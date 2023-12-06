MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تخطيط‭ ‬استراتيجي؛‭ ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬إلا‭ ‬بوجود‭ ‬فنيين‭ ‬فاهمين‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬إدارات‭ ‬الأندية،‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وجود‭ ‬لجان‭ ‬فنية‭ ‬تساند‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وتمده‭ ‬بالمشورة‭ ‬والنصيحة‭ ‬التي‭ ‬تساعده

على‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬المناسب،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬حالة‭ (‬التوهان‭) ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬النادي؛‭ ‬فتتأثر‭ ‬نتائجه‭ ‬وتأتي‭ ‬التغييرات‭ ‬غير‭ ‬المبرمجة‭.‬





} ‭ ‬مشكلتنا‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬البدء‭ ‬لا‭ ‬نحدد‭ ‬أهدافنا،‭ ‬ولا‭ ‬أولوياتنا‭ ‬خلال‭ ‬مفاوضات‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬المدربين،‭ ‬وماذا‭ ‬نريد‭ ‬من‭ ‬المدرب؟‭ ‬هل‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب؟‭ ‬أم‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬؟‭ ‬أو‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ (‬الدفء‭) ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الهبوط؟‭ ‬لأنهم‭ ‬سيعرفون‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬سيطلب‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬نوعيات‭ ‬معينة؛‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬خزينة‭ ‬النادي‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تغطيتها‭.‬





} ‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬ناد‭ ‬أو‭ ‬اثنين؛‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬عجل‭ ‬بالتغييرات،‭ ‬أو‭ ‬أوقع‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ (‬الخديعة‭) ‬صدمت‭ ‬هذا‭ ‬المدرب‭ ‬أو‭ ‬ذلك؛‭ ‬ولذا‭ ‬فإن‭ ‬كلمة‭ (‬التوافق‭) ‬التي‭ ‬تستعمل‭ ‬حال‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬العقد،‭ ‬ماهي‭ ‬إلا‭ ‬لحفظ‭ (‬ماء‭ ‬الوجه‭) ‬لدى‭ ‬الطرفين،‭ ‬لأن‭ ‬الشجاعة‭ ‬لا‭ ‬تأتي‭ ‬إلا‭ ‬بواحد‭ ‬لا‭ ‬ثالث‭ ‬له؛‭ ‬استقالة‭ ‬أو‭ ‬إقالة‭!‬





} ‭ ‬وفي‭ ‬الاستقالة‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬ذكاء‭ ‬من‭ (‬المدرب‭) ‬بالنفاذ‭ ‬بجلده‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬سمع‭ ‬وراء‭ (‬الكواليس‭) ‬ما‭ ‬يهدد‭ ‬بالإطاحة‭ ‬به؛‭ ‬فيترك‭ ‬القرار‭ ‬لنفسه‭ ‬ويخرج‭ ‬مرفوع‭ ‬الرأس،‭ ‬بينما‭ ‬في‭ ‬الإقالة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬القراءة‭ ‬لدى‭ ‬الأندية‭ ‬متعجلة‭ ‬وتأتي‭ ‬كنوع‭ ‬من‭ ‬العاطفة،‭ ‬وعبر‭ ‬دراسة‭ ‬غير‭ ‬واقعية‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬فيأتي‭ ‬الاستعجال‭ ‬كالفأس‭ ‬في‭ ‬الرأس‭.‬





} ‭ ‬على‭ ‬أية‭ ‬حال‭ (‬نتمنى‭) ‬دوما‭ ‬أن‭ ‬تقر‭ ‬أنديتنا‭ ‬بأن‭ (‬الاستقرار‭) ‬عامل‭ ‬مهم‭ ‬لبناء‭ ‬النتائج‭ ‬المستقبلية‭ ‬الجيدة،‭ ‬فحين‭ ‬تتخذ‭ ‬قرارها‭ ‬في‭ ‬التعاقدات‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مدروسة؛‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬تكسرها‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الطريق،‭ ‬وأن‭ ‬تراعي‭ ‬دائما‭ ‬ألا‭ ‬تكسر‭ ‬عزيمة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني؛‭ ‬فهو‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬اجتهادا‭ ‬عن‭ ‬الأجنبي‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬وضعت‭ ‬له‭ ‬الأرضية‭ ‬المناسبة‭.‬