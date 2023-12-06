بلجيكا ستمنع المستوطنين المتطرفين بالضفة من دخول أراضيها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إنه سيتم منع المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة من دخول بلجيكا.
وأضاف دي كرو أنه سيتم العمل مع الولايات المتحدة على فرض عقوبات تستهدف المتورطين في أعمال تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد أنه سيكون للعنف ضد المدنيين عواقب.
وكان دي كرو أعلن، أن على الاتحاد الأوروبي أن يدرس منع الإسرائيليين المتطرفين الذين يدعون إلى العنف ضد الفلسطينيين من زيارة أوروبا.
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