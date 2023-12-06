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ملاله يوسفزي تشبه معاملة طالبان للنساء بالفصل العنصري

12/6/2023 7:12:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شبهت‭ ‬الناشطة‭ ‬الباكستانية‭ ‬ملاله‭ ‬يوسفزي‭ ‬الحائزة‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬القيود‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬بمعاملة‭ ‬أصحاب‭ ‬البشرة‭ ‬السوداء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نظام‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬خلال‭ ‬محاضرة‭ ‬مؤسسة‭ ‬نلسون‭ ‬مانديلا‭ ‬السنوية‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جوهانسبرج‭ ‬بجنوب‭ ‬أفريقيا‭. ‬ونجت‭ ‬يوسفزي‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬مسلح‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬عمرها‭ ‬في‭ ‬موطنها‭ ‬باكستان‭ ‬بعد‭ ‬قيامها‭ ‬بحملة‭ ‬ضد‭ ‬تحركات‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬الباكستانية‭ ‬لحرمان‭ ‬الفتيات‭ ‬من‭ ‬التعليم‭. ‬ومنذ‭ ‬فوزها‭ ‬بجائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬أصبحت‭ ‬ملاله‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬الآن‭ ‬26‭ ‬عاما‭ ‬رمزا‭ ‬عالميا‭ ‬لصمود‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬القمع‭. ‬وقالت‭ ‬يوسفزي‭ ‬خلال‭ ‬المحاضرة‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬فتاة‭ ‬في‭ ‬أفغانستان،‭ ‬فإن‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬قررت‭ ‬مستقبلك‭ ‬بالنيابة‭ ‬عنك‭. ‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬الالتحاق‭ ‬بمدرسة‭ ‬ثانوية‭ ‬أو‭ ‬جامعة‭. ‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬مكتبة‭ ‬مفتوحة‭ ‬يمكنك‭ ‬القراءة‭ ‬فيها‭. ‬ترين‭ ‬أمهاتكن‭ ‬وأخواتكن‭ ‬الأكبر‭ ‬سنا‭ ‬معزولات‭ ‬ومقيدات‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬يوسفزي‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬اعتبار‭ ‬تصرفات‭ ‬طالبان‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬فصل‭ ‬عنصري‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‮»‬‭ ‬وأنها‭ ‬‮«‬في‭ ‬الواقع‭... ‬حرّمت‭ ‬طفولة‭ ‬الفتيات‮»‬‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجهات‭ ‬الدولية‭ ‬الفاعلة‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تُطبع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬التي‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬بأفغانستان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬مع‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬دامت‭ ‬20‭ ‬عاما‭. ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬طالبان‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬للتعليق‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬يوسفزي‭. ‬ومنذ‭ ‬عودتها‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬منعت‭ ‬طالبان‭ ‬أيضا‭ ‬معظم‭ ‬الموظفات‭ ‬الأفغانيات‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬وكالات‭ ‬الإغاثة‭ ‬وأغلقت‭ ‬صالونات‭ ‬التجميل‭ ‬ومنعت‭ ‬النساء‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬المتنزهات‭ ‬وقلصت‭ ‬سفرهن‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬ولي‭ ‬أمر‭ ‬من‭ ‬الذكور‭. ‬

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