غزة والكيان: معنى الانتصار ومعنى الهزيمة!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ورغم‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬شهرين‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬الكيان‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬عسكري‭ ‬أراده،‭ ‬بل‭ ‬حقق‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬والقتل‭ ‬الهمجي‭ ‬للأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والمدنيين،‭ ‬وتدمير‭ ‬الأبنية‭ ‬والمستشفيات‭ ‬والمدارس‭ ‬والمساجد،‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬اعتباره‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭! ‬ولكي‭ ‬تتضح‭ ‬صورة‭ ‬‮«‬المأزق‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬وقعت‭ ‬فيه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬باعتبارها‭ (‬الأساس‭ ‬والمحرك‭ ‬والداعم‭ ‬لهذه‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬الهمجية‮»‬‭) ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أولاً‭ ‬لفت‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أمريكا‭ ‬تنظر‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬‮«‬إسرائيل‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ (‬على‭ ‬أنها‭ ‬امتداد‭ ‬للحرب‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬داعش‭)! ‬هذا‭ ‬‮«‬الخلط‭ ‬المتعمد‮»‬‭ ‬بين‭ (‬مقاومة‭ ‬مشروعة‭ ‬ضد‭ ‬احتلال‭ ‬قائم‭) ‬وبين‭ ‬إرهاب‭ ‬مليشيا‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬وكان‭ ‬بالأصل‭ ‬من‭ ‬صناعة‭ ‬أمريكا‭ ‬نفسها‭ ‬لتشن‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬باسم‭ ‬الحرب‭ ‬عليها‭ ‬وعلى‭ ‬الإرهاب،‭ (‬هو‭ ‬خلط‭ ‬مقصود‭)‬،‭ ‬ولكنه‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬أحد‭ ‬أسباب‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬الصهيونية‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬الأساس‭ ‬وهو‭ (‬تدمير‭ ‬حماس‭ ‬والمقاومة‭ ‬تدميرًا‭ ‬نهائيًا‭) ‬كما‭ ‬تريد‭!‬

لأن‭ (‬المقاومة‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬لا‭ ‬تتدمر‭ ‬ولا‭ ‬تزول،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أزالوا‭ ‬قوتها‭ ‬العسكرية‭ ‬بعد‭ ‬حين،‭ ‬فهي‭ ‬أسلوب‭ ‬مقاومة‭ ‬وفكرة‭ ‬مقاومة،‭ ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬يزول‭ ‬ما‭ ‬دام‭ ‬هناك‭ ‬احتلال‭)! ‬ولذلك‭ ‬فالمقاومات‭ ‬الشعبية‭ ‬ليست‭ ‬إرهابًا،‭ ‬طالما‭ ‬تقاوم‭ ‬المحتل‭ ‬داخل‭ ‬أرضها،‭ ‬ولا‭ ‬صلة‭ ‬لها‭ ‬بداعش‭ ‬وغيرها،‭ ‬كما‭ ‬يروج‭ ‬الغرب‭ ‬لأن‭ ‬داعش‭ ‬المصنوعة‭ ‬صناعة‭ ‬كإرهاب‭ ‬وارتزاق‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مختلفة،‭ ‬لتمارس‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬هو‭ ‬ليس‭ ‬بلدها‭! ‬ويتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬كما‭ ‬فعلت‭ ‬أمريكا‭ ‬مع‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬زرع‭ ‬الفوضى‭ ‬المليشياوية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭! ‬وكما‭ ‬فعلت‭ ‬إيران‭ ‬بخصوص‭ ‬المليشيات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ (‬عقديا‭ ‬وتمويلاً‭ ‬وتسليحًا‭) ‬لتمارس‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬بلدانها‭! ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬مكونات‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وتقاوم‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬ضد‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‭! ‬ولذلك‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الانتصار‭ ‬عليها‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬يحتضن‭ ‬أطيافها،‭ ‬وصامد‭ ‬ومتمسك‭ ‬بأرضه،‭ ‬وملتف‭ ‬حول‭ ‬مقاومته‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬وسطه‭!‬

{ ‭ ‬بين‭ ‬معنى‭ ‬الانتصار‭ ‬ومعنى‭ ‬الهزيمة‭ ‬نترك‭ ‬الحكم‭ ‬للقارئ‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬سنستعرضه‭:‬

أولاً‭ ‬ – ‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العسكري‭: ‬ورغم‭ ‬التعداد‭ ‬العسكري‭ ‬الكبير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ (‬600‭ ‬ألف‭ ‬جندي‭ ‬وضابط‭) ‬حشدهم‭ ‬الكيان،‭ ‬وبدعم‭ ‬مفتوح‭ ‬ومطلق‭ ‬من‭ ‬أمريكا‭ ‬والغرب،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الكيان‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬انتصار‭ ‬إلا‭ ‬القتل‭ ‬الهمجي‭ ‬للأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والتدمير‭ ‬الكليّ‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬كما‭ ‬قلنا،‭ ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬يعتبر‭ ‬انتصارًا‭ ‬وإنما‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬مدانة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭! ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬التحشيد‭ ‬‮«‬الإسرائيلي‮»‬‭ ‬والغربي‭ ‬هو‭ ‬موجه‭ ‬ضدّ‭ (‬شعب‭ ‬أعزل‭) ‬وعدد‭ ‬بسيط‭ ‬من‭ ‬‮«‬المقاتلين‮»‬‭ ‬قياسًا‭ ‬بتعداد‭ ‬الجيش‭ ‬الصهيوني،‭ ‬وحيث‭ ‬عدد‭ ‬المقاومين‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬الـ‭(‬50‭ ‬ألف‭ ‬مقاوم‭) ‬في‭ ‬الأنفاق‭! ‬وهنا‭ ‬يعود‭ ‬العالم‭ ‬ليتأمل‭ ‬ويراجع‭ ‬مقولة‭ ‬الكيان‭ ‬أن‭ ‬جيشه‭ (‬الجيش‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يُقهر‭!) ‬وحيث‭ ‬المقاتلون‭ ‬المقاومون‭ ‬ألحقوا‭ ‬بهذا‭ ‬الجيش‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخسائر‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬الصفر‭ ‬أيضًا،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الجنود‭ ‬والضباط،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الدبابات،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬الكمائن‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬داخل‭ ‬‮«‬إسرائيل‮»‬‭! ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬أحدثه‭ ‬من‭ ‬صدمة‭ ‬تاريخية‭ ‬للكيان‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬وبتاريخ‭ ‬3‭/‬12‭/‬2023‭ ‬قال‭ ‬الخبير‭ ‬العسكري‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬برهام‭ ‬مائير‮»‬‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬12‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعترف‭ ‬بأن‭ (‬حماس‭) ‬قد‭ ‬انتصرت،‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬المكابرة‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬السقوط‭ ‬الكبير‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬ويقول‭: ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬تم‭ ‬تدمير‭ (‬25‭ ‬آلية‭) ‬عسكرية‭ ‬وقتل‭ ‬الجنود‭ ‬وهي‭ ‬خسارة‭ ‬لم‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬تاريخها‮»‬‭. ‬هذا‭ ‬التصريح‭ ‬منقول‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ x ‭ ‬تويتر‮»‬‭ ‬سابقًا‭. ‬من‭ ‬هو‭ ‬هذا‭ ‬المهزوم‭ ‬ومن‭ ‬هو‭ ‬المنتصر؟‭!‬

ثانيًا‭- ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬السياسي‭: ‬سقطت‭ ‬السرديات‭ ‬الصهيونية‭ ‬سواء‭ ‬سرديات‭ ‬الكيان‭ ‬أو‭ ‬الغرب‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭! ‬واكتشفت‭ ‬الشعوب‭ ‬حجم‭ ‬الأكاذيب‭ ‬وبدأت‭ ‬تراجع‭ ‬جذور‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وتدرك‭ ‬حجم‭ ‬الظلم‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وأن‭ ‬احتلال‭ ‬فلسطين‭ ‬هو‭ ‬احتلال‭ ‬استعماري‭ ‬وليس‭ ‬حقا‭ ‬لليهود‭ ‬كما‭ ‬تدعي‭ ‬الأساطير‭ ‬المؤسسة‭ ‬لقيام‭ ‬الكيان‭! ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬السياسي‭ ‬لم‭ ‬يشهد‭ ‬الكيان‭ ‬انكشافًا‭ ‬كالذي‭ ‬حدث‭ ‬بعد‭ ‬عدوانه‭ ‬على‭ ‬غزة‭! ‬وكذلك‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التفافًا‭ ‬شعبيًا‭ ‬سياسيًا‭ ‬عالميًا‭ ‬مناصرًا‭ ‬لها‭ ‬كالذي‭ ‬يحدث‭ ‬الآن‭! ‬أين‭ ‬هنا‭ ‬المهزوم‭ ‬وأين‭ ‬المنتصر؟‭!‬

ثالثًا‭ ‬ – ‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإعلامي‭: ‬سقط‭ ‬الإعلام‭ ‬الصهيوني‭ ‬سقوطًا‭ ‬مدويًا،‭ ‬وانكشفت‭ ‬فبركاته‭ ‬وأكاذيبه‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬سرده‭ ‬عن‭ ‬ممارسات‭ ‬المقاومة‭ ‬في‭ (‬7‭ ‬أكتوبر‭)! ‬بل‭ ‬نشرت‭ ‬صحف‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وبشهادة‭ ‬شهود‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المستوطنات،‭ (‬هو‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬المئات‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬المقام‭ ‬ليلة‭ ‬عملية‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى‭)! ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬انكشاف‭ ‬الأكاذيب‭ ‬على‭ ‬قنوات‭ ‬كبرى‭ ‬مثل‭ ‬الـ‭(‬ C ‭.‬ N ‭.‬ N ‭) ‬وغيرها،‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬الإعلام‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الحرج‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬رواه‭! ‬فيما‭ ‬استخدم‭ (‬المقاومة‭) ‬أسلوب‭ ‬تسجيل‭ ‬عملياته‭ ‬بالفيديو‭ ‬ضد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬واكتسب‭ ‬إعلامه‭ ‬مصداقية‭ ‬كبيرة‭ ‬لأن‭ ‬أقاويله‭ ‬موثقة‭ ‬بالفيديوهات‭! ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬يقوله‭ ‬حول‭ ‬ضحايا‭ ‬وشهداء‭ ‬غزة‭ ‬وقتلى‭ ‬الجنود‭ ‬وتدمير‭ ‬آلياته‭!‬

من‭ ‬هنا‭ ‬المهزوم‭ ‬إعلاميًا‭ ‬ومن‭ ‬هو‭ ‬المنتصر؟‭!‬

رابعًا‭ ‬ – ‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المعنوي‭: ‬وضحت‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وهناك‭ ‬قصص‭ ‬كثيرة‭ ‬عن‭ ‬الهزيمة‭ ‬المعنوية‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الجيش‭ ‬الصهيوني‭ ‬المدجج‭ ‬بكل‭ ‬العتاد‭ ‬والآليات‭ ‬والتقنيات،‭ ‬مقابل‭ ‬الصمود‭ ‬المعنوي‭ ‬الكبير‭ ‬للمقاومين‭ ‬ولأهل‭ ‬غزة‭ ‬ولأطفال‭ ‬ونساء‭ ‬غزة،‭ ‬رغم‭ ‬الكوارث‭ ‬غير‭ ‬المتخيلة‭ ‬التي‭ ‬حلت‭ ‬بهم‭! ‬فارق‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬ومعنوياتهم‭ ‬وتضحياتهم‭ ‬وبين‭ ‬محتل‭ ‬سقطت‭ ‬معنوياته‭ ‬في‭ ‬مستنقع‭ ‬غزة‭ ‬وصمود‭ ‬أهلها‭!‬

فمن‭ ‬المهزوم‭ ‬ومن‭ ‬المنتصر‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المعنوي‭ ‬هنا؟‭!‬

{ ‭ ‬بالإمكان‭ ‬سرد‭ ‬الكثير‭ ‬عن‭ ‬معنى‭ ‬الانتصار‭ ‬ومعنى‭ ‬الهزيمة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ (‬الإنساني‭) ‬و‭(‬الوطني‭) ‬و‭(‬الأخلاقي‭) ‬و‭(‬قيم‭ ‬الدين‭) ‬و‭(‬حرب‭ ‬المفاهيم‭)‬،‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يتسع‭ ‬له‭ ‬المجال‭ ‬هنا‭! ‬ولكن‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وقف‭ ‬معه‭ ‬الغرب‭ ‬كله‭ ‬بقيادة‭ ‬أمريكا،‭ ‬ورغم‭ ‬الإعلام‭ ‬العالمي‭ ‬الصهيوني‭ ‬المسخر‭ ‬لدعمه‭ ‬وسرد‭ ‬الأكاذيب‭ ‬له،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬وأهل‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬و«المقاومة‮»‬‭ ‬كانت‭ (‬الضوء‭ ‬الكاشف‭ ‬لزيف‭ ‬كل‭ ‬آليات‭ ‬الصهيونية‭ ‬العالمية‭) ‬وزيف‭ ‬إدارتها‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والشرعية‭ ‬الدولية‭! ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬الكوارث‭ ‬والجرائم‭ ‬والهمجية‭ ‬التي‭ ‬أقامها‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬فيها،‭ ‬أصبحت‭ (‬أيقونة‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭) ‬كلها،‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الحرية‭ ‬والعدالة‭ ‬والحقيقة‭! ‬وزعزعت‭ (‬إرادة‭ ‬البقاء‭ ‬لدى‭ ‬الصهاينة،‭ ‬وإرادة‭ ‬القتال‭ ‬لدى‭ ‬الجنود‭)!‬

ومن‭ ‬يتأمل‭ ‬المشهد‭ ‬بشكل‭ ‬كلي‭ ‬يدرك‭ ‬حقيقة‭ ‬معنى‭ ‬الانتصار‭ ‬وحقيقة‭ ‬معنى‭ ‬الهزيمة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ومقاومته‭ ‬في‭ ‬أرضه‭ ‬ولأرضه،‭ ‬وبين‭ ‬الاحتلال‭ ‬وجنوده،‭ ‬وحيث‭ ‬‮«‬الهزيمة‭ ‬الكلية‮»‬‭ ‬لهم‭ ‬ستزيلهم‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬اغتصبوها،‭ ‬طال‭ ‬الزمن‭ ‬أو‭ ‬قصر‭! ‬طوبى‭ ‬لشعب‭ ‬فلسطين‭ ‬المقاوم‭.‬