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100 جندي إسرائيلي أصيبوا في أعينهم خلال معارك غزة

12/6/2023 7:15:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نحو 100 جندي إسرائيلي أصيبوا في أعينهم وبعضهم أصيب بالعمى خلال المعارك الدائرة بغزة.

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن جيش الاحتلال عن مقتل 10 جنود وضباط خلال 24 ساعة في المعارك الدائرة بالقطاع.


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