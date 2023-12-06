((كاف)) يعدل موعد مباراة الزمالك وساجرادا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬الزمالك‭ ‬المصري‭ ‬تلقيه‭ ‬خطابا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬كاف‭) ‬يفيد‭ ‬بتقديم‭ ‬موعد‭ ‬مباراة‭ ‬ساجرادا‭ ‬الإنجولي‭ ‬ببطولة‭ ‬الكونفيدرالية‭ ‬لمدة‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ .‬

وذكر‭ ‬الزمالك‭ ‬عبر‭ ‬مركزه‭ ‬الإعلامي‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنه‭ ‬تلقي‭ ‬خطاباً‭ ‬رسمياً‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬كاف‮»‬‭ ‬بتعديل‭ ‬موعد‭ ‬مباراة‭ ‬ساجرادا‭ ‬الأنجولي‭ ‬لتقام‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬السادسة‭ ‬مساء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬السلام،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬إقامتها‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬10‭ ‬المقبل‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بتقديم‭ ‬موعد‭ ‬المباراة‭ ‬لمدة‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬بسبب‭ ‬الحقوق‭ ‬التسويقية‭ ‬وحقوق‭ ‬البث‭ ‬التليفزيوني‭.‬

وبعد‭ ‬تقديم‭ ‬مباراة‭ ‬الزمالك‭ ‬الأفريقية،‭ ‬قررت‭ ‬إدارة‭ ‬المسابقات‭ ‬برابطة‭ ‬الأندية‭ ‬المصرية‭ ‬المحترفة‭ ‬التي‭ ‬يشرف‭ ‬عليها‭ ‬عامر‭ ‬حسين‭ ‬تأجيل‭ ‬مباراة‭ ‬الزمالك‭ ‬والاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬لها‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المصري‭ .‬

وذكرت‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬المصرية‭ ‬المحترفة‭ ‬عبر‭ ‬موقعها‭ ‬الرسمي‭ ‬أمس‭ ‬الاربعاء‭ ‬أنه‭ ‬تقرر‭ ‬تأجيل‭ ‬المباراة‭ ‬لأجل‭ ‬غير‭ ‬مسمى‭ ‬بعد‭ ‬الخطاب‭ ‬الذي‭ ‬تلقاه‭ ‬الزمالك‭.‬