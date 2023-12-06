السعودية تطلق منتخبًا للشابات تحت 20 عاما

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إطلاق‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للشابات‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عامًا‭.

‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬للاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬النسائية‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للشابات‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وزيادة‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تأسيس‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬وهي‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬والناشئات‭ ‬والصالات‭ ‬وأخيرًا‭ ‬منتخب‭ ‬الشابات‭. ‬

ويهدف‭ ‬إنشاء‭ ‬منتخب‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عامًا‭ ‬إلى‭ ‬رسم‭ ‬مسار‭ ‬احترافي‭ ‬للاعبات،‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬التأسيس‭ ‬في‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأقل‭ ‬عمرًا‭ ‬وصولًا‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬للسيدات،‭ ‬كما‭ ‬يمنح‭ ‬فرصة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬للمنتخبات‭ ‬السنية‭. ‬

وتعاقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬رسميًا‭ ‬مع‭ ‬المدربة‭ ‬الأسكتلندية‭ ‬باولين‭ ‬هاميل‭ ‬لقيادة‭ ‬أخضر‭ ‬الشابات‭.‬

وتمتلك‭ ‬هاميل‭ ‬سجلًا‭ ‬تدريبيًا‭ ‬متميزًا‭ ‬امتد‭ ‬لـ30‭ ‬عامًا‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المنتخبات‭ ‬والأندية‭ ‬التي‭ ‬دربتها،‭ ‬وتعتبر‭ ‬المحطات‭ ‬الأبرز‭ ‬لها‭ ‬هي‭ ‬قيادة‭ ‬المنتخبات‭ ‬السنية‭ ‬لاسكتلندا‭ ‬تحت‭ ‬15،و16‭ ‬و17‭ ‬و19‭ ‬عامًا‭. ‬

وانطلق‭ ‬أول‭ ‬معسكر‭ ‬لأخضر‭ ‬الشابات‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬ويمتد‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬ديسمبر،‭ ‬بمشاركة‭ ‬27‭ ‬لاعبة‭ ‬وهُن‭: ‬لولوه‭ ‬موسى،‭ ‬زهرة‭ ‬باحميد،‭ ‬فجر‭ ‬السقاف،‭ ‬تين‭ ‬الزهراني،‭ ‬لولوه‭ ‬صالح،‭ ‬مايا‭ ‬عبدالرحمن،‭ ‬لما‭ ‬محمد،‭ ‬ميان‭ ‬العقيل،‭ ‬لولو‭ ‬عبدالله،‭ ‬بسمة‭ ‬نواف،‭ ‬ليان‭ ‬أمير،‭ ‬لولو‭ ‬العبيد،‭ ‬جوري‭ ‬الجهني،‭ ‬دانة‭ ‬أحمد،‭ ‬تالين‭ ‬محمد،‭ ‬ليان‭ ‬صالح،‭ ‬مرام‭ ‬اليحيا،‭ ‬سهير‭ ‬باطوق،‭ ‬فاطمة‭ ‬منصور،‭ ‬فجر‭ ‬سعد،‭ ‬سلاف‭ ‬عسيري،‭ ‬شيخه‭ ‬عسيري،‭ ‬ملوك‭ ‬الهوساوي،‭ ‬ايان‭ ‬البرقاوي،‭ ‬سما‭ ‬الصبياني،‭ ‬نادين‭ ‬كعكي‭ ‬وجود‭ ‬منصور‭. ‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية‭ ‬عالية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الرشيد‭ ‬أن‭ ‬تدشين‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للشابات‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عامًا‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬توفير‭ ‬الفرص‭ ‬للشابات‭ ‬لممارسة‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬هذا‭ ‬المعسكر‭ ‬بعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية،‭ ‬حيث‭ ‬ستكتسب‭ ‬اللاعبات‭ ‬خبرات‭ ‬قيمة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬مستواهن‭ ‬الفني‭ ‬والبدني‭.‬



