فيديو يدمي القلوب.. سيدة غزّيّة تبكي وتودع رضيها الشهيد
التاريخ
12/6/2023 7:15:10 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو يدمي القلوب، سيدة في غزة، تحتضن رضيعها وهي تبكي وتنوح عليه، بعد أن ارتقى شهيداً، إثر قصف الاحتلال الهمجي على القطاع.
وفي الفيديو، تظهر السيدة وهي تبكي وتقول، إنها تلقت "580 أبرة تثبيت حمل" لتُنجب رضيعها، إلا أن يد الاحتلال الغادرة خطفته من حضن والدته، التي بقيت تتجرع الآلام.
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