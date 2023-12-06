المجلس الوزاري للاحتلال يصادق على زيادة كميات الوقود لغزة
التاريخ
12/6/2023 7:15:08 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صادق المجلس الوزاري للاحتلال الإسرائيلي المصغر على زيادة كميات الوقود إلى قطاع غزة.
ولم يحدد المجلس كمية الوقود التي سيتم إدخالها إلى غزة، ونص القرار على أن مجلس وزراء الحرب سيحدد كميات الوقود وفقا للاحتياجات في القطاع .
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