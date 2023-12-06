قوات الاحتلال تقتحم طولكرم بالضفة الغربية -فيديو
التاريخ
12/6/2023 7:15:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليل الأربعاء الخميس، مدينة طولكرم بالضفة الغربية، مصحوبة بجرافات وعدد كبير من الآليات وسط اشتباكات مع مقاومين بالمدينة.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن القوات المقتحمة لطولكرم تنتشر في محيط ومداخل مخيم نور شمس وسط اشتباكات مع المدنيين.
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