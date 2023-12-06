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فيديو يدمي القلوب.. سيدة غزّيّة تبكي وتودع رضيها الشهيد

12/6/2023 7:15:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو يدمي القلوب، سيدة في غزة، تحتضن رضيعها وهي تبكي وتنوح عليه، بعد أن ارتقى شهيداً، إثر قصف الاحتلال الهمجي على القطاع.


وفي الفيديو، تظهر السيدة وهي تبكي وتقول، إنها تلقت "580 أبرة تثبيت حمل" لتُنجب رضيعها، إلا أن يد الاحتلال الغادرة خطفته من حضن والدته، التي بقيت تتجرع الآلام.


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