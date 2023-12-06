كيربر تركز على المشاركة في أولمبياد 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس أنجلوس-
(د ب أ): تواصل لاعبة التنس الألمانية أنجيليك كيربر، المصنفة الأولى على العالم سابقا والفائزة بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، تدريباتها القوية من أجل العودة للمباريات، حيث تصب تركيزها بالفعل حاليا على المشاركة في أولمبياد 2024 التي تقام في باريس.
وبسؤالها عما إذا كان بإمكانها تكوين ثنائية مع ألكسندر زفيريف، قالت كيربر لصحيفة «بيلد»: «كثيرا، عندما نلتقي في أستراليا، بالتأكيد سنتحدث عن هذا الامر. سيجعلني هذا سعيدة للغاية. الأولمبياد في باريس هي الأبرز، ودائما ما يكون اللعب باسم ألمانيا شرف كبير».
وأنجبت كيربر 35 عاما مولودها الأول في فبراير الماضي، وتخطط للعودة للمباريات مع بداية الموسم الجديد من خلال المشاركة ببطولة كأس الاتحاد التي تقام في أستراليا بنهاية العام الحالي. ولم تلعب كيربر منذ صيف 2022.
وترغب أيضا كيربر أيضا في حمل العلم الألماني في الحفل الافتتاحي للأولمبياد.
وقالت في مقابلة نشرت أمس الأربعاء: «الدخول بالعلم الألماني يعد شيئا لا يمكن وصفه بالنسبة لأي رياضي. كما أنه حلمي».
ولكن لا تستطيع اللاعبة حتى الآن تقدير مدى جاهزيتها للعودة للملاعب.
وقال : «فعلت كل شيء، أشعر أنني حالة جيدة، نسير على الجدول بشكل جيد. ولكن مازال الوقت مبكرا لكي نضع أي توقعات».
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