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المجلس الوزاري للاحتلال يصادق على زيادة كميات الوقود لغزة

12/6/2023 7:15:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صادق المجلس الوزاري للاحتلال الإسرائيلي المصغر على زيادة كميات الوقود إلى قطاع غزة.


ولم يحدد المجلس كمية الوقود التي سيتم إدخالها إلى غزة، ونص القرار على أن مجلس وزراء الحرب سيحدد كميات الوقود وفقا للاحتياجات في القطاع .


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