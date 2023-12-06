Thursday, 07 December 2023 06:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هذا البيان جريمة حرب

12/6/2023 7:12:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هذا‭ ‬البيان‭ ‬يعتبر‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭ ‬مكتملة‭ ‬الأركان‭. ‬من‭ ‬كتبه‭ ‬مجرم‭ ‬ومن‭ ‬أصدره‭ ‬مجرم‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬مجرم‭.‬

نعني‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الهمجية‭ ‬على‭ ‬غزة‭.‬

هذا‭ ‬البيان‭ ‬تضمن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المواقف‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬تمثل‭ ‬ذروة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الإرهاب‭ ‬وجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة،‭ ‬وذروة‭ ‬المشاركة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭.‬

لنتأمل‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭.‬

يقول‭ ‬البيان‭ ‬بداية‭: ‬‮«‬رأينا‭ ‬إسرائيل‭ ‬وهي‭ ‬تصدر‭ ‬طلبات‭ ‬أكثر‭ ‬تحديدا‭ ‬لعمليات‭ ‬الإخلاء‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬ويضيف‭: ‬‮«‬عمليات‭ ‬الإخلاء‭ ‬المحددة‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تمثل‭ ‬تحسنا‭ ‬مقارنة‭ ‬بإبلاغ‭ ‬مدينة‭ ‬بأكملها‭ ‬بالإخلاء‮»‬‭.‬

البيان‭ ‬يشيد‭ ‬كما‭ ‬نرى‭ ‬بأوامر‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬الأخيرة‭ ‬بإخلاء‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وطرد‭ ‬أهلها‭.‬

الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬تقر‭ ‬بداية‭ ‬بحق‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬طرد‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬وطلبه‭ ‬بأن‭ ‬يخلوا‭ ‬منازلهم‭ ‬وأحياءهم‭ ‬ومناطقهم‭. ‬هذا‭ ‬الطرد‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭ ‬بحسب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭. ‬والخارجية‭ ‬تقر‭ ‬بما‭ ‬يفعله‭ ‬العدو‭ ‬بارتكابه‭ ‬لهذه‭ ‬الجريمة،‭ ‬بل‭ ‬تشيد‭ ‬بأوامره‭.‬

والخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬تكذب‭. ‬كما‭ ‬يعلم‭ ‬العالم‭ ‬كله،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬مكان‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يعتبر‭ ‬آمنا‭. ‬ويتابع‭ ‬العالم‭ ‬كيف‭ ‬يقوم‭ ‬العدو‭ ‬بقتل‭ ‬الأبرياء‭ ‬وهم‭ ‬ينزحون‭ ‬من‭ ‬بيوتهم،‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬يوجدون‭ ‬فيه‭.‬

حتى‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬نصف‭ ‬مساحة‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يخضع‭ ‬لأوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬لم‭ ‬يترك‭ ‬العدو‭ ‬لأهل‭ ‬غزة‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬يلجأون‭ ‬إليه‭. ‬

ويقول‭ ‬بيان‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭: ‬‮«‬لم‭ ‬نشاهد‭ ‬أي‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تقتل‭ ‬المدنيين‭ ‬عمدا‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

تصور‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭ ‬وصل‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬عن‭ ‬الهمجية‭ ‬الصهيونية‭ ‬بالقتل‭ ‬الجماعي‭ ‬العمدي‭ ‬لأهل‭ ‬غزة،‭ ‬والى‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭ ‬وصلت‭ ‬الاستهانة‭ ‬والاستهتار‭ ‬بأروح‭ ‬عشرات‭ ‬الالاف‭ ‬الذين‭ ‬سقطوا‭ ‬شهداء‭ ‬وجرحى‭.‬

في‭ ‬نفس‭ ‬يوم‭ ‬صدور‭ ‬هذا‭ ‬البيان‭ ‬كانت‭ ‬وكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬وكل‭ ‬المصادر‭ ‬الإخبارية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تنقل‭ ‬انباء‭ ‬سقوط‭ ‬عشرات‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬صهيوني‭ ‬لمدرسة‭ ‬ولمستشفى‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬الشهداء‭ ‬وصلوا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬ألفا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصفهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭. ‬كل‭ ‬هؤلاء‭ ‬مدنيون‭ ‬قتلهم‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬جماعيا‭ ‬في‭ ‬بيوتهم‭ ‬التي‭ ‬دمرها،‭ ‬وفي‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمدارس‭ ‬التي‭ ‬لجأوا‭ ‬اليها‭.. ‬وهكذا‭. ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬يعتبر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬للمدنيين‭ ‬هي‭ ‬هدف‭ ‬يسعى‭ ‬الى‭ ‬تحقيقه‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭. ‬كل‭ ‬المنظمات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬الحقوقية‭ ‬والإنسانية‭ ‬تقول‭ ‬هذا‭.‬

لكن‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬العمياء‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المجازر‭ ‬المتعمدة‭ ‬وتعتبر‭ ‬ان‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬لا‭ ‬يتعمد‭ ‬قتل‭ ‬المدنيين‭. ‬

ويقول‭ ‬بيان‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬معلومات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تستهدف‭ ‬الصحفيين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‮»‬‭.‬

العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬قتل‭ ‬73‭ ‬صحفيا‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬والعدو‭ ‬يستهدف‭ ‬الصحفيين‭ ‬رغم‭ ‬أنهم‭ ‬يتمتعون‭ ‬بالحصانة‭ ‬بموجب‭ ‬القوانين‭ ‬الدولية‭.‬

هذا‭ ‬العدد‭ ‬يفوق‭ ‬أعداد‭ ‬الصحفيين‭ ‬والاعلاميين‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬حروب‭ ‬سابقة‭.‬

ووفقا‭ ‬لمؤسسة‭ ‬‮«‬منتدى‭ ‬الحرية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬فقد‭ ‬69‭ ‬صحفيا‭ ‬حياتهم‭ ‬خلال‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬وفقد‭ ‬63‭ ‬صحفيا‭ ‬حياتهم‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬خلال‭ ‬الاحتلال‭ ‬الأمريكي‭ ‬لفيتنام،‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬قرابة‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬كما‭ ‬فقد‭ ‬17‭ ‬صحفياً‭ ‬حياتهم‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الكورية‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬3‭ ‬سنوات‭.‬

منظمة‭ ‬مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬قالت‭ ‬ان‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬اثبتت‭ ‬تعمد‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬استهداف‭ ‬الصحفيين‭ ‬رغم‭ ‬وضعهم‭ ‬إشارة‭ ‬‮«‬صحافة‮»‬‭ ‬على‭ ‬ملابسهم‭. ‬كل‭ ‬المنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بالإعلام‭ ‬طالبت‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬الصحفيين‭ ‬باعتبارها‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭ ‬متعمدة‭.‬

كما‭ ‬هو‭ ‬معروف،‭ ‬العدو‭ ‬يتعمد‭ ‬قتل‭ ‬الصحفيين‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬لصوت‭ ‬الحقيقة‭ ‬حول‭ ‬مجازر‭ ‬الإبادة‭ ‬وجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬ان‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬العالم‭ ‬عبر‭ ‬هؤلاء‭ ‬الصحفيين‭.‬

لكن‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الحقائق،‭ ‬أصرت‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ان‭ ‬تبرئ‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬البشعة،‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭ ‬الصحفيين‭.‬

كما‭ ‬نرى،‭ ‬كل‭ ‬فقرة‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬هي‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭ ‬بحد‭ ‬ذاتها‭.‬

والأمر‭ ‬لم‭ ‬يقف‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭.‬

تأمل‭ ‬الجريمة‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬ارتكبتها‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بيانها‭.‬

‭ ‬يقول‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬أمريكا‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تتوقع‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬مدنيين‭ ‬نتيجة‭ ‬لهذه‭ ‬الحملة‭ ‬كما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الحروب‮»‬‭.‬

‭ ‬تصور‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬لم‭ ‬يكفها‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا‭ ‬وجرحوا‭ ‬وتشردوا‭. ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬تبرر‭ ‬مسبقا‭ ‬للعدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬جرائم‭ ‬ومذابح‭ ‬أخرى‭ ‬تعرف‭ ‬انه‭ ‬سيرتكبها‭ ‬ضد‭ ‬اهل‭ ‬غزة‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬وتقول‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الحروب‭.‬

الخارجية‭ ‬تقول‭ ‬صراحة‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬القتل‭ ‬الجماعي‭ ‬للمدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬امر‭ ‬عادي‭ ‬ومقبول‭ ‬إذ‭ ‬يحدث‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الحروب‭. ‬أي‭ ‬همجية‭ ‬هذه‭ ‬وأي‭ ‬استهانة‭ ‬هذه‭ ‬بأرواح‭ ‬أهل‭ ‬غزة؟

كل‭ ‬الذين‭ ‬يتحدثون‭ ‬عن‭ ‬تغير‭ ‬في‭ ‬المواقف‭ ‬الأمريكية‭ ‬ويراهنون‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬عليهم‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬يقرأوا‭ ‬هذا‭ ‬البيان‭ ‬الجريمة‭.‬

لا‭ ‬أحسب‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬ذكرناه‭ ‬عن‭ ‬البيان‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعليق‭. ‬شيء‭ ‬واحد‭ ‬واضح‭. ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬مجرمو‭ ‬الحرب‭ ‬الصهاينة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحاكموا‭ ‬على‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة‭ ‬التي‭ ‬يرتكبونها‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬فإن‭ ‬القادة‭ ‬والمسؤولين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحاكموا‭ ‬معهم‭.‬

MENAFN06122023000055011008ID1107549277

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث