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((سرقسطة)) في البايرن

12/6/2023 7:12:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬توصله‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬غرناطة‭ ‬الإسباني‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬اللاعب‭ ‬الإسباني‭ ‬الدولي‭ ‬بريان‭ ‬سرقسطة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينضم‭ ‬اللاعب‭ ‬إلى‭ ‬بايرن‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬2024‭/‬2025،‭ ‬وسيوقع‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬لمدة‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬حتى‭ ‬يونيو‭ ‬2029‭.‬

وقال‭ ‬كريستوف‭ ‬فريوند‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لبايرن‭: ‬‮«‬بريان‭ ‬سرقسطة‭ ‬جناح‭ ‬رائع‭ ‬للغاية‭ ‬ويتمتع‭ ‬بالسرعة‭ ‬الفائقة‭ ‬والذكاء‭ ‬الشديد،‭ ‬ويمكنه‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬الجانبين‭. ‬إنه‭ ‬لاعب‭ ‬يصعب‭ ‬توقعه،‭ ‬يمكنه‭ ‬التسجيل‭ ‬وهو‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬الثنائية‭. ‬بالفعل‭ ‬خاض‭ ‬مباراته‭ ‬الدولية‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬هذا‭ ‬العالم،‭ ‬ولديه‭ ‬إمكانات‭ ‬كبيرة‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬لتقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬سيدفع‭ ‬النادي‭ ‬الألماني‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ (‬16 ‭,‬ 18‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬للاعب‭. ‬ووفقا‭ ‬للتقرير‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬سيكون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الشرط‭ ‬الجزائي‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬اللاعب‭ ‬والبالغ‭ ‬14‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭. ‬وكان‭ ‬ناديا‭ ‬لايبزج‭ ‬الألماني‭ ‬وبرينتفورد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬يرغبان‭ ‬في‭ ‬ضم‭ ‬اللاعب،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬ذكرته‭ ‬التقارير‭.‬

ويعدّ‭ ‬سرقسطة‭ ‬لاعبا‭ ‬سريعا،‭ ‬يمكنه‭ ‬الفوز‭ ‬بالمواجهات‭ ‬الثنائية‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬المساحات‭ ‬الضيقة‭. ‬ولعب‭ ‬سرقسطة‭ ‬51‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬غرناطة،‭ ‬سجل‭ ‬عشرة‭ ‬أهداف‭ ‬وصنع‭ ‬ثلاثة‭. ‬وخاض‭ ‬سرقسطة‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬ليورو‭ ‬2024‭.‬



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