المحكمة تأمر باستدعاء شهود واقعة اتهام 4 نزلاء بالإصلاح والتأهيل بقتل آخر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬بتلقي‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إخطاراً‭ ‬بتاريخ‭ ‬2023‭/‬10‭/‬27‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬بوفاة‭ ‬نزيل‭ ‬إثر‭ ‬قيام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النزلاء‭ ‬بالاعتداء‭ ‬عليه‭ ‬بالضرب،‭ ‬وفور‭ ‬تلقي‭ ‬ذلك‭ ‬الإخطار‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬بالانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل،‭ ‬وقامت‭ ‬بإجراء‭ ‬المعاينات‭ ‬اللازمة‭ ‬لمكان‭ ‬ارتكاب‭ ‬الواقعة،‭ ‬كما‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬التسجيلات‭ ‬الخاصة‭ ‬بأجهزة‭ ‬المراقبة‭ ‬وما‭ ‬تضمنته‭ ‬من‭ ‬كشف‭ ‬ملابسات‭ ‬وقوع‭ ‬الجريمة‭.‬

كما‭ ‬أصدرت‭ ‬النيابة‭ ‬قراراتها‭ ‬برفع‭ ‬الأدلة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناظرة‭ ‬جثة‭ ‬المتوفى‭ ‬وإثبات‭ ‬ما‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬إصابات،‭ ‬وندب‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬لتوقيع‭ ‬الكشف‭ ‬الطبي‭ ‬على‭ ‬الجثة‭ ‬لبيان‭ ‬ما‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬وكيفية‭ ‬حدوثها‭ ‬وتحديد‭ ‬سبب‭ ‬الوفاة؛‭ ‬كما‭ ‬استمعت‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشهود،‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهمين‭ ‬وواجهتهم‭ ‬بالأدلة‭ ‬القائمة‭ ‬ضدهم‭ ‬بعدما‭ ‬وجهت‭ ‬إليهم‭ ‬تهمة‭ ‬القتل‭ ‬العمد،‭ ‬وبعد‭ ‬استكمال‭ ‬التحقيقات‭ ‬وجمع‭ ‬الأدلة‭.‬

ووجهت‭ ‬النيابة‭ ‬إليهم‭ ‬أنهم‭ ‬حال‭ ‬كونهم‭ ‬عائدين‭ ‬قتلوا‭ ‬عمدا‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بأن‭ ‬عقدوا‭ ‬العزم‭ ‬على‭ ‬قتله‭ ‬وتوافقوا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬وتوجهوا‭ ‬لغرفة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وما‭ ‬أن‭ ‬ظفروا‭ ‬به‭ ‬حتى‭ ‬أسقطوه‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬دون‭ ‬حراك‭ ‬وانهالوا‭ ‬عليه‭ ‬بالضرب‭ ‬على‭ ‬رأسه‭ ‬ووجهه‭ ‬قاصدين‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬إزهاق‭ ‬روحه‭ ‬وإحداث‭ ‬به‭ ‬الإصابات‭ ‬الموصوفة‭ ‬بتقرير‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬بحياته،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالتهم‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭.‬