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نويندورف: ناجلسمان سيقود منتخبنا في يورو 2024

12/6/2023 7:12:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬بيرند‭ ‬نويندورف‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬مناقشة‭ ‬لمستقبل‭ ‬يوليان‭ ‬ناجلسمان،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬الأول،‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ (‬يورو‭ ‬2024‭) ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭.‬

وقال‭ ‬نويندورف‭ ‬في‭ ‬الحلقة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬بثها‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬بمدونة‭ ‬‮«‬شبيلماخر‮»‬‭ ‬إن‭ ‬المفاوضات‭ ‬الخاصة‭ ‬بتحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ناجلسمان‭ ‬سيحتفظ‭ ‬بوظيفته‭ ‬أم‭ ‬لا‭ ‬ستتم‭ ‬فقط‭ ‬عقب‭ ‬البطولة‭.‬

وتولى‭ ‬ناجلسمان‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬خلفا‭ ‬لهانزي‭ ‬فليك،‭ ‬ويمتد‭ ‬عقده‭ ‬حتى‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬المقبلة‭.‬

وقال‭ ‬نويندورف‭: ‬‮«‬لن‭ ‬نبدأ‭ ‬المفاوضات‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭. ‬لن‭ ‬نغير‭ ‬تفكيرنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬كله‭ ‬تدخل‭ ‬لسنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬ناجلسمان‭ ‬بكامل‭ ‬دعمنا‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وبدأ‭ ‬ناجلسمان‭ ‬مهمته‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي‭ ‬3‭/‬1‭ ‬وديا‭ ‬ثم‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬المكسيكي‭ ‬2‭/‬2‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬

ولكن‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬تلقى‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬خسارتين‭ ‬أمام‭ ‬تركيا‭ ‬2‭ / ‬3‭ ‬وأمام‭ ‬النمسا‭ ‬صفر‭ / ‬2،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬انتقادات‭ ‬كثيرة‭. ‬ويستهل‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬حملته‭ ‬في‭ ‬يورو‭ ‬2024‭ ‬بمواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل،‭ ‬ولكن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬يخطط‭ ‬لخوض‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬قبل‭ ‬البطولة‭. ‬وتضم‭ ‬مجموعة‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬منتخبي‭ ‬المجر‭ ‬وسويسرا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اسكتلندا‭.‬

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