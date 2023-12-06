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المحكمة تأمر باستدعاء شهود واقعة اتهام 4 نزلاء بالإصلاح والتأهيل بقتل آخر

12/6/2023 7:12:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬استدعاء‭ ‬الشهود‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬اتهام‭ ‬4‭ ‬نزلاء‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الأسبقيات‭ ‬بمركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل،‭ ‬بقتل‭ ‬نزيل‭ ‬معهم‭ ‬بسجن‭ ‬جو‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬حضر‭ ‬النزلاء‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬و48‭ ‬سنة‭ ‬وانكروا‭ ‬ما‭ ‬نسب‭ ‬إليهم،‭ ‬فيما‭ ‬قررت‭ ‬المحكمة‭ ‬تأجيل‭ ‬الجلسة‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬ديسمبر‭ ‬للاطلاع‭ ‬والرد‭ ‬لدفاع‭ ‬المتهمين‭ ‬مع‭ ‬التصريح‭ ‬لهم‭ ‬بنسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى،‭ ‬وندب‭ ‬محام‭ ‬للمتهمين‭ ‬الثاني‭ ‬والرابع‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬بتلقي‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إخطاراً‭ ‬بتاريخ‭ ‬2023‭/‬10‭/‬27‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬بوفاة‭ ‬نزيل‭ ‬إثر‭ ‬قيام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النزلاء‭ ‬بالاعتداء‭ ‬عليه‭ ‬بالضرب،‭ ‬وفور‭ ‬تلقي‭ ‬ذلك‭ ‬الإخطار‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬بالانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل،‭ ‬وقامت‭ ‬بإجراء‭ ‬المعاينات‭ ‬اللازمة‭ ‬لمكان‭ ‬ارتكاب‭ ‬الواقعة،‭ ‬كما‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬التسجيلات‭ ‬الخاصة‭ ‬بأجهزة‭ ‬المراقبة‭ ‬وما‭ ‬تضمنته‭ ‬من‭ ‬كشف‭ ‬ملابسات‭ ‬وقوع‭ ‬الجريمة‭.‬

كما‭ ‬أصدرت‭ ‬النيابة‭ ‬قراراتها‭ ‬برفع‭ ‬الأدلة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناظرة‭ ‬جثة‭ ‬المتوفى‭ ‬وإثبات‭ ‬ما‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬إصابات،‭ ‬وندب‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬لتوقيع‭ ‬الكشف‭ ‬الطبي‭ ‬على‭ ‬الجثة‭ ‬لبيان‭ ‬ما‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬وكيفية‭ ‬حدوثها‭ ‬وتحديد‭ ‬سبب‭ ‬الوفاة؛‭ ‬كما‭ ‬استمعت‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشهود،‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهمين‭ ‬وواجهتهم‭ ‬بالأدلة‭ ‬القائمة‭ ‬ضدهم‭ ‬بعدما‭ ‬وجهت‭ ‬إليهم‭ ‬تهمة‭ ‬القتل‭ ‬العمد،‭ ‬وبعد‭ ‬استكمال‭ ‬التحقيقات‭ ‬وجمع‭ ‬الأدلة‭.‬

ووجهت‭ ‬النيابة‭ ‬إليهم‭ ‬أنهم‭ ‬حال‭ ‬كونهم‭ ‬عائدين‭ ‬قتلوا‭ ‬عمدا‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بأن‭ ‬عقدوا‭ ‬العزم‭ ‬على‭ ‬قتله‭ ‬وتوافقوا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬وتوجهوا‭ ‬لغرفة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وما‭ ‬أن‭ ‬ظفروا‭ ‬به‭ ‬حتى‭ ‬أسقطوه‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬دون‭ ‬حراك‭ ‬وانهالوا‭ ‬عليه‭ ‬بالضرب‭ ‬على‭ ‬رأسه‭ ‬ووجهه‭ ‬قاصدين‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬إزهاق‭ ‬روحه‭ ‬وإحداث‭ ‬به‭ ‬الإصابات‭ ‬الموصوفة‭ ‬بتقرير‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬بحياته،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالتهم‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭.‬

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