭ ‬الملعب،‭ ‬وأحب‭ ‬الجماهير‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬ممتنة‭ ‬حقًا‭ ‬للجميع‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬دعوة‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لي‭ ‬للمنافسة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬استراليا‭ ‬في‭ ‬يناير‮»‬‭.‬

وتخطط‭ ‬الدنماركية‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭ ‬عالميا‭ ‬سابقًا‭ ‬لإحضار‭ ‬طفليها‭ ‬أوليفيا‭ (‬سنتان‭) ‬وجيمس‭ (‬عام‭ ‬واحد‭) ‬إلى‭ ‬ملبورن،‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬سكنها‭ ‬في‭ ‬ميامي‭ ‬الذي‭ ‬تتقاسمه‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬نجم‭ ‬الدوري‭ ‬الامريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬السابق‭ ‬ديفيد‭ ‬لي‭.‬

وتقام‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬يناير،‭ ‬حيث‭ ‬تدافع‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬السيدات‭ ‬والصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬الرجال‭.‬

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