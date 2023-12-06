نويندورف: ناجلسمان سيقود منتخبنا في يورو 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) برلين - (د ب أ): قال بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه لن يكون هناك أي مناقشة لمستقبل يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الأول، قبل انطلاق منافسات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا.
وقال نويندورف في الحلقة التي سيتم بثها اليوم الخميس بمدونة «شبيلماخر» إن المفاوضات الخاصة بتحديد ما إذا كان ناجلسمان سيحتفظ بوظيفته أم لا ستتم فقط عقب البطولة.
وتولى ناجلسمان تدريب المنتخب الألماني خلفا لهانزي فليك، ويمتد عقده حتى بطولة أمم أوروبا المقبلة.
وقال نويندورف: «لن نبدأ المفاوضات بأي شكل من الأشكال في الفترة الحالية. لن نغير تفكيرنا في هذا الأمر، لأن هذا كله تدخل لسنا بحاجة إليه في الفترة الحالية. يجب أن يحظى ناجلسمان بكامل دعمنا في الأشهر الستة المقبلة».
وبدأ ناجلسمان مهمته مع المنتخب الألماني بالفوز على المنتخب الأمريكي 3/1 وديا ثم التعادل مع المنتخب المكسيكي 2/2 في أكتوبر الماضي.
ولكن في الشهر الماضي، تلقى المنتخب الألماني خسارتين أمام تركيا 2 / 3 وأمام النمسا صفر / 2، وهو ما أثار انتقادات كثيرة. ويستهل المنتخب الألماني حملته في يورو 2024 بمواجهة المنتخب الاسكتلندي يوم 14 يونيو المقبل، ولكن الاتحاد الألماني يخطط لخوض مباريات ودية قبل البطولة. وتضم مجموعة المنتخب الألماني في بطولة أمم أوروبا منتخبي المجر وسويسرا بالإضافة إلى اسكتلندا.
MENAFN06122023000055011008ID1107549273
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.