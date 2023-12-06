تركيا تعلن إلقاء القبض على زعيم عصابة بريطانية

تركيا تعلن إلقاء القبض على زعيم عصابة بريطانية
التاريخ
12/6/2023 7:12:11 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت تركيا أمس الأربعاء إلقاء القبض على زعيم عصابة بريطانية متورطة في تهريب المخدرات وتجارة الأسلحة غير المشروعة والسطو، وذلك في عملية بإسطنبول. وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا إن شون موناجان زعيم عصابة تعمل في شمال شرق إنجلترا ومطلوب بموجب نشرة حمراء من الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول). وتابع يرلي قايا إن موناجان وصل إلى تركيا في أكتوبر وتم نشر إشعار الإنتربول يوم الثلاثاء. وأضاف أن الشرطة التركية عثرت عليه في منطقة الفاتح بإسطنبول وألقت القبض عليه أمس الأربعاء. وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية لشرطة مكافحة المخدرات وهي تلقي القبض على رجل في غرفة بأحد الفنادق. وقال يرلي قايا عبر منصة إكس إن عصابة موناجان متورطة في توزيع كوكايين وهيروين بالإضافة إلى السطو المسلح. وهذه العملية هي الأحدث في سلسلة من عمليات التتبع والاعتقال التي استهدفت عصابات الجريمة المنظمة الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
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