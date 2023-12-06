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وزير الاوقاف يصدر بياناً حازماً ويحذر

12/6/2023 7:15:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اصدرت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في المملكة الاردنية الهاشمية مساء الاربعاء البيان التالي :
قال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. البقرة:114

أدان وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة مخطط جماعات صهيونية-دينية متطرفة لتنظيم مسيرة معلنة أنها ضد أوقاف القدس الإسلامية والوصاية الهاشمية في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدس الشريف، محذراً من أن حماية سلطات الاحتلال ودعمها للمسيرة من شانه ان يؤجج الصراع في المنطقة ويعمل على توسعة نار الحرب المستعرة.
وبين وزير الأوقاف على أن التصعيد الأخير باستهداف المسجد الاقصى المبارك يعني تعدي صارخ على عقيدة وإيمان كل المسلمين.
وطالب وزير الأوقاف مسلمي وأحرار العالم بدعم صمود أوقاف القدس والمقدسيين المدافعين عن الأقصى وشد أزرهم لحماية مقدساتهم.
وأوضح وزير الأوقاف أن الوصاية الهاشمية مستمرة بالحافظ على هوية المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بصفته مسجد إسلامي خالص بكل مساحته البالغة 144 دونماً لا يقبل الشراكة ولا التقسيم كما هو الوضع الديني والتاريخي القائم منذ رحلة الإسراء والمعراج والفتح العمري والبناء الأموي لهذا المسجد المبارك.


وأكد وزير الأوقاف أن الأردن سيستمر بكل إمكاناته بالعمل المخلص لله سبحانه وتعالى لحماية المسجد الأقصى من كل تدنيس وتشويه.

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