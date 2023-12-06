5 أندية عربية تترقب قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كوالالمبور‭ - ‬الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تشهد‭ ‬العاصمة‭ ‬الماليزية‭ ‬كوالالمبور‭ ‬يوم‭ ‬28‭ ‬ديسمبر‭ ‬الحالي‭ ‬قرعة‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا،‭ ‬لمنطقتي‭ ‬الشرق‭ ‬والغرب‭.‬

وسيتم‭ ‬وضع‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬باستثناء‭ ‬النادي‭ ‬الأقل‭ ‬نقاطا‭ ‬حيث‭ ‬سيتراجع‭ ‬للمستوى‭ ‬الثاني‭ ‬بجانب‭ ‬أصحاب‭ ‬أفضل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أندية‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الخمس‭ ‬لمنطقتي‭ ‬الشرق‭ ‬والغرب‭.‬

وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬هي‭ ‬الأخيرة‭ ‬بمسمى‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬حيث‭ ‬ستنطلق‭ ‬البطولة‭ ‬بمسمى‭ ‬جديد‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬القادمة‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‮»‬‭ ‬بمشاركة‭ ‬24‭ ‬ناديا‭ ‬يمثلون‭ ‬شرق‭ ‬وغرب‭ ‬القارة‭ ‬بالمناصفة‭.‬

واكتمل‭ ‬عقد‭ ‬الأندية‭ ‬المتأهلة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وضمنت‭ ‬5‭ ‬أندية‭ ‬عربية،‭ ‬هي‭ ‬الهلال‭ ‬والنصر‭ ‬والاتحاد‭ ‬والفيحاء‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬والعين‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬التأهل‭ ‬لدور‭ ‬الـ16،‭ ‬حيث‭ ‬تترقب‭ ‬تلك‭ ‬الأندية‭ ‬القرعة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬منافسيها‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭.‬

وتأهل‭ ‬نادي‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬بطل‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬بنظامها‭ ‬الحديث،‭ ‬حيث‭ ‬حسم‭ ‬مقعده‭ ‬قبل‭ ‬جولتين‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬المنافسة،‭ ‬بعدما‭ ‬تصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬برصيد‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬مباريات،‭ ‬حيث‭ ‬تغلب‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬والأخيرة‭ ‬على‭ ‬آهال‭ ‬التركماني‭ ‬2‭ / ‬1‭ .‬

وتربع‭ ‬نادي‭ ‬ناساف‭ ‬الأوزبكي‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬مع‭ ‬السد‭ ‬القطري‭ ‬2‭/‬2‭ ‬،‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة‭.‬

وكانت‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي،‭ ‬الفائز‭ ‬باللقب‭ ‬مرتين‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬سباهان‭ ‬الإيراني‭ ‬2‭ / ‬1‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نقطة‭.‬

وتمكن‭ ‬سباهان‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬البطاقات‭ ‬المخصصة‭ ‬لأفضل‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬بعدما‭ ‬جمع‭ ‬10‭ ‬نقاط‭.‬

وانضم‭ ‬نادي‭ ‬الفيحاء‭ ‬السعودي‭ ‬ثاني‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬المتأهلين‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬على‭ ‬باختاكور‭ ‬الأوزبكي‭ ‬4‭ / ‬1،‭ ‬ليحصل‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أندية‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭. ‬وتصدر‭ ‬الهلال،‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬برصيد‭ ‬16‭ ‬نقطة،‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ناساجي‭ ‬مازانداران‭ ‬الإيراني‭ ‬2‭ / ‬1،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تأهل‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬المجموعة‭ ‬نادي‭ ‬نافباخور‭ ‬الأوزبكي‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬13‭ ‬نقطة‭.‬

وأخيراً،‭ ‬كانت‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬السعودي،‭ ‬والذي‭ ‬جمع‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬مع‭ ‬الاستقلال‭ ‬الطاجيكي‭ ‬1‭/‬1‭ .‬

وتتضمن‭ ‬قائمة‭ ‬الأندية‭ ‬الثمانية‭ ‬المتأهلة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أبطال‭ ‬سابقين،‭ ‬هم‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬والاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬والعين‭ ‬الإماراتي‭.‬

وفي‭ ‬شرق‭ ‬القارة‭ ‬تأكد‭ ‬وصول‭ ‬أندية‭ ‬بانكوك‭ ‬يونايتد‭ ‬التايلاندي‭ ‬وكاواساكي‭ ‬فرونتال‭ ‬الياباني‭ ‬وبوهانج‭ ‬ستيلرز‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي،‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16،‭ ‬فيما‭ ‬ستشهد‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬المتبقية‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬المقاعد‭ ‬الخمس‭ ‬المتبقية‭ .‬

ويضم‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬لقرعة‭ ‬أندية‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬أندية‭ ‬الاتحاد‭ ‬والهلال‭ ‬والعين‭ ‬والنصر‭ ‬فيما‭ ‬يضم‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ ‬أندية‭ ‬ناساف‭ ‬وساباهان‭ ‬ونافباخور‭ ‬والفيحاء‭. ‬وفيما‭ ‬يلي‭ ‬الروزنامة‭ ‬الزمنية‭ ‬للأدوار‭ ‬الإقصائية‮

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تقام‭ ‬مباريات‭ ‬ذهاب‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬مباريات‭ ‬الإياب‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬الشهر‭.‬

وتقام‭ ‬مباريات‭ ‬ذهاب‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬8‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬مارس‭ ‬المقبل،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬مباريات‭ ‬الإياب‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬الشهر‭.‬

وتقام‭ ‬مباريات‭ ‬ذهاب‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬يومي‭ ‬16‭ ‬و17‭ ‬أبريل‭ ‬المقبل،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬مباراتي‭ ‬الإياب‭ ‬يومي‭ ‬23‭ ‬و24‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬الشهر‭.‬

فيما‭ ‬تقام‭ ‬مباراة‭ ‬ذهاب‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬يوم‭ ‬11‭ ‬مايو،‭ ‬وتقام‭ ‬مباراة‭ ‬الإياب‭ ‬يوم‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬الشهر‭.‬



