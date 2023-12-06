Thursday, 07 December 2023 06:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غزة والكيان: معنى الانتصار ومعنى الهزيمة!

12/6/2023 7:12:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬في‭ ‬الحروب‭ ‬لا‭ ‬هدف‭ ‬يعلو‭ ‬على‭ ‬هدف‭ ‬إعلان‭ ‬الانتصار،‭ ‬وتجنب‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬الهزيمة،‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العسكري،‭ ‬وإنما‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬التي‭ ‬سنتعرض‭ ‬لأهمها،‭ ‬وحيث‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ (‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭) ‬على‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬إعلان‭ ‬انتصاره‭! ‬أو‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬شن‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬أساسها‭! ‬ورغم‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يخض‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬365‭ ‬كم‭ ‬هي‭ ‬مساحة‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬وحده،‭ ‬وإنما‭ ‬بمشاركة‭ ‬من‭ (‬أمريكا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬‮«‬الناتو‮»‬‭)! ‬وتم‭ ‬استخدام‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يخطر‭ ‬على‭ ‬البال‭ ‬من‭ ‬مخزون‭ ‬العتاد‭ ‬العسكري‭ ‬والتقنيات‭ ‬العسكرية،‭ ‬والقنابل‭ ‬الفتاكة‭ ‬والدبابات‭ ‬والصواريخ‭ ‬والمسيرات،‭ ‬ودعم‭ ‬البوارج‭ ‬وحاملات‭ ‬الطائرات‭ ‬الأمريكية‭ (‬200‭ ‬طائرة‭)! ‬ومشاركة‭ ‬الغرب‭ ‬في‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬الحرب‮»‬‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬حتى‭ ‬وصلت‭ ‬الرسالة‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭ ‬أنها‭ ‬حرب‭ (‬أمريكا‭ ‬والغرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭)!‬

{ ورغم‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬شهرين‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬الكيان‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬عسكري‭ ‬أراده،‭ ‬بل‭ ‬حقق‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬والقتل‭ ‬الهمجي‭ ‬للأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والمدنيين،‭ ‬وتدمير‭ ‬الأبنية‭ ‬والمستشفيات‭ ‬والمدارس‭ ‬والمساجد،‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬اعتباره‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭! ‬ولكي‭ ‬تتضح‭ ‬صورة‭ ‬‮«‬المأزق‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬وقعت‭ ‬فيه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬باعتبارها‭ (‬الأساس‭ ‬والمحرك‭ ‬والداعم‭ ‬لهذه‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬الهمجية‮»‬‭) ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أولاً‭ ‬لفت‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أمريكا‭ ‬تنظر‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬‮«‬إسرائيل‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ (‬على‭ ‬أنها‭ ‬امتداد‭ ‬للحرب‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬داعش‭)! ‬هذا‭ ‬‮«‬الخلط‭ ‬المتعمد‮»‬‭ ‬بين‭ (‬مقاومة‭ ‬مشروعة‭ ‬ضد‭ ‬احتلال‭ ‬قائم‭) ‬وبين‭ ‬إرهاب‭ ‬مليشيا‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬وكان‭ ‬بالأصل‭ ‬من‭ ‬صناعة‭ ‬أمريكا‭ ‬نفسها‭ ‬لتشن‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬باسم‭ ‬الحرب‭ ‬عليها‭ ‬وعلى‭ ‬الإرهاب،‭ (‬هو‭ ‬خلط‭ ‬مقصود‭)‬،‭ ‬ولكنه‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬أحد‭ ‬أسباب‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬الصهيونية‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬الأساس‭ ‬وهو‭ (‬تدمير‭ ‬حماس‭ ‬والمقاومة‭ ‬تدميرًا‭ ‬نهائيًا‭) ‬كما‭ ‬تريد‭!‬

لأن‭ (‬المقاومة‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬لا‭ ‬تتدمر‭ ‬ولا‭ ‬تزول،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أزالوا‭ ‬قوتها‭ ‬العسكرية‭ ‬بعد‭ ‬حين،‭ ‬فهي‭ ‬أسلوب‭ ‬مقاومة‭ ‬وفكرة‭ ‬مقاومة،‭ ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬يزول‭ ‬ما‭ ‬دام‭ ‬هناك‭ ‬احتلال‭)! ‬ولذلك‭ ‬فالمقاومات‭ ‬الشعبية‭ ‬ليست‭ ‬إرهابًا،‭ ‬طالما‭ ‬تقاوم‭ ‬المحتل‭ ‬داخل‭ ‬أرضها،‭ ‬ولا‭ ‬صلة‭ ‬لها‭ ‬بداعش‭ ‬وغيرها،‭ ‬كما‭ ‬يروج‭ ‬الغرب‭ ‬لأن‭ ‬داعش‭ ‬المصنوعة‭ ‬صناعة‭ ‬كإرهاب‭ ‬وارتزاق‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مختلفة،‭ ‬لتمارس‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬هو‭ ‬ليس‭ ‬بلدها‭! ‬ويتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬كما‭ ‬فعلت‭ ‬أمريكا‭ ‬مع‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬زرع‭ ‬الفوضى‭ ‬المليشياوية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭! ‬وكما‭ ‬فعلت‭ ‬إيران‭ ‬بخصوص‭ ‬المليشيات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ (‬عقديا‭ ‬وتمويلاً‭ ‬وتسليحًا‭) ‬لتمارس‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬بلدانها‭! ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬مكونات‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وتقاوم‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬ضد‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‭! ‬ولذلك‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الانتصار‭ ‬عليها‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬يحتضن‭ ‬أطيافها،‭ ‬وصامد‭ ‬ومتمسك‭ ‬بأرضه،‭ ‬وملتف‭ ‬حول‭ ‬مقاومته‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬وسطه‭!‬

{ ‭ ‬بين‭ ‬معنى‭ ‬الانتصار‭ ‬ومعنى‭ ‬الهزيمة‭ ‬نترك‭ ‬الحكم‭ ‬للقارئ‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬سنستعرضه‭:‬

أولاً‭ ‬ ‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العسكري‭: ‬ورغم‭ ‬التعداد‭ ‬العسكري‭ ‬الكبير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ (‬600‭ ‬ألف‭ ‬جندي‭ ‬وضابط‭) ‬حشدهم‭ ‬الكيان،‭ ‬وبدعم‭ ‬مفتوح‭ ‬ومطلق‭ ‬من‭ ‬أمريكا‭ ‬والغرب،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الكيان‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬انتصار‭ ‬إلا‭ ‬القتل‭ ‬الهمجي‭ ‬للأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والتدمير‭ ‬الكليّ‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬كما‭ ‬قلنا،‭ ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬يعتبر‭ ‬انتصارًا‭ ‬وإنما‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬مدانة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭! ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬التحشيد‭ ‬‮«‬الإسرائيلي‮»‬‭ ‬والغربي‭ ‬هو‭ ‬موجه‭ ‬ضدّ‭ (‬شعب‭ ‬أعزل‭) ‬وعدد‭ ‬بسيط‭ ‬من‭ ‬‮«‬المقاتلين‮»‬‭ ‬قياسًا‭ ‬بتعداد‭ ‬الجيش‭ ‬الصهيوني،‭ ‬وحيث‭ ‬عدد‭ ‬المقاومين‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬الـ‭(‬50‭ ‬ألف‭ ‬مقاوم‭) ‬في‭ ‬الأنفاق‭! ‬وهنا‭ ‬يعود‭ ‬العالم‭ ‬ليتأمل‭ ‬ويراجع‭ ‬مقولة‭ ‬الكيان‭ ‬أن‭ ‬جيشه‭ (‬الجيش‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يُقهر‭!) ‬وحيث‭ ‬المقاتلون‭ ‬المقاومون‭ ‬ألحقوا‭ ‬بهذا‭ ‬الجيش‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخسائر‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬الصفر‭ ‬أيضًا،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الجنود‭ ‬والضباط،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الدبابات،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬الكمائن‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬داخل‭ ‬‮«‬إسرائيل‮»‬‭! ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬أحدثه‭ ‬من‭ ‬صدمة‭ ‬تاريخية‭ ‬للكيان‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬وبتاريخ‭ ‬3‭/‬12‭/‬2023‭ ‬قال‭ ‬الخبير‭ ‬العسكري‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬برهام‭ ‬مائير‮»‬‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬12‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعترف‭ ‬بأن‭ (‬حماس‭) ‬قد‭ ‬انتصرت،‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬المكابرة‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬السقوط‭ ‬الكبير‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬ويقول‭: ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬تم‭ ‬تدمير‭ (‬25‭ ‬آلية‭) ‬عسكرية‭ ‬وقتل‭ ‬الجنود‭ ‬وهي‭ ‬خسارة‭ ‬لم‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬تاريخها‮»‬‭. ‬هذا‭ ‬التصريح‭ ‬منقول‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ x ‭ ‬تويتر‮»‬‭ ‬سابقًا‭. ‬من‭ ‬هو‭ ‬هذا‭ ‬المهزوم‭ ‬ومن‭ ‬هو‭ ‬المنتصر؟‭!‬

ثانيًا‭- ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬السياسي‭: ‬سقطت‭ ‬السرديات‭ ‬الصهيونية‭ ‬سواء‭ ‬سرديات‭ ‬الكيان‭ ‬أو‭ ‬الغرب‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭! ‬واكتشفت‭ ‬الشعوب‭ ‬حجم‭ ‬الأكاذيب‭ ‬وبدأت‭ ‬تراجع‭ ‬جذور‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وتدرك‭ ‬حجم‭ ‬الظلم‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وأن‭ ‬احتلال‭ ‬فلسطين‭ ‬هو‭ ‬احتلال‭ ‬استعماري‭ ‬وليس‭ ‬حقا‭ ‬لليهود‭ ‬كما‭ ‬تدعي‭ ‬الأساطير‭ ‬المؤسسة‭ ‬لقيام‭ ‬الكيان‭! ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬السياسي‭ ‬لم‭ ‬يشهد‭ ‬الكيان‭ ‬انكشافًا‭ ‬كالذي‭ ‬حدث‭ ‬بعد‭ ‬عدوانه‭ ‬على‭ ‬غزة‭! ‬وكذلك‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التفافًا‭ ‬شعبيًا‭ ‬سياسيًا‭ ‬عالميًا‭ ‬مناصرًا‭ ‬لها‭ ‬كالذي‭ ‬يحدث‭ ‬الآن‭! ‬أين‭ ‬هنا‭ ‬المهزوم‭ ‬وأين‭ ‬المنتصر؟‭!‬

ثالثًا‭ ‬ ‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإعلامي‭: ‬سقط‭ ‬الإعلام‭ ‬الصهيوني‭ ‬سقوطًا‭ ‬مدويًا،‭ ‬وانكشفت‭ ‬فبركاته‭ ‬وأكاذيبه‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬سرده‭ ‬عن‭ ‬ممارسات‭ ‬المقاومة‭ ‬في‭ (‬7‭ ‬أكتوبر‭)! ‬بل‭ ‬نشرت‭ ‬صحف‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وبشهادة‭ ‬شهود‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المستوطنات،‭ (‬هو‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬المئات‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬المقام‭ ‬ليلة‭ ‬عملية‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى‭)! ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬انكشاف‭ ‬الأكاذيب‭ ‬على‭ ‬قنوات‭ ‬كبرى‭ ‬مثل‭ ‬الـ‭(‬ C ‭.‬ N ‭.‬ N ‭) ‬وغيرها،‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬الإعلام‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الحرج‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬رواه‭! ‬فيما‭ ‬استخدم‭ (‬المقاومة‭) ‬أسلوب‭ ‬تسجيل‭ ‬عملياته‭ ‬بالفيديو‭ ‬ضد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬واكتسب‭ ‬إعلامه‭ ‬مصداقية‭ ‬كبيرة‭ ‬لأن‭ ‬أقاويله‭ ‬موثقة‭ ‬بالفيديوهات‭! ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬يقوله‭ ‬حول‭ ‬ضحايا‭ ‬وشهداء‭ ‬غزة‭ ‬وقتلى‭ ‬الجنود‭ ‬وتدمير‭ ‬آلياته‭!‬

من‭ ‬هنا‭ ‬المهزوم‭ ‬إعلاميًا‭ ‬ومن‭ ‬هو‭ ‬المنتصر؟‭!‬

رابعًا‭ ‬ ‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المعنوي‭: ‬وضحت‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وهناك‭ ‬قصص‭ ‬كثيرة‭ ‬عن‭ ‬الهزيمة‭ ‬المعنوية‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الجيش‭ ‬الصهيوني‭ ‬المدجج‭ ‬بكل‭ ‬العتاد‭ ‬والآليات‭ ‬والتقنيات،‭ ‬مقابل‭ ‬الصمود‭ ‬المعنوي‭ ‬الكبير‭ ‬للمقاومين‭ ‬ولأهل‭ ‬غزة‭ ‬ولأطفال‭ ‬ونساء‭ ‬غزة،‭ ‬رغم‭ ‬الكوارث‭ ‬غير‭ ‬المتخيلة‭ ‬التي‭ ‬حلت‭ ‬بهم‭! ‬فارق‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬ومعنوياتهم‭ ‬وتضحياتهم‭ ‬وبين‭ ‬محتل‭ ‬سقطت‭ ‬معنوياته‭ ‬في‭ ‬مستنقع‭ ‬غزة‭ ‬وصمود‭ ‬أهلها‭!‬

فمن‭ ‬المهزوم‭ ‬ومن‭ ‬المنتصر‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المعنوي‭ ‬هنا؟‭!‬

{ ‭ ‬بالإمكان‭ ‬سرد‭ ‬الكثير‭ ‬عن‭ ‬معنى‭ ‬الانتصار‭ ‬ومعنى‭ ‬الهزيمة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ (‬الإنساني‭) ‬و‭(‬الوطني‭) ‬و‭(‬الأخلاقي‭) ‬و‭(‬قيم‭ ‬الدين‭) ‬و‭(‬حرب‭ ‬المفاهيم‭)‬،‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يتسع‭ ‬له‭ ‬المجال‭ ‬هنا‭! ‬ولكن‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وقف‭ ‬معه‭ ‬الغرب‭ ‬كله‭ ‬بقيادة‭ ‬أمريكا،‭ ‬ورغم‭ ‬الإعلام‭ ‬العالمي‭ ‬الصهيوني‭ ‬المسخر‭ ‬لدعمه‭ ‬وسرد‭ ‬الأكاذيب‭ ‬له،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬وأهل‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬و«المقاومة‮»‬‭ ‬كانت‭ (‬الضوء‭ ‬الكاشف‭ ‬لزيف‭ ‬كل‭ ‬آليات‭ ‬الصهيونية‭ ‬العالمية‭) ‬وزيف‭ ‬إدارتها‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والشرعية‭ ‬الدولية‭! ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬الكوارث‭ ‬والجرائم‭ ‬والهمجية‭ ‬التي‭ ‬أقامها‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬فيها،‭ ‬أصبحت‭ (‬أيقونة‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭) ‬كلها،‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الحرية‭ ‬والعدالة‭ ‬والحقيقة‭! ‬وزعزعت‭ (‬إرادة‭ ‬البقاء‭ ‬لدى‭ ‬الصهاينة،‭ ‬وإرادة‭ ‬القتال‭ ‬لدى‭ ‬الجنود‭)!‬

ومن‭ ‬يتأمل‭ ‬المشهد‭ ‬بشكل‭ ‬كلي‭ ‬يدرك‭ ‬حقيقة‭ ‬معنى‭ ‬الانتصار‭ ‬وحقيقة‭ ‬معنى‭ ‬الهزيمة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ومقاومته‭ ‬في‭ ‬أرضه‭ ‬ولأرضه،‭ ‬وبين‭ ‬الاحتلال‭ ‬وجنوده،‭ ‬وحيث‭ ‬‮«‬الهزيمة‭ ‬الكلية‮»‬‭ ‬لهم‭ ‬ستزيلهم‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬اغتصبوها،‭ ‬طال‭ ‬الزمن‭ ‬أو‭ ‬قصر‭! ‬طوبى‭ ‬لشعب‭ ‬فلسطين‭ ‬المقاوم‭.‬

MENAFN06122023000055011008ID1107549279

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث