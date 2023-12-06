المحكمة تأمر باستدعاء شهود واقعة اتهام 4 نزلاء بالإصلاح والتأهيل بقتل آخر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أمرت المحكمة الكبرى الجنائية استدعاء الشهود في واقعة اتهام 4 نزلاء من أصحاب الأسبقيات بمركز الإصلاح والتأهيل، بقتل نزيل معهم بسجن جو في 27 أكتوبر 2023، حيث حضر النزلاء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و48 سنة وانكروا ما نسب إليهم، فيما قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 4 ديسمبر للاطلاع والرد لدفاع المتهمين مع التصريح لهم بنسخة من أوراق الدعوى، وندب محام للمتهمين الثاني والرابع.
وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي النيابة العامة إخطاراً بتاريخ 2023/10/27 من مركز الإصلاح والتأهيل بوفاة نزيل إثر قيام عدد من النزلاء بالاعتداء عليه بالضرب، وفور تلقي ذلك الإخطار باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بالانتقال إلى مركز الإصلاح والتأهيل، وقامت بإجراء المعاينات اللازمة لمكان ارتكاب الواقعة، كما اطلعت على التسجيلات الخاصة بأجهزة المراقبة وما تضمنته من كشف ملابسات وقوع الجريمة.
كما أصدرت النيابة قراراتها برفع الأدلة، كما تم مناظرة جثة المتوفى وإثبات ما بها من إصابات، وندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها وتحديد سبب الوفاة؛ كما استمعت إلى أقوال عدد من الشهود، واستجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم بعدما وجهت إليهم تهمة القتل العمد، وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة.
ووجهت النيابة إليهم أنهم حال كونهم عائدين قتلوا عمدا المجني عليه بأن عقدوا العزم على قتله وتوافقوا على ذلك وتوجهوا لغرفة المجني عليه وما أن ظفروا به حتى أسقطوه على الأرض دون حراك وانهالوا عليه بالضرب على رأسه ووجهه قاصدين من ذلك إزهاق روحه وإحداث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أدت بحياته، وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية.
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