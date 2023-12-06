المسافة صفر.. واليوم التالي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مصطلح‭ ‬‮«‬المسافة‭ ‬صفر‮»‬‭ ‬يستخدمه‭ ‬جنود‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬للأبرياء‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قصيرة‭ ‬جدا‭ ‬وقتل‭ ‬مباشر‭ ‬للأطفال‭ ‬والكبار،‭ ‬والنساء‭ ‬والشيوخ‭ ‬والشباب،‭ ‬فإن‭ ‬لجوء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المدافع‭ ‬عن‭ ‬أرضه‭ ‬المحتلة‭ ‬وحقوقه‭ ‬المشروعة،‭ ‬يعد‭ ‬تطورا‭ ‬نوعيا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الجندي‭ ‬العدو‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬جدا‭ ‬منه‭.. ‬لا‭ ‬حظ‭ ‬هنا‭ ‬أن‭ ‬المسافة‭ ‬صفر‭ ‬تستخدمها‭ ‬إسرائيل‭ ‬لقتل‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الأبرياء،‭ ‬فيما‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬يستخدمها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الجيش‭ ‬المحتل‭ ‬لأرضه‭ ‬فقط‭. ‬وقد‭ ‬تابع‭ ‬العالم‭ ‬التصوير‭ ‬المباشر‭ ‬وفي‭ ‬أعماق‭ ‬الثكنات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬والذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وأبهر‭ ‬العالم‭ ‬وحير‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬ولخبط‭ ‬الأوراق‭ ‬والحسابات،‭ ‬وأصبح‭ ‬الجميع‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬ما‭ ‬طبيعة‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬هناك‭.‬

بالأمس‭ ‬كتب‭ ‬الأستاذ‭ ‬عبدالطيف‭ ‬المناوي‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬مصطلح‭ (‬اليوم‭ ‬التالي‭) ‬أيضًا‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬أوفير‭ ‬فولك،‭ ‬مستشار‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬للسياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لـ‭(‬رويترز‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الخطة‭ ‬المستقبلية‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستويات‭: ‬أولها‭ ‬يشمل‭ ‬تدمير‭ ‬حماس‭ - ‬وفق‭ ‬تصريحه‭ - ‬ونزع‭ ‬سلاح‭ ‬غزة،‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬التطرف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭. ‬وأضاف‭ ‬المسؤول‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬تصوره‭ ‬لـ‭(‬اليوم‭ ‬التالي‭) ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تخطط‭ ‬له‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬منطقة‭ ‬عازلة‭ ‬سيكون‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الخاص‭ ‬بنزع‭ ‬السلاح‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬أكد‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمنيين‭ ‬العالميين‭ ‬في‭ ‬تصورهم‭ ‬لـ‭(‬اليوم‭ ‬التالي‭) ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬تريد‭ ‬إقامة‭ ‬منطقة‭ ‬عازلة‭ ‬بين‭ ‬غزة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬شمالًا‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب؛‭ ‬لمنع‭ ‬أي‭ ‬تسلل‭ ‬أو‭ ‬هجوم‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬حماس‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مسلحين‭ ‬آخرين‭.‬

ذات‭ ‬المصطلح‭ ‬لم‭ ‬يأتِ‭ ‬نصًا‭ ‬في‭ ‬تصورات‭ ‬إسرائيل‭ ‬أو‭ ‬رغباتها‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬تهجير‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬سيناء،‭ ‬ولكن‭ ‬التصور‭ ‬ذاته‭ ‬حمل‭ ‬نفس‭ ‬المعنى‭ ‬ونفس‭ ‬المضمون‭.. ‬فقط‭ ‬جاء‭ ‬يوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬ليعجل‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬تنفيذ‭ ‬تلك‭ ‬الرغبات‭.‬

الجميع‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ (‬اليوم‭ ‬التالي‭)‬،‭ ‬والغريب‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬مكان‭ ‬أبدًا‭ ‬فيه‭ ‬لقرارات‭ ‬أممية‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التوافق‭ ‬عليها،‭ ‬مثل‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬مما‭ ‬تمتلئ‭ ‬به‭ ‬مواد‭ ‬تلك‭ ‬القرارات‭. ‬الغريب‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ (‬اليوم‭ ‬التالي‭) ‬ليس‭ ‬من‭ ‬أسس‭ ‬التفكير‭ ‬السياسي‭ ‬العربي‭.. ‬لذا‭ ‬نصيحة‭ ‬للجميع‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أصحاب‭ ‬قرار‭ ‬في‭ (‬اليوم‭ ‬التالي‭) ‬لغزة،‭ ‬وإلا‭ ‬سيتكرر‭ ‬المشهد‭ ‬بحذافيره‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬وبقسوة‭ ‬وألم‭ ‬أشد‮»‬‭.‬