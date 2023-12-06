قرعة ((بروفة مونديال 2026)) في عقر دار ميسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتبدأ‭ ‬مراسم‭ ‬القرعة‭ ‬المقررة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬فريق‭ ‬نجم‭ ‬وقائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7:30‭ ‬مساءً‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬00:30‭ ‬صباحًا‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينيتش‭) ‬في‭ ‬مركز‭ ‬جيمس‭ ‬‮«‬إل‭ ‬نايت‮»‬‭ ‬في‭ ‬ميامي،‭ ‬وهي‭ ‬مدينة‭ ‬لاتينية‭ ‬النكهة‭ ‬ستستضيف‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للمسابقة،‭ ‬والمعقل‭ ‬الجديد‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬منذ‭ ‬وصول‭ ‬الأسطورة‭ ‬ميسي‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلة‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭.‬

وسلّط‭ ‬ميسي‭ ‬الذي‭ ‬اختارته‭ ‬مجلة‭ ‬تايم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬كأفضل‭ ‬رياضي‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬لتأثيره‭ ‬على‭ ‬‮«‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬الضوء‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الركن‭ ‬الميت‭ ‬في‭ ‬كوكب‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬ظلت‭ ‬الرياضة‭ ‬الأكثر‭ ‬شعبية‭ ‬عالمياً‭ ‬دائماً‭ ‬ثانوية،‭ ‬رغم‭ ‬تواجد‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬البرازيلي‭ ‬بيليه‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬عام‭ ‬1975،‭ ‬أو‭ ‬استضافة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬1994،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬دفاع‭ ‬الانكليزي‭ ‬ديفيد‭ ‬بيكهام‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬غالاكسي‭ ‬عام‭ ‬2007‭.‬

ويواجه‭ ‬الأرجنتيني،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬والمتوج‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬الثامنة‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬تحدياً‭ ‬جديداً،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬سيحتفل‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاده‭ ‬الـ37‭ ‬خلال‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬يحمل‭ ‬لقبها‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الوحيد‭ ‬بها‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬بالنسبة‭ ‬لكأس‭ ‬المئوية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬إلى‭ ‬16،‭ ‬حيث‭ ‬انضم‭ ‬ستة‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬الكونكاكاف‭ ‬إلى‭ ‬المنافسين‭ ‬العشرة‭ ‬المعتادين‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬‮«‬كونميبول‮»‬‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬الدولة‭ ‬المنظمة،‭ ‬ضمنت‭ ‬المكسيك‭ ‬وجامايكا‭ ‬وبنما‭ ‬تواجدها‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتنافس‭ ‬كندا‭ ‬مع‭ ‬ترينيداد‭ ‬وتوباغو،‭ ‬وكوستاريكا‭ ‬مع‭ ‬هندوراس،‭ ‬على‭ ‬البطاقتين‭ ‬المتبقيتين‭ ‬في‭ ‬ملحق‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬تكساس‭.‬





نيمار،‭ ‬أنشيلوتي،‭ ‬بييلسا‭ ‬

وقال‭ ‬مدرّب‭ ‬المكسيك‭ ‬خايمي‭ ‬لوسانو‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬سنواجه‭ ‬منافسين‭ ‬أقوى‭. ‬إنها‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬قبل‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭. ‬ستكون‭ ‬منافسة‭ ‬رائعة‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬ويمكن‭ ‬اعتبارها‭ ‬بمثابة‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬كأس‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

تبدو‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬وكأنها‭ ‬بروفة‭ ‬صغيرة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬البطولة‭ ‬العملاقة‭ ‬التي‭ ‬سيتنافس‭ ‬على‭ ‬لقبها‭ ‬48‭ ‬منتخباً‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمكسيك‭ ‬وكندا‭.‬

وفضلاً‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬المقرّرة‭ ‬في‭ ‬ميامي‭ (‬فلوريدا‭)‬،‭ ‬ستكون‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لكوبا‭ ‬أميركا‭ ‬في‭ ‬أتلانتا‭ (‬ولاية‭ ‬جورجيا‭) ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬ملعبًا‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬ولايات‭ ‬ستحظى‭ ‬بشرف‭ ‬تواجد‭ ‬بعض‭ ‬الأسماء‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬أرضها‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬ميسي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يغلق‭ ‬باب‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2026،‭ ‬يأمل‭ ‬مواطنه‭ ‬أنخل‭ ‬دي‭ ‬ماريا‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬مسيرته‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

عملاق‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬اللاتينية،‭ ‬البرازيل،‭ ‬تحوم‭ ‬حوله‭ ‬أسئلة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اليقين،‭ ‬خاصة‭ ‬حول‭ ‬نجمه‭ ‬نيمار‭ ‬الذي‭ ‬خضع‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬بتمزق‭ ‬في‭ ‬الأربطة‭ ‬الصليبية‭.‬

وتمتد‭ ‬الإثارة‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬المدربين‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬وصول‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬لتولي‭ ‬مسؤولية‭ ‬تدريب‭ ‬سيليساو‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬موسمه‭ ‬الخامس‭ (‬على‭ ‬فترتين‭) ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭.‬

ويبرز‭ ‬أيضا‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مارسيلو‭ ‬بييلسا‭ ‬الذي‭ ‬سيقود‭ ‬منتخب‭ ‬الأوروغواي‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬القرعة‭ ‬والذي‭ ‬تأمل‭ ‬منتخبات‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ (‬الأرجنتين‭ ‬والبرازيل‭ ‬والمكسيك‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬تجنبه‭.‬

منذ‭ ‬استلام‭ ‬مهاجمه‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬هيمنت‭ ‬الأوروغواي‭ ‬على‭ ‬البرازيل‭ ‬ثم‭ ‬الأرجنتين‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬وقدمت‭ ‬للجمهور‭ ‬طعما‭ ‬لما‭ ‬ستكون‭ ‬عليه‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭.‬



