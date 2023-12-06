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واشنطن تتحدث عن خطط ما بعد حرب غزة

12/6/2023 7:15:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شدد مستشار نائب الرئيس الأمريكي للأمن القومي، على أن حماس لا تستطيع السيطرة على غزة بعد انتهاء الحرب.


وأضاف المستشار، في مؤتمر صحفي، أنه بحث مع المسؤولين الفلسطينيين تنشيط السلطة الفلسطينية، والتزام واشنطن بدعم حق تقرير المصير.


وبيّن التزام واشنطن بإقامة دولة فلسطينية في المستقبل، وأنه أطلع المسؤولين الفلسطينيين على فحوى اجتماعاته مع المسؤولين الإسرائيليين.


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