كيربر تركز على المشاركة في أولمبياد 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭-

(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تواصل‭ ‬لاعبة‭ ‬التنس‭ ‬الألمانية‭ ‬أنجيليك‭ ‬كيربر،‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬سابقا‭ ‬والفائزة‭ ‬بثلاثة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ (‬جراند‭ ‬سلام‭)‬،‭ ‬تدريباتها‭ ‬القوية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العودة‭ ‬للمباريات،‭ ‬حيث‭ ‬تصب‭ ‬تركيزها‭ ‬بالفعل‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

وبسؤالها‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بإمكانها‭ ‬تكوين‭ ‬ثنائية‭ ‬مع‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف،‭ ‬قالت‭ ‬كيربر‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬بيلد‮»‬‭: ‬‮«‬كثيرا،‭ ‬عندما‭ ‬نلتقي‭ ‬في‭ ‬أستراليا،‭ ‬بالتأكيد‭ ‬سنتحدث‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭. ‬سيجعلني‭ ‬هذا‭ ‬سعيدة‭ ‬للغاية‭. ‬الأولمبياد‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬هي‭ ‬الأبرز،‭ ‬ودائما‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬اللعب‭ ‬باسم‭ ‬ألمانيا‭ ‬شرف‭ ‬كبير‮»‬‭.‬

وأنجبت‭ ‬كيربر‭ ‬35‭ ‬عاما‭ ‬مولودها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬وتخطط‭ ‬للعودة‭ ‬للمباريات‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬ولم‭ ‬تلعب‭ ‬كيربر‭ ‬منذ‭ ‬صيف‭ ‬2022‭.‬

وترغب‭ ‬أيضا‭ ‬كيربر‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬حمل‭ ‬العلم‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬الافتتاحي‭ ‬للأولمبياد‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬نشرت‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭: ‬‮«‬الدخول‭ ‬بالعلم‭ ‬الألماني‭ ‬يعد‭ ‬شيئا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬وصفه‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأي‭ ‬رياضي‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬حلمي‮»‬‭.‬

ولكن‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬اللاعبة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬تقدير‭ ‬مدى‭ ‬جاهزيتها‭ ‬للعودة‭ ‬للملاعب‭.‬

وقال‭ : ‬‮«‬فعلت‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬حالة‭ ‬جيدة،‭ ‬نسير‭ ‬على‭ ‬الجدول‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭. ‬ولكن‭ ‬مازال‭ ‬الوقت‭ ‬مبكرا‭ ‬لكي‭ ‬نضع‭ ‬أي‭ ‬توقعات‮»‬‭.‬



