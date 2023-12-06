العام الحالي سيكون ((الأكثر حرّاً)) في التاريخ المسجّل

العام الحالي سيكون ((الأكثر حرّاً)) في التاريخ المسجّل
التاريخ
12/6/2023 7:12:11 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أمس الأربعاء أنّ العام الحالي سيكون «الأكثر حرّاً» في التاريخ المسجّل بعد أن كان نوفمبر المنصرم «استثنائياً» إذ أصبح سادس شهر على التوالي يحطّم أرقام حرّ قياسية. وقالت سامانثا بورغيس، نائبة رئيس قسم المناخ في المرصد، إنّ «عام 2023 بات يضمّ ستّة أشهر قياسية وفصلين قياسيّين. إنّ شهر نوفمبر الاستثنائي هذا، يضمّ خصوصاً يومين كانت فيهما درجات الحرارة أعلى بدرجتين مئويتين مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية، ما يعني أنّ 2023 هو العام الأكثر حرّاً على الإطلاق في التاريخ المسجّل». ويأتي هذا الإعلان ليضع ضغوطاً إضافية على المفاوضات الجارية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دبي. وبحسب المرصد فإنّ متوسط درجة الحرارة العالمية في 2023 يزيد بمقدار 1.46 درجة مئوية عمّا كان عليه في حقبة ما قبل الثورة الصناعية.
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