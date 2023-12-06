الهلال لمواصلة سلسلته الرائعة والنصر لتعويض سقوط الديربي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يحلّ‭ ‬الهلال‭ ‬المتصدر‭ ‬ضيفاً‭ ‬ثقيلاً‭ ‬على‭ ‬الطائي‭ ‬الحادي‭ ‬عشر،‭ ‬غدا‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فيما‭ ‬يبحث‭ ‬وصيفه‭ ‬وغريمه‭ ‬النصر‭ ‬عن‭ ‬نفض‭ ‬خسارته‭ ‬القاسية‭ ‬أمامه‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬الرياض‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭.‬

ووجّه‭ ‬الهلال‭ ‬رسالة‭ ‬شديدة‭ ‬اللهجة‭ ‬لجميع‭ ‬خصومه،‭ ‬معلناً‭ ‬بقوّة‭ ‬نيته‭ ‬استرداد‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬خسره‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬لمصلحة‭ ‬الاتحاد،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬النصر‭ ‬ونجمه‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريسيتانو‭ ‬رونالدو‭ ‬3‭-‬0‭.‬

وبفوزه‭ ‬الثامن‭ ‬توالياً،‭ ‬ابتعد‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬جاره‭ ‬العاصمي‭ ‬ضامناً‭ ‬لقب‭ ‬بطل‭ ‬الذهاب‭. ‬ويعوّل‭ ‬الهلال،‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الدوليين،‭ ‬يغيب‭ ‬عنهم‭ ‬البرازيل‭ ‬نيمار‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬ركبته،‭ ‬يتقدّمهم‭ ‬المهاجم‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش،‭ ‬ثاني‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬وراء‭ ‬رونالدو‭ (‬13-15‭)‬،‭ ‬مواطنه‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬سيرغي‭ ‬ميلينكوفيتش‭-‬سافيتش‭ ‬ولاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬نيفيش‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬استعاد‭ ‬الطائي‭ ‬توازنه‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬أبها‭ ‬والفيحاء‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭.‬

وقال‭ ‬جيزوس‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نساجي‭ ‬مازندران‭ ‬الإيراني‭ ‬2‭-‬1‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬ضمن‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬النتيجة‭ ‬لن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬تأهلنا‭. ‬لذا‭ ‬منحنا‭ ‬أمثال‭ ‬صالح‭ ‬الشهري‭ ‬وعبدالله‭ ‬الحمدان‭ ‬مساحة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المشاركة‮»‬‭. ‬واعترض‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬المزدحم‭ ‬لفريقه‭ ‬‮«‬نلعب‭ ‬مباريات‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬تناوب‭ ‬اللاعبين‭ ‬مهم‮»‬‭.‬





برنامج‭ ‬مزدحم‭ ‬للنصر‭ ‬أيضاً‭ ‬

ويتطلّع‭ ‬النصر‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬سريعاً‭ ‬وعدم‭ ‬توسيع‭ ‬الفجوة‭ ‬مع‭ ‬الهلال،‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬الرياض‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬الجمعة‭.‬

وكان‭ ‬النصر‭ ‬أحد‭ ‬أربعة‭ ‬أندية‭ ‬سعودية‭ ‬بلغت‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الهلال،‭ ‬الاتحاد‭ ‬والفيحاء،‭ ‬فتأهلت‭ ‬جميع‭ ‬أندية‭ ‬المملكة‭ ‬المشاركة،‭ ‬بواقع‭ ‬نصف‭ ‬عدد‭ ‬المتأهلين‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الغرب‭.‬

وتعادل‭ ‬النصر‭ ‬بتشكيلة‭ ‬رديفة‭ ‬غاب‭ ‬عنها‭ ‬رونالدو،‭ ‬السنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه‭ ‬والمدافع‭ ‬الإسباني‭ ‬ايمريك‭ ‬لابورت،‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬استقلال‭ ‬الطاجيكستاني‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

قال‭ ‬مدرّبه‭ ‬البرتغالي‭ ‬لويس‭ ‬كاسترو‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬مباراة‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬ورحلة‭ ‬جوية‭ ‬الآن‭ ‬ثم‭ ‬تبدأ‭ ‬التحضيرات‭ ‬غداً‭. ‬كنت‭ ‬أهدف‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬فرصة‭ ‬المشاركة‮»‬‭.‬





الاتحاد‭ ‬للتفرّغ‭ ‬لمونديال‭ ‬الأندية‭ ‬

ويخوض‭ ‬الاتحاد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬قبل‭ ‬التفرّغ‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬جدّة‭.‬

يواجه‭ ‬رابع‭ ‬الترتيب‭ ‬مضيفه‭ ‬ضمك‭ ‬الثامن‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الرياضية‭ ‬بالمحالة‭.‬

وقدّم‭ ‬ضمك‭ ‬مستويات‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الأخيرة‭ ‬انعكست‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬نتائجه،‭ ‬فهو‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تحسّنت‭ ‬مستويات‭ ‬ونتائج‭ ‬الاتحاد‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مارسيلو‭ ‬غاياردو،‭ ‬ويأمل‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬قبل‭ ‬رفع‭ ‬وتيرة‭ ‬التحضيرات‭ ‬لمواجهة‭ ‬أوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬النيوزيلندي،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭.‬

ويعاني‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الغيابات،‭ ‬حيث‭ ‬يفتقد‭ ‬لقائده‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬ومواطنه‭ ‬نغولو‭ ‬كانتي‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭.‬

قال‭ ‬غاياردو‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬سيباهان‭ ‬الإيراني‭ ‬2‭-‬1‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬يتاح‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭. ‬كان‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬اللاعبون‭ ‬جاهزين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬قبل‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية،‭ ‬لكن‭ ‬للأسف‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬قادرين‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابات‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬غاياردو‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬إشبيريتو‭ ‬سانتو‭ ‬المقال‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬‮«‬كانتي‭ ‬لاعب‭ ‬رائع‭ ‬ومؤثّر‭ ‬لكن،‭ ‬للأسف،‭ ‬لم‭ ‬أعمل‭ ‬معه‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬التمارين،‭ ‬ونأمل‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭. ‬بنزيمة‭ ‬رائع‭ ‬أيضاً‭ ‬ومؤثّر‭ ‬وآمل‭ ‬في‭ ‬استعادته‮»‬‭.‬

ويسعى‭ ‬الشباب‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬وضيفه‭ ‬الاتفاق‭ ‬السابع‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الإنكليزي‭ ‬ستيفن‭ ‬جيرارد‭ ‬ومواطنه‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬جوردان‭ ‬هندرسون،‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الفوز‭ ‬الخميس‭.‬

وما‭ ‬زال‭ ‬الشباب‭ ‬الذي‭ ‬يضمّ‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إيفر‭ ‬بانيغا‭ ‬بعيداً‭ ‬كل‭ ‬البعد‭ ‬عن‭ ‬مستواه‭ ‬المعروف‭ ‬ويبدو‭ ‬أنه‭ ‬يدفع‭ ‬ثمن‭ ‬البداية‭ ‬المتواضعة‭ ‬إثر‭ ‬مشكلاته‭ ‬الإدارية‭. ‬وفشل‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬حيث‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭ ‬وخسر‭ ‬أمام‭ ‬الرائد‭ ‬والتعاون‭.‬



