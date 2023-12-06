((تايم)): ميسي رياضي العام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة رياضي العام من مجلة «تايم» الامريكية يوم الثلاثاء لتأثيره على كرة القدم الأمريكية منذ انضمامه إلى إنتر ميامي هذا الصيف. وكتبت المجلة: «لقد حقق ميسي ما بدا مستحيلا: جعل الولايات المتحدة دولة لكرة القدم».
وغادر ميسي الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية في نهاية أكتوبر الماضي للمرة الثامنة في مسيرته باريس سان جرمان في يوليو الماضي لينضم إلى إنتر ميامي، النادي الذي يشترك في ملكيته النجم الانكليزي السابق ديفيد بيكهام، بعد سبعة أشهر من فوزه بلقب بطل العالم 2022 مع الأرجنتين.
وقال ميسي: «كان خياري الأول هو العودة إلى برشلونة، لكن ذلك لم يكن ممكنا. وصحيح أيضا أنني فكرت حينها في الانتقال الى الدوري السعودي، وهو دوري قوي يمكن أن يصبح مهما في المستقبل في بلد أعرفه».
وأضاف ميسي (36 عاما): «انحصر الأمر في نهاية المطاف بين السعودية والدوري الأمريكي لكرة القدم، وكلا الخيارين أثار اهتمامي». وتتضمن مشاركات ميسي العام المقبل بطولة كوبا أميركا في يونيو ويوليو في الولايات المتحدة، علما ان سحب قرعة البطولة القارية سيتم اليوم الخميس.
ولم يغلق ميسي الباب أمام إمكانية المشاركة في كأس العالم عام 2026 للنسخة السادسة في مسيرته، التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
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