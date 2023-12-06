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بلجيكا ستمنع المستوطنين المتطرفين بالضفة من دخول أراضيها

12/6/2023 7:15:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إنه سيتم منع المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة من دخول بلجيكا.
وأضاف دي كرو أنه سيتم العمل مع الولايات المتحدة على فرض عقوبات تستهدف المتورطين في أعمال تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد أنه سيكون للعنف ضد المدنيين عواقب.
وكان دي كرو أعلن، أن على الاتحاد الأوروبي أن يدرس منع الإسرائيليين المتطرفين الذين يدعون إلى العنف ضد الفلسطينيين من زيارة أوروبا.




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