Thursday, 07 December 2023 06:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فولف تنفي إفشاء معلومات لزوجها توتو

12/6/2023 7:20:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬رفضت‭ ‬سوزي‭ ‬فولف‭ ‬مديرة‭ ‬أكاديمية‭ ‬فورمولا1‭- ‬كافة‭ ‬الادعاءات‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬شاركت‭ ‬معلومات‭ ‬سرية‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬توتو‭ ‬فولف‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬مرسيدس‭.‬

وذكر‭ ‬تقرير‭ ‬نشرته‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬بزنس‭ ‬إف‭ ‬1‮»‬‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬مخاوف‭ ‬بين‭ ‬رؤساء‭ ‬فرق‭ ‬فورمولا1‭- ‬الأخرى‭ ‬بأن‭ ‬توتو‭ ‬فولف‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المعلومات،‭ ‬عبر‭ ‬زوجته،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬مشاركتها‭ ‬معهم،‭ ‬وأنه‭ ‬يستفيد‭ ‬منها‭.‬

وفي‭ ‬منصبها‭ ‬بأكاديمية‭ ‬فورمولا1‭- ‬للسيدات،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تعيينها‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬مارس،‭ ‬فإن‭ ‬سوزي‭ ‬فولف‭ ‬تقدم‭ ‬تقاريرها‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬فورمولا1‭-
‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ستيفانو‭ ‬دومينيكالي‭.‬

وأعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الامتثال‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬‮«‬تنظر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الامر‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬سوزي‭ ‬فولف‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬شعرت‭ ‬بإهانة‭ ‬شديدة،‭ ‬ولكني‭ ‬لم‭ ‬اتعجب‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الادعاءات‭ ‬العلنية‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬هذا‭ ‬المساء‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬من‭ ‬المؤلم‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التشكيك‭ ‬في‭ ‬نزاهتي‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬خاصة‭ ‬حين‭ ‬تبدو‭ ‬تلك‭ ‬الادعاءات‭ ‬نابعة‭ ‬من‭ ‬تصرفات‭ ‬ترهيب‭ ‬وكراهية‭ ‬للنساء،‭ ‬وتركز‭ ‬على‭ ‬زواجي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬قدراتي‮»‬‭.‬

وأكدت‭: ‬‮«‬بأقوى‭ ‬العبارات‭ ‬الممكنة،‭ ‬أرفض‭ ‬هذه‭ ‬الادعاءات‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭: ‬‮«‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بالتكهنات‭ ‬الإعلامية‭ ‬حول‭ ‬إمكانية‭ ‬وجود‭ ‬معلومات‭ ‬سرية‭ ‬تم‭ ‬تمريرها‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬مدراء‭ ‬فرق‭ ‬فورمولا1‭- ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬فورمولا‭.‬1‭- ‬قسم‭ ‬الامتثال‭ ‬للقوانين‭ ‬ينظر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‮»‬‭.‬

وأصدر‭ ‬فريق‭ ‬مرسيدس‭ ‬بيانا‭ ‬أكد‭ ‬فيه‭ ‬رفضه‭ ‬التام‭ ‬لهذه‭ ‬الادعاءات‭.‬

وذكر‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات،‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬ادعاءات‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬وسيلة‭ ‬إعلامية‭ ‬واحدة،‭ ‬ومن‭ ‬اجتماع‭ ‬غير‭ ‬مسجل‭ ‬تم‭ ‬ربطه‭ ‬بمدير‭ ‬فريق‭ ‬مرسيدس‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يتلق‭ ‬الفريق‭ ‬أي‭ ‬اتصال‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قسم‭ ‬الامتثال‭ ‬التابع‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بهذا‭ ‬الامر،‭ ‬وكانت‭ ‬المفاجأة‭ ‬كبيرة‭ ‬للغاية‭ ‬حين‭ ‬علمنا‭ ‬بوجود‭ ‬التحقيق‭ ‬عبر‭ ‬بيان‭ ‬إعلامي‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬نرفض‭ ‬بشدة‭ ‬هذه‭ ‬الادعاءات‭ ‬ضمن‭ ‬البيان‭ ‬وكذلك‭ ‬التغطية‭ ‬الإعلامية‭ ‬المصاحبة،‭ ‬والتي‭ ‬تؤثر‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬نزاهة‭ ‬وامتثال‭ ‬مدير‭ ‬فريقنا‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬بيان‭ ‬من‭ ‬فورمولا1‭- : ‬‮«‬لدينا‭ ‬ثقة‭ ‬كاملة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الادعاءات‭ ‬خاطئة،‭ ‬لدينا‭ ‬بروتوكولات‭ ‬متينة‭ ‬متبعة‭ ‬وإجراءات‭ ‬خاصة‭ ‬لضمان‭ ‬فصل‭ ‬المعلومات‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باحتمال‭ ‬تضارب‭ ‬المصالح‮»‬‭.‬

MENAFN06122023000055011008ID1107549345

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث