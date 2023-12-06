واشنطن تتحدث عن خطط ما بعد حرب غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شدد مستشار نائب الرئيس الأمريكي للأمن القومي، على أن حماس لا تستطيع السيطرة على غزة بعد انتهاء الحرب.
وأضاف المستشار، في مؤتمر صحفي، أنه بحث مع المسؤولين الفلسطينيين تنشيط السلطة الفلسطينية، والتزام واشنطن بدعم حق تقرير المصير.
وبيّن التزام واشنطن بإقامة دولة فلسطينية في المستقبل، وأنه أطلع المسؤولين الفلسطينيين على فحوى اجتماعاته مع المسؤولين الإسرائيليين.
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