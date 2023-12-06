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خروج مخيب للأندية القطرية من دوري أبطال آسيا

12/6/2023 7:20:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬دخلت‭ ‬الأندية‭ ‬القطرية‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري‭ ‬بطموحات‭ ‬كبيرة‭ ‬ومعنويات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬بعدما‭ ‬تمكن‭ ‬الدحيل‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭. ‬وخرج‭ ‬العربي‭ ‬والوكرة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬المؤهل‭ ‬لدور‭ ‬المجموعات‭ ‬أمام‭ ‬أندية‭ ‬أجمك‭ ‬ونافباخور‭ ‬الأوزبكيين،‭ ‬فيما‭ ‬ودع‭ ‬السد‭ ‬والدحيل‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لتخرج‭ ‬الأندية‭ ‬القطرية‭ ‬مبكرا‭ ‬وتصاب‭ ‬الجماهير‭ ‬والشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬القطري‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬كبيرة‭ .‬

فشل‭ ‬السد،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬نسختي‭ ‬1989‭ ‬و2011‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬4‭ ‬مواسم‭ ‬وبالتحديد‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬2020‭/‬2021‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭.‬

في‭ ‬2020‭ ‬نجح‭ ‬السد‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬لدور‭ ‬الـ16،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬أمام‭ ‬بيرسبوليس‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬ويودع‭ ‬المنافسات‭.‬

وفي‭ ‬2021‭ ‬احتل‭ ‬الفريق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مجموعته،‭ ‬بعدما‭ ‬خاض‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬حقق‭ ‬فيها‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬بالفوز‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬والتعادل‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬والخسارة‭ ‬في‭ ‬مباراتين،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كافيا‭ ‬وخرج‭ ‬مبكرا‭ . ‬وفي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬2022‭/‬2023‭ ‬احتل‭ ‬السد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬،‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬بفوزين‭ ‬وتعادل‭ ‬و3‭ ‬هزائم‭ ‬ليودع‭ ‬أيضا‭ ‬مبكرا‭ . ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬فشل‭ ‬السد‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬3‭ ‬ثوان‭ ‬في‭ ‬المجموعات‭ ‬الخمس‭ ‬لغرب‭ ‬آسيا،‭ ‬رغم‭ ‬احتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بمجموعته‭ ‬برصيد‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وتعادلين‭ ‬وهزيمتين‭ ‬ليكون‭ ‬الخروج‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ .‬

فيما‭ ‬فاجأ‭ ‬الدحيل،‭ ‬الذي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬لقبل‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬لأول‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬الجميع
ببداية‭ ‬سيئة‭ ‬للغاية‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬رحيل‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬هيرنان‭ ‬كريسبو‭.‬

ورغم‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬الفرنسي‭ ‬جالتييه‭ ‬مدرب‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬السابق‭ ‬والذي‭ ‬تحسنت‭ ‬معه‭ ‬النتائج‭ ‬قليلا‭ ‬وفاز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬على‭ ‬استقلال‭ ‬دوشنبه‭ ‬الطاجيكي‭ ‬ثم‭ ‬بيرسبوليس‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ووسط‭ ‬جماهيره‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬ازادي‭ ‬لكنه‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬وودع‭ ‬أيضا‭ ‬مبكرا‭ .‬

وانتقدت‭ ‬الصحف‭ ‬القطرية‭ ‬الخروج‭ ‬المبكر‭ ‬لأنديتها،‭ ‬وأرجعت‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬غياب‭ ‬الاستقرار‭ ‬الفني‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الراية‮»‬‭ ‬أن‭ ‬السد‭ ‬منذ‭ ‬رحيل‭ ‬الإسباني‭ ‬تشافي‭ ‬هيرنانديز‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬تراجع‭ ‬مستمر،‭ ‬وخلال‭ ‬موسمين‭ ‬فقط‭ ‬قام‭ ‬النادي‭ ‬بتغيير‭ ‬4‭ ‬مدربين‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬هم‭ ‬جارسيا‭ ‬وخوانما‭ ‬وبرونو‭ ‬ميغيل‭ ‬ثم‭ ‬وسام‭ ‬رزق‭ .‬

بينما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الشرق‮»‬‭ ‬أن‭ ‬السد‭ ‬تعاقد‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬لقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬فشل‭ ‬مع‭ ‬المنتخبات‭ ‬السنية‭ ‬القطرية،‭ ‬ورغم‭ ‬الصفقات‭ ‬المميزة‭ ‬فإن‭ ‬المدرب‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مناسبا‭ ‬للفريق‭ .‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الدحيل‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬عليه‭ ‬الإطاحة‭ ‬بكريسبو‭ ‬بعد‭ ‬سباعية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬لكنه‭ ‬استمر‭ ‬ويتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬هذا‭ ‬الإخفاق‭ .‬

فيما‭ ‬انتقدت‭ ‬بعض‭ ‬الجماهير‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ضعف‭ ‬المسابقة‭ ‬المحلية‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬التوقفات‭ ‬الكثيرة‭ ‬للدوري‭ ‬وغياب‭ ‬المنافسة‭ ‬القوية‭ ‬أثرت‭ ‬بالسلب‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الفرق‭ ‬القطرية‭ ‬وتسببت‭ ‬في‭ ‬أدائها‭ ‬المخيب‭ ‬للآمال‭ ‬بالبطولة‭ ‬الآسيوية‭ .‬


المعز‭ ‬علي‭: ‬فوزنا‭ ‬المتأخر‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كافيًا

واعترف‭ ‬المعز‭ ‬علي‭ ‬مهاجم‭ ‬الدحيل‭ ‬بأن‭ ‬البداية‭ ‬السيئة‭ ‬كانت‭ ‬وراء‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭.‬


‬وقال‭ ‬المعز‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬الكأس‭ ‬القطرية‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬بيرسبوليس‭ ‬الثلاثاء‭: ‬‮«‬رغم‭ ‬نجاحنا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مستوى‭ ‬جيد‭ ‬والفوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كافيا‭ ‬لحجز‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬قيام‭ ‬الفريق‭ ‬بإعادة‭ ‬حساباته‭ ‬وتصحيح‭ ‬الأخطاء،‭ ‬وتقديم‭ ‬مستويات‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬للمنافسة‭ ‬بقوة‭.‬

بينما‭ ‬أوضح‭ ‬حسن‭ ‬الهيدوس‭ ‬قائد‭ ‬السد‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬صعّب‭ ‬المهمة‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬بالتعادل‭ ‬الأخير‭ ‬مع‭ ‬ناساف‭ ‬الأوزبكي،‭ ‬وقبلها‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الفريق‭ ‬بمقدوره‭ ‬أن‭ ‬يحصد‭ ‬بعض‭ ‬النقاط‭ ‬ويقدم‭ ‬مستويات‭ ‬أفضل‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬وغاب‭ ‬التوفيق‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬المحزن‭ ‬كثيرا‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الحاسم‭ ‬الأخير،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬الفريق‭ ‬خلاله‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬حزن‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬دعمت‭ ‬الفريق‭.‬

وشدد‭ ‬الهيدوس‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬التأهل‭ ‬الآسيوي،‭ ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬تصحيح‭ ‬الأخطاء‭ ‬والتركيز‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬لعدم‭ ‬تكرار‭ ‬سيناريو‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بعدم‭ ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬بطولة‭ ‬والخروج‭ ‬خالي‭ ‬الوفاض‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬لقب‭.‬


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