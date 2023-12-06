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تركيا تعلن إلقاء القبض على زعيم عصابة بريطانية

12/6/2023 7:12:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬تركيا‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬زعيم‭ ‬عصابة‭ ‬بريطانية‭ ‬متورطة‭ ‬في‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬وتجارة‭ ‬الأسلحة‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬والسطو،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬بإسطنبول‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬علي‭ ‬يرلي‭ ‬قايا‭ ‬إن‭ ‬شون‭ ‬موناجان‭ ‬زعيم‭ ‬عصابة‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬إنجلترا‭ ‬ومطلوب‭ ‬بموجب‭ ‬نشرة‭ ‬حمراء‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ (‬الإنتربول‭). ‬وتابع‭ ‬يرلي‭ ‬قايا‭ ‬إن‭ ‬موناجان‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬وتم‭ ‬نشر‭ ‬إشعار‭ ‬الإنتربول‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬التركية‭ ‬عثرت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الفاتح‭ ‬بإسطنبول‭ ‬وألقت‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭. ‬وأظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشرته‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬وهي‭ ‬تلقي‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬بأحد‭ ‬الفنادق‭. ‬وقال‭ ‬يرلي‭ ‬قايا‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬إن‭ ‬عصابة‭ ‬موناجان‭ ‬متورطة‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬كوكايين‭ ‬وهيروين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السطو‭ ‬المسلح‭. ‬وهذه‭ ‬العملية‭ ‬هي‭ ‬الأحدث‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التتبع‭ ‬والاعتقال‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬عصابات‭ ‬الجريمة‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭. ‬

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