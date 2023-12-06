5 أندية عربية تترقب قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كوالالمبور - الرياض - (د ب أ): تشهد العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 28 ديسمبر الحالي قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا، لمنطقتي الشرق والغرب.
وسيتم وضع الأندية التي حققت صدارة المجموعات في المستوى الأول باستثناء النادي الأقل نقاطا حيث سيتراجع للمستوى الثاني بجانب أصحاب أفضل ثلاثة أندية حصلت على المركز الثاني من المجموعات الخمس لمنطقتي الشرق والغرب.
وتعتبر هذه النسخة هي الأخيرة بمسمى دوري أبطال آسيا حيث ستنطلق البطولة بمسمى جديد ابتداء من النسخة القادمة تحت مسمى «دوري أبطال آسيا للنخبة» بمشاركة 24 ناديا يمثلون شرق وغرب القارة بالمناصفة.
واكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 عن منطقة غرب آسيا، وذلك في أعقاب ختام مباريات دور المجموعات في المنطقة الثلاثاء.
وضمنت 5 أندية عربية، هي الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء من السعودية والعين من الإمارات التأهل لدور الـ16، حيث تترقب تلك الأندية القرعة للتعرف على منافسيها في الدور المقبل.
وتأهل نادي العين الإماراتي بطل النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا بنظامها الحديث، حيث حسم مقعده قبل جولتين من نهاية المنافسة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة من ست مباريات، حيث تغلب في الجولة السادسة والأخيرة على آهال التركماني 2 / 1 .
وتربع نادي ناساف الأوزبكي على صدارة المجموعة الثانية بعد تعادله مع السد القطري 2/2 ، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة.
وكانت صدارة المجموعة الثالثة من نصيب نادي الاتحاد السعودي، الفائز باللقب مرتين من قبل، وذلك بعد فوزه على سباهان الإيراني 2 / 1 يوم الاثنين، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة.
وتمكن سباهان من الحصول على إحدى البطاقات المخصصة لأفضل الحاصلين على المركز الثاني، بعدما جمع 10 نقاط.
وانضم نادي الفيحاء السعودي ثاني المجموعة الأولى إلى قائمة المتأهلين بعد تغلبه خارج ملعبه على باختاكور الأوزبكي 4 / 1، ليحصل على مقعد ضمن أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني. وتصدر الهلال، ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة، بعدما تغلب على ناساجي مازانداران الإيراني 2 / 1، في حين تأهل من ذات المجموعة نادي نافباخور الأوزبكي الذي جمع 13 نقطة.
وأخيراً، كانت صدارة المجموعة الخامسة من نصيب نادي النصر السعودي، والذي جمع 14 نقطة، بعد تعادله مع الاستقلال الطاجيكي 1/1 .
وتتضمن قائمة الأندية الثمانية المتأهلة ثلاثة أبطال سابقين، هم الهلال السعودي والاتحاد السعودي والعين الإماراتي.
وفي شرق القارة تأكد وصول أندية بانكوك يونايتد التايلاندي وكاواساكي فرونتال الياباني وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، إلى دور الـ16، فيما ستشهد مباريات دور المجموعات المتبقية المنافسة على تحديد المقاعد الخمس المتبقية .
ويضم المستوى الأول لقرعة أندية غرب آسيا أندية الاتحاد والهلال والعين والنصر فيما يضم المستوى الثاني أندية ناساف وساباهان ونافباخور والفيحاء. وفيما يلي الروزنامة الزمنية للأدوار الإقصائية
تقام مباريات ذهاب دور الـ 16 في الفترة من 12 إلى 14 فبراير المقبل، فيما تقام مباريات الإياب في الفترة من 19 إلى 21 من ذات الشهر.
وتقام مباريات ذهاب دور الـ 8 في الفترة من 4 إلى 6 مارس المقبل، فيما تقام مباريات الإياب في الفترة من 11 إلى 13 من ذات الشهر.
وتقام مباريات ذهاب الدور قبل النهائي يومي 16 و17 أبريل المقبل، فيما تقام مباراتي الإياب يومي 23 و24 من ذات الشهر.
فيما تقام مباراة ذهاب الدور النهائي يوم 11 مايو، وتقام مباراة الإياب يوم 18 من ذات الشهر.
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