نتنياهو : محمود عباس لن يحكم غزة خلال ولايتي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، بأن لا يحكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قطاع غزة خلال ولايته.
جاء ذلك في تغريدة لنتنياهو عبر حسابه على منصة“إكس”، تعليقا على ما أوردته شبكة“سكاي نيوز” حول استعداد عباس لتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية حكم قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية.
وقال نتنياهو:“طالما أنا رئيس وزراء إسرائيل، فهذا لن يحدث (لن يحكم عباس غزة)”.
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