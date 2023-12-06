الاحتلال يقصف حي التفاح في غزة بقذائف الفوسفور

الاحتلال يقصف حي التفاح في غزة بقذائف الفوسفور
التاريخ
12/6/2023 7:15:11 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف وصواريخ محملة بمادة الفوسفور حي التفاح شرقي مدينة غزة.
كما أطلق الاحتلال مئات القذائف الدخانية على مناطق واسعة بمنطقتي التفاح والزرقا شرقي غزة.
MENAFN06122023000208011052ID1107549302
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.