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العام الحالي سيكون ((الأكثر حرّاً)) في التاريخ المسجّل

12/6/2023 7:12:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬مرصد‭ ‬كوبرنيكوس‭ ‬الأوروبي‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنّ‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬الأكثر‭ ‬حرّاً‮»‬‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬المسجّل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬نوفمبر‭ ‬المنصرم‭ ‬‮«‬استثنائياً‮»‬‭ ‬إذ‭ ‬أصبح‭ ‬سادس‭ ‬شهر‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬يحطّم‭ ‬أرقام‭ ‬حرّ‭ ‬قياسية‭. ‬وقالت‭ ‬سامانثا‭ ‬بورغيس،‭ ‬نائبة‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬المرصد،‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬عام‭ ‬2023‭ ‬بات‭ ‬يضمّ‭ ‬ستّة‭ ‬أشهر‭ ‬قياسية‭ ‬وفصلين‭ ‬قياسيّين‭. ‬إنّ‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الاستثنائي‭ ‬هذا،‭ ‬يضمّ‭ ‬خصوصاً‭ ‬يومين‭ ‬كانت‭ ‬فيهما‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬أعلى‭ ‬بدرجتين‭ ‬مئويتين‭ ‬مقارنة‭ ‬بحقبة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أنّ‭ ‬2023‭ ‬هو‭ ‬العام‭ ‬الأكثر‭ ‬حرّاً‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬المسجّل‮»‬‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬ليضع‭ ‬ضغوطاً‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬المفاوضات‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمناخ‭ (‬كوب‭ ‬28‭) ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬دبي‭. ‬وبحسب‭ ‬المرصد‭ ‬فإنّ‭ ‬متوسط‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬يزيد‭ ‬بمقدار‭ ‬1‭.‬46‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬عمّا‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭. ‬

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