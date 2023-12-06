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الاتحاد القطري يعفي كيروش ويعيّن ماركيس

12/6/2023 7:20:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إعفاء‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬كارلوس‭ ‬كيروش‭ ‬من‭ ‬مهامه‭ ‬دون‭ ‬إيضاح‭ ‬الأسباب،‭ ‬وعيّن‭ ‬بدلاً‭ ‬منه‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬تينتين‮»‬‭ ‬ماركيس‭ ‬لوبيس‭ ‬مدرّب‭ ‬نادي‭ ‬الوكرة‭ ‬لقيادته‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬يستضيفها‭ ‬مطلع‭ ‬2024‭ ‬ويسعى‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبها‭.‬

وكتب‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬انتهاء‭ ‬تولي‭ ‬كيروش‭ ‬‮«‬بالتراضي‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للمدرب‭ ‬كيروش‭ ‬على‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬أشرف‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬لاحق‭ ‬أن‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬ماركيس‭ ‬جاء‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬الوكرة‭ ‬الرياضي‮»‬،‭ ‬موجهاً‭ ‬شكره‭ ‬للأخير‭ ‬‮«‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬وموافقتهم‭ ‬على‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالمدرب‮»‬‭ ‬ماركيس‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬وقاد‭ ‬أويبن‭ ‬البلجيكي‭ ‬وسانت‭ ‬ترويدن‭ ‬البلجيكي‭ ‬قبل‭ ‬الإشراف‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬على‭ ‬الوكرة‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬راهناً‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭.‬

وكان‭ ‬كيروش‭ ‬عُيّن‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬بعقد‭ ‬لأربع‭ ‬سنوات‭ ‬بهدف‭ ‬التأهل‭ ‬لمونديال‭ ‬2026،‭ ‬بعد‭ ‬مشاركة‭ ‬مخيبة‭ ‬للـ«عنابي‮»‬‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬فيليكس‭ ‬سانشيس،‭ ‬عندما‭ ‬مُني‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الكأس‭ ‬الذهبية‭ ‬لمنطقة‭ ‬كونكاكاف،‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬هايتي‭ ‬1‭-‬2،‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬هندوراس‭ ‬1‭-‬1‭ ‬ثم‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬المكسيك‭ ‬1‭-‬0‭. ‬وفي‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬تعرّض‭ ‬لخسارة‭ ‬ساحقة‭ ‬أمام‭ ‬بنما‭ ‬0‭-‬4‭.‬

قاد‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬إلى‭ ‬فوزين‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراتين‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026،‭ ‬على‭ ‬أفغانستان‭ (‬8-1‭) ‬والهند‭ (‬3-0‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬0‭-‬1‭ ‬ودياً‭ ‬وتعادله‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬1-1‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭. ‬وفي‭ ‬بطولة‭ ‬الأردن‭ ‬الدولية‭ ‬خلال‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬سلباً‭ ‬قبل‭ ‬الفوز‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح،‭ ‬ثم‭ ‬تعرّض‭ ‬لهزيمة‭ ‬ثقيلة‭ ‬0‭-‬4‭ ‬أمام‭ ‬إيران‭. ‬وفي‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬قطر،‭ ‬فاز‭ ‬5‭ ‬مرات،‭ ‬تعادل‭ ‬مرتين‭ ‬وخسر‭ ‬5‭ ‬مرات‭. ‬وكان‭ ‬كيروش‭ ‬كتب‭ ‬في‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬انستغرام‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬مبارياته‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬المونديال‭ ‬‮«‬في‭ ‬الملعب،‭ ‬كان‭ ‬أداؤنا‭ ‬كفوءاً‭ ‬جداً‭ ‬وطموحاً‭. ‬خارج‭ ‬الملعب،‭ ‬ماذا‭ ‬بعد؟‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نقوم‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتدرّب‭ ‬ونكون‭ ‬أكثر‭ ‬استعداداً‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬اللعب‭ ‬والمنافسة‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭. ‬الآن‭ ‬يبدأ‭ ‬معسكرنا‭ ‬التحضيري‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‮»‬‭.‬

خاض‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬البالغ‭ ‬70‭ ‬عاماً‭ ‬غمار‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬أربع‭ ‬مرات،‭ ‬مرّة‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬وثلاث‭ ‬مرات‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬أشرف‭ ‬عليها‭ ‬لعقد‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬على‭ ‬فترتين‭.‬

درّب‭ ‬كيروش‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2014‭ ‬و2018‭ ‬و2022‭ ‬والبرتغال‭ ‬في‭ ‬2010‭ ‬وقاد‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬2002،‭ ‬لكنه‭ ‬استقال‭ ‬قبل‭ ‬البطولة‭.‬

أشرف‭ ‬البرتغالي‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬منتخبات‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬كولومبيا‭ ‬ومصر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ (‬2003-2004‭) ‬وعمل‭ ‬كمساعد‭ ‬مدرب‭ ‬للاسكتلندي‭ ‬أليكس‭ ‬فيرغسون‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬على‭ ‬فترتين‭.‬



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