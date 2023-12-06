هذا البيان جريمة حرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

نعني‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الهمجية‭ ‬على‭ ‬غزة‭.‬

هذا‭ ‬البيان‭ ‬تضمن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المواقف‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬تمثل‭ ‬ذروة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الإرهاب‭ ‬وجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة،‭ ‬وذروة‭ ‬المشاركة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭.‬

لنتأمل‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭.‬

يقول‭ ‬البيان‭ ‬بداية‭: ‬‮«‬رأينا‭ ‬إسرائيل‭ ‬وهي‭ ‬تصدر‭ ‬طلبات‭ ‬أكثر‭ ‬تحديدا‭ ‬لعمليات‭ ‬الإخلاء‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬ويضيف‭: ‬‮«‬عمليات‭ ‬الإخلاء‭ ‬المحددة‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تمثل‭ ‬تحسنا‭ ‬مقارنة‭ ‬بإبلاغ‭ ‬مدينة‭ ‬بأكملها‭ ‬بالإخلاء‮»‬‭.‬

البيان‭ ‬يشيد‭ ‬كما‭ ‬نرى‭ ‬بأوامر‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬الأخيرة‭ ‬بإخلاء‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وطرد‭ ‬أهلها‭.‬

الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬تقر‭ ‬بداية‭ ‬بحق‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬طرد‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬وطلبه‭ ‬بأن‭ ‬يخلوا‭ ‬منازلهم‭ ‬وأحياءهم‭ ‬ومناطقهم‭. ‬هذا‭ ‬الطرد‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭ ‬بحسب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭. ‬والخارجية‭ ‬تقر‭ ‬بما‭ ‬يفعله‭ ‬العدو‭ ‬بارتكابه‭ ‬لهذه‭ ‬الجريمة،‭ ‬بل‭ ‬تشيد‭ ‬بأوامره‭.‬

والخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬تكذب‭. ‬كما‭ ‬يعلم‭ ‬العالم‭ ‬كله،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬مكان‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يعتبر‭ ‬آمنا‭. ‬ويتابع‭ ‬العالم‭ ‬كيف‭ ‬يقوم‭ ‬العدو‭ ‬بقتل‭ ‬الأبرياء‭ ‬وهم‭ ‬ينزحون‭ ‬من‭ ‬بيوتهم،‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬يوجدون‭ ‬فيه‭.‬

حتى‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬نصف‭ ‬مساحة‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يخضع‭ ‬لأوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬لم‭ ‬يترك‭ ‬العدو‭ ‬لأهل‭ ‬غزة‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬يلجأون‭ ‬إليه‭. ‬

ويقول‭ ‬بيان‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭: ‬‮«‬لم‭ ‬نشاهد‭ ‬أي‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تقتل‭ ‬المدنيين‭ ‬عمدا‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

تصور‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭ ‬وصل‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬عن‭ ‬الهمجية‭ ‬الصهيونية‭ ‬بالقتل‭ ‬الجماعي‭ ‬العمدي‭ ‬لأهل‭ ‬غزة،‭ ‬والى‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭ ‬وصلت‭ ‬الاستهانة‭ ‬والاستهتار‭ ‬بأروح‭ ‬عشرات‭ ‬الالاف‭ ‬الذين‭ ‬سقطوا‭ ‬شهداء‭ ‬وجرحى‭.‬

في‭ ‬نفس‭ ‬يوم‭ ‬صدور‭ ‬هذا‭ ‬البيان‭ ‬كانت‭ ‬وكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬وكل‭ ‬المصادر‭ ‬الإخبارية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تنقل‭ ‬انباء‭ ‬سقوط‭ ‬عشرات‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬صهيوني‭ ‬لمدرسة‭ ‬ولمستشفى‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬الشهداء‭ ‬وصلوا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬ألفا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصفهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭. ‬كل‭ ‬هؤلاء‭ ‬مدنيون‭ ‬قتلهم‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬جماعيا‭ ‬في‭ ‬بيوتهم‭ ‬التي‭ ‬دمرها،‭ ‬وفي‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمدارس‭ ‬التي‭ ‬لجأوا‭ ‬اليها‭.. ‬وهكذا‭. ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬يعتبر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬للمدنيين‭ ‬هي‭ ‬هدف‭ ‬يسعى‭ ‬الى‭ ‬تحقيقه‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭. ‬كل‭ ‬المنظمات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬الحقوقية‭ ‬والإنسانية‭ ‬تقول‭ ‬هذا‭.‬

لكن‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬العمياء‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المجازر‭ ‬المتعمدة‭ ‬وتعتبر‭ ‬ان‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬لا‭ ‬يتعمد‭ ‬قتل‭ ‬المدنيين‭. ‬

ويقول‭ ‬بيان‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬معلومات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تستهدف‭ ‬الصحفيين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‮»‬‭.‬

العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬قتل‭ ‬73‭ ‬صحفيا‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬والعدو‭ ‬يستهدف‭ ‬الصحفيين‭ ‬رغم‭ ‬أنهم‭ ‬يتمتعون‭ ‬بالحصانة‭ ‬بموجب‭ ‬القوانين‭ ‬الدولية‭.‬

هذا‭ ‬العدد‭ ‬يفوق‭ ‬أعداد‭ ‬الصحفيين‭ ‬والاعلاميين‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬حروب‭ ‬سابقة‭.‬

ووفقا‭ ‬لمؤسسة‭ ‬‮«‬منتدى‭ ‬الحرية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬فقد‭ ‬69‭ ‬صحفيا‭ ‬حياتهم‭ ‬خلال‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬وفقد‭ ‬63‭ ‬صحفيا‭ ‬حياتهم‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬خلال‭ ‬الاحتلال‭ ‬الأمريكي‭ ‬لفيتنام،‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬قرابة‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬كما‭ ‬فقد‭ ‬17‭ ‬صحفياً‭ ‬حياتهم‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الكورية‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬3‭ ‬سنوات‭.‬

منظمة‭ ‬مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬قالت‭ ‬ان‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬اثبتت‭ ‬تعمد‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬استهداف‭ ‬الصحفيين‭ ‬رغم‭ ‬وضعهم‭ ‬إشارة‭ ‬‮«‬صحافة‮»‬‭ ‬على‭ ‬ملابسهم‭. ‬كل‭ ‬المنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بالإعلام‭ ‬طالبت‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬الصحفيين‭ ‬باعتبارها‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭ ‬متعمدة‭.‬

كما‭ ‬هو‭ ‬معروف،‭ ‬العدو‭ ‬يتعمد‭ ‬قتل‭ ‬الصحفيين‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬لصوت‭ ‬الحقيقة‭ ‬حول‭ ‬مجازر‭ ‬الإبادة‭ ‬وجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬ان‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬العالم‭ ‬عبر‭ ‬هؤلاء‭ ‬الصحفيين‭.‬

لكن‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الحقائق،‭ ‬أصرت‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ان‭ ‬تبرئ‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬البشعة،‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭ ‬الصحفيين‭.‬

كما‭ ‬نرى،‭ ‬كل‭ ‬فقرة‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬هي‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭ ‬بحد‭ ‬ذاتها‭.‬

والأمر‭ ‬لم‭ ‬يقف‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭.‬

تأمل‭ ‬الجريمة‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬ارتكبتها‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بيانها‭.‬

‭ ‬يقول‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬أمريكا‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تتوقع‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬مدنيين‭ ‬نتيجة‭ ‬لهذه‭ ‬الحملة‭ ‬كما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الحروب‮»‬‭.‬

‭ ‬تصور‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬لم‭ ‬يكفها‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا‭ ‬وجرحوا‭ ‬وتشردوا‭. ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬تبرر‭ ‬مسبقا‭ ‬للعدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬جرائم‭ ‬ومذابح‭ ‬أخرى‭ ‬تعرف‭ ‬انه‭ ‬سيرتكبها‭ ‬ضد‭ ‬اهل‭ ‬غزة‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬وتقول‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الحروب‭.‬

الخارجية‭ ‬تقول‭ ‬صراحة‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬القتل‭ ‬الجماعي‭ ‬للمدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬امر‭ ‬عادي‭ ‬ومقبول‭ ‬إذ‭ ‬يحدث‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الحروب‭. ‬أي‭ ‬همجية‭ ‬هذه‭ ‬وأي‭ ‬استهانة‭ ‬هذه‭ ‬بأرواح‭ ‬أهل‭ ‬غزة؟

كل‭ ‬الذين‭ ‬يتحدثون‭ ‬عن‭ ‬تغير‭ ‬في‭ ‬المواقف‭ ‬الأمريكية‭ ‬ويراهنون‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬عليهم‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬يقرأوا‭ ‬هذا‭ ‬البيان‭ ‬الجريمة‭.‬

لا‭ ‬أحسب‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬ذكرناه‭ ‬عن‭ ‬البيان‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعليق‭. ‬شيء‭ ‬واحد‭ ‬واضح‭. ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬مجرمو‭ ‬الحرب‭ ‬الصهاينة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحاكموا‭ ‬على‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة‭ ‬التي‭ ‬يرتكبونها‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬فإن‭ ‬القادة‭ ‬والمسؤولين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحاكموا‭ ‬معهم‭.‬