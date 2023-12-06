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بيان صادر عن شبكة الجزيرة الإعلامية

12/6/2023 7:15:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية القصف الإسرائيلي الذي أدى لاستشهاد 22 فردا من عائلة الزميل مؤمن الشرافي مراسل قناة الجزيرة الإخبارية في غزة.
وأوضحت الشبكة في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن القصف الذي تعرض له اليوم، منزل لجأت إليه عائلة مؤمن الشرافي في مخيم جباليا، أدى إلى استشهاد والده، ووالدته، وثلاثة من أشقائه، وعدد من أبنائهم وبناتهم.
ودعت شبكة الجزيرة الإعلامية إلى محاسبة الجيش الإسرائيلي على جرائمه التي يرتكبها يوميا بحق الصحفيين والمدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
وعبرت الشبكة عن خالص العزاء وعظيم المواساة للزميل مؤمن وعائلته وزملائه.
وأكدت "الجزيرة" أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة أمام الجهات ذات الاختصاص لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
وحثت الشبكة، المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن الصحافة للعمل على وضع حد لهذه المجازر بأقصى سرعة وتحقيق العدالة لعائلات الشهداء والمصابين الأبرياء.

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