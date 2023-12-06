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نتنياهو : محمود عباس لن يحكم غزة خلال ولايتي

12/6/2023 7:15:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، بأن لا يحكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قطاع غزة خلال ولايته.
جاء ذلك في تغريدة لنتنياهو عبر حسابه على منصة“إكس”، تعليقا على ما أوردته شبكة“سكاي نيوز” حول استعداد عباس لتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية حكم قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية.
وقال نتنياهو:“طالما أنا رئيس وزراء إسرائيل، فهذا لن يحدث (لن يحكم عباس غزة)”.







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