Thursday, 07 December 2023 06:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السعودية تطلق منتخبًا للشابات تحت 20 عاما

12/6/2023 7:20:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إطلاق‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للشابات‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عامًا‭.
‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬للاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬النسائية‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للشابات‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وزيادة‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تأسيس‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬وهي‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬والناشئات‭ ‬والصالات‭ ‬وأخيرًا‭ ‬منتخب‭ ‬الشابات‭. ‬

ويهدف‭ ‬إنشاء‭ ‬منتخب‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عامًا‭ ‬إلى‭ ‬رسم‭ ‬مسار‭ ‬احترافي‭ ‬للاعبات،‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬التأسيس‭ ‬في‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأقل‭ ‬عمرًا‭ ‬وصولًا‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬للسيدات،‭ ‬كما‭ ‬يمنح‭ ‬فرصة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬للمنتخبات‭ ‬السنية‭. ‬

وتعاقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬رسميًا‭ ‬مع‭ ‬المدربة‭ ‬الأسكتلندية‭ ‬باولين‭ ‬هاميل‭ ‬لقيادة‭ ‬أخضر‭ ‬الشابات‭.‬

وتمتلك‭ ‬هاميل‭ ‬سجلًا‭ ‬تدريبيًا‭ ‬متميزًا‭ ‬امتد‭ ‬لـ30‭ ‬عامًا‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المنتخبات‭ ‬والأندية‭ ‬التي‭ ‬دربتها،‭ ‬وتعتبر‭ ‬المحطات‭ ‬الأبرز‭ ‬لها‭ ‬هي‭ ‬قيادة‭ ‬المنتخبات‭ ‬السنية‭ ‬لاسكتلندا‭ ‬تحت‭ ‬15،و16‭ ‬و17‭ ‬و19‭ ‬عامًا‭. ‬

وانطلق‭ ‬أول‭ ‬معسكر‭ ‬لأخضر‭ ‬الشابات‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬ويمتد‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬ديسمبر،‭ ‬بمشاركة‭ ‬27‭ ‬لاعبة‭ ‬وهُن‭: ‬لولوه‭ ‬موسى،‭ ‬زهرة‭ ‬باحميد،‭ ‬فجر‭ ‬السقاف،‭ ‬تين‭ ‬الزهراني،‭ ‬لولوه‭ ‬صالح،‭ ‬مايا‭ ‬عبدالرحمن،‭ ‬لما‭ ‬محمد،‭ ‬ميان‭ ‬العقيل،‭ ‬لولو‭ ‬عبدالله،‭ ‬بسمة‭ ‬نواف،‭ ‬ليان‭ ‬أمير،‭ ‬لولو‭ ‬العبيد،‭ ‬جوري‭ ‬الجهني،‭ ‬دانة‭ ‬أحمد،‭ ‬تالين‭ ‬محمد،‭ ‬ليان‭ ‬صالح،‭ ‬مرام‭ ‬اليحيا،‭ ‬سهير‭ ‬باطوق،‭ ‬فاطمة‭ ‬منصور،‭ ‬فجر‭ ‬سعد،‭ ‬سلاف‭ ‬عسيري،‭ ‬شيخه‭ ‬عسيري،‭ ‬ملوك‭ ‬الهوساوي،‭ ‬ايان‭ ‬البرقاوي،‭ ‬سما‭ ‬الصبياني،‭ ‬نادين‭ ‬كعكي‭ ‬وجود‭ ‬منصور‭. ‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية‭ ‬عالية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الرشيد‭ ‬أن‭ ‬تدشين‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للشابات‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عامًا‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬توفير‭ ‬الفرص‭ ‬للشابات‭ ‬لممارسة‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬هذا‭ ‬المعسكر‭ ‬بعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية،‭ ‬حيث‭ ‬ستكتسب‭ ‬اللاعبات‭ ‬خبرات‭ ‬قيمة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬مستواهن‭ ‬الفني‭ ‬والبدني‭.‬


MENAFN06122023000055011008ID1107549338

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث