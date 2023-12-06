فولف تنفي إفشاء معلومات لزوجها توتو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬رفضت‭ ‬سوزي‭ ‬فولف‭ ‬مديرة‭ ‬أكاديمية‭ ‬فورمولا1‭- ‬كافة‭ ‬الادعاءات‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬شاركت‭ ‬معلومات‭ ‬سرية‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬توتو‭ ‬فولف‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬مرسيدس‭.‬

وذكر‭ ‬تقرير‭ ‬نشرته‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬بزنس‭ ‬إف‭ ‬1‮»‬‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬مخاوف‭ ‬بين‭ ‬رؤساء‭ ‬فرق‭ ‬فورمولا1‭- ‬الأخرى‭ ‬بأن‭ ‬توتو‭ ‬فولف‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المعلومات،‭ ‬عبر‭ ‬زوجته،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬مشاركتها‭ ‬معهم،‭ ‬وأنه‭ ‬يستفيد‭ ‬منها‭.‬

وفي‭ ‬منصبها‭ ‬بأكاديمية‭ ‬فورمولا1‭- ‬للسيدات،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تعيينها‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬مارس،‭ ‬فإن‭ ‬سوزي‭ ‬فولف‭ ‬تقدم‭ ‬تقاريرها‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬فورمولا1‭-

‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ستيفانو‭ ‬دومينيكالي‭.‬

وأعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الامتثال‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬‮«‬تنظر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الامر‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬سوزي‭ ‬فولف‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬شعرت‭ ‬بإهانة‭ ‬شديدة،‭ ‬ولكني‭ ‬لم‭ ‬اتعجب‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الادعاءات‭ ‬العلنية‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬هذا‭ ‬المساء‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬من‭ ‬المؤلم‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التشكيك‭ ‬في‭ ‬نزاهتي‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬خاصة‭ ‬حين‭ ‬تبدو‭ ‬تلك‭ ‬الادعاءات‭ ‬نابعة‭ ‬من‭ ‬تصرفات‭ ‬ترهيب‭ ‬وكراهية‭ ‬للنساء،‭ ‬وتركز‭ ‬على‭ ‬زواجي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬قدراتي‮»‬‭.‬

وأكدت‭: ‬‮«‬بأقوى‭ ‬العبارات‭ ‬الممكنة،‭ ‬أرفض‭ ‬هذه‭ ‬الادعاءات‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭: ‬‮«‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بالتكهنات‭ ‬الإعلامية‭ ‬حول‭ ‬إمكانية‭ ‬وجود‭ ‬معلومات‭ ‬سرية‭ ‬تم‭ ‬تمريرها‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬مدراء‭ ‬فرق‭ ‬فورمولا1‭- ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬فورمولا‭.‬1‭- ‬قسم‭ ‬الامتثال‭ ‬للقوانين‭ ‬ينظر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‮»‬‭.‬

وأصدر‭ ‬فريق‭ ‬مرسيدس‭ ‬بيانا‭ ‬أكد‭ ‬فيه‭ ‬رفضه‭ ‬التام‭ ‬لهذه‭ ‬الادعاءات‭.‬

وذكر‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات،‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬ادعاءات‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬وسيلة‭ ‬إعلامية‭ ‬واحدة،‭ ‬ومن‭ ‬اجتماع‭ ‬غير‭ ‬مسجل‭ ‬تم‭ ‬ربطه‭ ‬بمدير‭ ‬فريق‭ ‬مرسيدس‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يتلق‭ ‬الفريق‭ ‬أي‭ ‬اتصال‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قسم‭ ‬الامتثال‭ ‬التابع‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بهذا‭ ‬الامر،‭ ‬وكانت‭ ‬المفاجأة‭ ‬كبيرة‭ ‬للغاية‭ ‬حين‭ ‬علمنا‭ ‬بوجود‭ ‬التحقيق‭ ‬عبر‭ ‬بيان‭ ‬إعلامي‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬نرفض‭ ‬بشدة‭ ‬هذه‭ ‬الادعاءات‭ ‬ضمن‭ ‬البيان‭ ‬وكذلك‭ ‬التغطية‭ ‬الإعلامية‭ ‬المصاحبة،‭ ‬والتي‭ ‬تؤثر‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬نزاهة‭ ‬وامتثال‭ ‬مدير‭ ‬فريقنا‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬بيان‭ ‬من‭ ‬فورمولا1‭- : ‬‮«‬لدينا‭ ‬ثقة‭ ‬كاملة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الادعاءات‭ ‬خاطئة،‭ ‬لدينا‭ ‬بروتوكولات‭ ‬متينة‭ ‬متبعة‭ ‬وإجراءات‭ ‬خاصة‭ ‬لضمان‭ ‬فصل‭ ‬المعلومات‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باحتمال‭ ‬تضارب‭ ‬المصالح‮»‬‭.‬