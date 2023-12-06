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((تايم)): ميسي رياضي العام

12/6/2023 7:20:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حصل‭ ‬النجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬رياضي‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬تايم‮»‬‭ ‬الامريكية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لتأثيره‭ ‬على‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأمريكية‭ ‬منذ‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭. ‬وكتبت‭ ‬المجلة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬حقق‭ ‬ميسي‭ ‬ما‭ ‬بدا‭ ‬مستحيلا‭: ‬جعل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬دولة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‮»‬‭.‬

وغادر‭ ‬ميسي‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬لينضم‭ ‬إلى‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي،‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬يشترك‭ ‬في‭ ‬ملكيته‭ ‬النجم‭ ‬الانكليزي‭ ‬السابق‭ ‬ديفيد‭ ‬بيكهام،‭ ‬بعد‭ ‬سبعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬فوزه‭ ‬بلقب‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬مع‭ ‬الأرجنتين‭.‬

وقال‭ ‬ميسي‭: ‬‮«‬كان‭ ‬خياري‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬برشلونة،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ممكنا‭. ‬وصحيح‭ ‬أيضا‭ ‬أنني‭ ‬فكرت‭ ‬حينها‭ ‬في‭ ‬الانتقال‭ ‬الى‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي،‭ ‬وهو‭ ‬دوري‭ ‬قوي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬أعرفه‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬ميسي‭ (‬36‭ ‬عاما‭): ‬‮«‬انحصر‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬والدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وكلا‭ ‬الخيارين‭ ‬أثار‭ ‬اهتمامي‮»‬‭. ‬وتتضمن‭ ‬مشاركات‭ ‬ميسي‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬بطولة‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬ويوليو‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬سحب‭ ‬قرعة‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬سيتم‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭.‬

ولم‭ ‬يغلق‭ ‬ميسي‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬إمكانية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬للنسخة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمكسيك‭ ‬وكندا‭.‬


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