نيوكاسل يعلن غياب حارس مرماه بوب ((نحو 4 أشهر))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن- (أ ف ب) :أعلن مدرّب نيوكاسل صاحب المركز السادس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم إيدي هاو أمس الأربعاء أن حارس مرمى فريقه نيك بوب سيغيب عن الملاعب «نحو أربعة أشهر» بسبب خلع في الكتف يتطلّب عملية جراحية.
وقال هاو في مؤتمر صحفي عشية مواجهة مضيفه إيفرتون في المرحلة الخامسة عشرة إن حارس المرمى البالغ من العمر 31 عاما «لا يزال يتعيّن عليه الخضوع لفحوص طبيّة لكننا نستبق الأمور كي يخضع لعملية جراحية، هو بحاجة إلى عملية جراحية، لا شك في ذلك».
وأضاف: «سيغيب فترة من الوقت، نعتقد حوالي أربعة أشهر»، مشيرا إلى أن غيابه يعتبر «ضربة كبيرة» للفريق.
وأصيب بوب بخلع في الكتف خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على مانشستر يونايتد 1-0 السبت.
وتابع هاو: «من الطبيعي أن تتأثر معنوياته، وخاصة أن المباريات الكبيرة تنتظر نيوكاسل في الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا».
وأوضح المدرّب: «من الواضح أنه يفكر في كأس أوروبا أيضًا، وكان مصمّمًا على محاولة التواجد هناك».
وينضمّ الدولي الإنجليزي الذي لم يتم اختياره للمباريات الدولية الأخيرة إلى قائمة طويلة من الغائبين عن نيوكاسل بسبب الاصابة مثل كالوم ويلسون، الهولندي سفين بوتمان، شون لونغستاف، دان بورن أو حتى الايطالي ساندرو تونالي الموقوف بسبب المراهنة غير القانونية.
واشارت تقارير صحفية الى اهتمام نيوكاسل بضم حارس مرمى أرسنال آرون رامسدايل والاسباني دافيد دي خيا غير المرتبط مع أي ناد منذ رحيله عن مانشستر يونايتد، خلال سوق الانتقالات الشتوية.
وعلق هاو قائلاً: «لقد رأيت الكثير من العناوين والتكهنات في الصحافة. لم نقم بالتعاقدات في يناير. وإذا أردنا التعاقد الآن، فسيتعين علينا القيام بذلك في كل مركز».
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