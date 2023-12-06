((سرقسطة)) في البايرن

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- Akhbar Al Khaleej) برلين - (د ب أ): أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أمس الأربعاء، توصله إلى اتفاق مع فريق غرناطة الإسباني للحصول على خدمات اللاعب الإسباني الدولي بريان سرقسطة.
ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى بايرن مع بداية موسم 2024/2025، وسيوقع على عقد لمدة خمسة أعوام حتى يونيو 2029.
وقال كريستوف فريوند المدير الرياضي لبايرن: «بريان سرقسطة جناح رائع للغاية ويتمتع بالسرعة الفائقة والذكاء الشديد، ويمكنه اللعب في الجانبين. إنه لاعب يصعب توقعه، يمكنه التسجيل وهو جيد في المواجهات الثنائية. بالفعل خاض مباراته الدولية الأولى مع المنتخب الإسباني هذا العالم، ولديه إمكانات كبيرة».
ووفقا لتقارير إعلامية سيدفع النادي الألماني 15 مليون يورو (16 , 18 مليون دولار) للاعب. ووفقا للتقرير فإن هذا المبلغ سيكون أكثر من الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب والبالغ 14 مليون يورو. وكان ناديا لايبزج الألماني وبرينتفورد الإنجليزي يرغبان في ضم اللاعب، وفقا لما ذكرته التقارير.
ويعدّ سرقسطة لاعبا سريعا، يمكنه الفوز بالمواجهات الثنائية حتى في المساحات الضيقة. ولعب سرقسطة 51 مباراة مع غرناطة، سجل عشرة أهداف وصنع ثلاثة. وخاض سرقسطة أول مباراة دولية له مع المنتخب الإسباني في أكتوبر الماضي، عندما فاز المنتخب الإسباني على نظيره الاسكتلندي بهدفين نظيفين في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.
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