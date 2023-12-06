100 جندي إسرائيلي أصيبوا في أعينهم خلال معارك غزة

100 جندي إسرائيلي أصيبوا في أعينهم خلال معارك غزة
التاريخ
12/6/2023 7:15:09 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نحو 100 جندي إسرائيلي أصيبوا في أعينهم وبعضهم أصيب بالعمى خلال المعارك الدائرة بغزة.
وفي وقت سابق من اليوم، اعلن جيش الاحتلال عن مقتل 10 جنود وضباط خلال 24 ساعة في المعارك الدائرة بالقطاع.
MENAFN06122023000208011052ID1107549298
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.