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ما هي المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة التي طلب غوتيريش تفعليها لأول مرة بشأن غزة ؟

12/6/2023 7:15:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لوصف الوضع في قطاع غزة، باعتباره“تهديدا للسلم والأمن الدوليين”.


وبحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، فإن غوتيريش أرسل خطابا إلى رئيس مجلس الأمن، الأربعاء، يفعّل فيه للمرة الأولى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة“نظرا لحجم الخسائر في الأرواح في غزة في غضون فترة وجيزة”.


وتنص المادة المذكورة على أن (للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين).


وقال غوتيريش على منصة“إكس”:“في مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة، أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية وأناشد إعلان وقف إنساني لإطلاق النار”.

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