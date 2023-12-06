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نيوكاسل يعلن غياب حارس مرماه بوب ((نحو 4 أشهر))

12/6/2023 7:20:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬أعلن‭ ‬مدرّب‭ ‬نيوكاسل‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إيدي‭ ‬هاو‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ ‬نيك‭ ‬بوب‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬خلع‭ ‬في‭ ‬الكتف‭ ‬يتطلّب‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭.‬

وقال‭ ‬هاو‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عشية‭ ‬مواجهة‭ ‬مضيفه‭ ‬إيفرتون‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬إن‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬31‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يتعيّن‭ ‬عليه‭ ‬الخضوع‭ ‬لفحوص‭ ‬طبيّة‭ ‬لكننا‭ ‬نستبق‭ ‬الأمور‭ ‬كي‭ ‬يخضع‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية،‭ ‬هو‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬جراحية،‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬سيغيب‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الوقت،‭ ‬نعتقد‭ ‬حوالي‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غيابه‭ ‬يعتبر‭ ‬‮«‬ضربة‭ ‬كبيرة‮»‬‭ ‬للفريق‭.‬

وأصيب‭ ‬بوب‭ ‬بخلع‭ ‬في‭ ‬الكتف‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬1‭-‬0‭ ‬السبت‭.‬

وتابع‭ ‬هاو‭: ‬‮«‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬تتأثر‭ ‬معنوياته،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬المباريات‭ ‬الكبيرة‭ ‬تنتظر‭ ‬نيوكاسل‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬المدرّب‭: ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنه‭ ‬يفكر‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬أيضًا،‭ ‬وكان‭ ‬مصمّمًا‭ ‬على‭ ‬محاولة‭ ‬التواجد‭ ‬هناك‮»‬‭.‬

وينضمّ‭ ‬الدولي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬اختياره‭ ‬للمباريات‭ ‬الدولية‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الغائبين‭ ‬عن‭ ‬نيوكاسل‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة‭ ‬مثل‭ ‬كالوم‭ ‬ويلسون،‭ ‬الهولندي‭ ‬سفين‭ ‬بوتمان،‭ ‬شون‭ ‬لونغستاف،‭ ‬دان‭ ‬بورن‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬الايطالي‭ ‬ساندرو‭ ‬تونالي‭ ‬الموقوف‭ ‬بسبب‭ ‬المراهنة‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭.‬

واشارت‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬الى‭ ‬اهتمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬بضم‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬أرسنال‭ ‬آرون‭ ‬رامسدايل‭ ‬والاسباني‭ ‬دافيد‭ ‬دي‭ ‬خيا‭ ‬غير‭ ‬المرتبط‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬ناد‭ ‬منذ‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬خلال‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭.‬

وعلق‭ ‬هاو‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬رأيت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العناوين‭ ‬والتكهنات‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭. ‬لم‭ ‬نقم‭ ‬بالتعاقدات‭ ‬في‭ ‬يناير‭. ‬وإذا‭ ‬أردنا‭ ‬التعاقد‭ ‬الآن،‭ ‬فسيتعين‭ ‬علينا‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مركز‮»‬‭.‬

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