10 شهداء إثر قصف إسرائيلي لمربع سكني بمخيم المغازي

10 شهداء إثر قصف إسرائيلي لمربع سكني بمخيم المغازي
التاريخ
12/6/2023 7:15:10 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهدف قصف إسرائيلي مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وتم انتشال 10 شهداء من الموقع المستهدف مع وجود عدد من الضحايا تحت الركام.
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