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إلزام محل تجاري سداد 6 آلاف دينار لـ((الجنوبية)) رسوما متأخرة السداد

12/6/2023 7:12:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬الكبرى‭ ‬محلا‭ ‬تجاريا‭ ‬بسداد‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬لبلدية‭ ‬الجنوبية‭ ‬رسوم‭ ‬البلديات‭ ‬المستحقة‭ ‬امتنع‭ ‬صاحب‭ ‬المحل‭ ‬عن‭ ‬سدادها‭ ‬المستحق‭ ‬رغما‭ ‬عن‭ ‬إبلاغه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البلدية‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬دعواها‭ ‬التي‭ ‬طالبت‭ ‬فيها‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بسداد‭ ‬قيمة‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬المترصدة‭ ‬في‭ ‬ذمته‭.‬

حيث‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬إن‭ ‬مؤدى‭ ‬المادتين‭ (‬35‭ ‬و36‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬35‭ ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬البلديات‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬للبلدية،‭ ‬‮«‬الرسوم‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تحصلها‭ ‬مقابل‭ ‬الانـتـفاع‭ ‬بالمرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬إدارتها‭ ‬أو‭ ‬الإشراف‭ ‬عليها‭ ‬بمقتضى‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬نظام‭ ‬يصدر‭ ‬استــناداً‭ ‬إليه‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬استيفاء‭ ‬رسوم‭ ‬للبلدية‭.‬

كما‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬مفاد‭ ‬المادتين‭ (‬47‭ ‬و54‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬البلديات،‭ ‬المشار‭ ‬إليه،‭ ‬والصادرة‭ ‬بقرار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رقم‭ ‬16‭ ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬أن‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬الشهرية‭ ‬المستحقة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المواقع‭ ‬المؤجرة‭ ‬الخاضعة‭ ‬للرسم‭ ‬البلدي‭ ‬تكون‭ ‬بواقع‭ ‬10‭% ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬الإيجارية‭ ‬الشهرية‭ ‬الحقيقية‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬البلدية‭ ‬للموقع‭ ‬المؤجر،‭ ‬أيًا‭ ‬كانت‭ ‬طبيعة‭ ‬النشاط‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الموقع‭ ‬وأيًا‭ ‬كانت‭ ‬مدة‭ ‬الإيجار‭ ‬المحددة‭ ‬له‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لما‭ ‬المدعية‭ ‬قد‭ ‬قدمت‭ ‬تدليلا‭ ‬على‭ ‬انشغال‭ ‬ذمة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بقيمة‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬المستحقة‭ ‬عليه‭ ‬قدمت‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬فاتورة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وكشفا‭ ‬تفصيليا‭ ‬مدونا‭ ‬به‭ ‬بيان‭ ‬الموقع‭ ‬المنتفع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدعي‭ ‬وقيمة‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬المستحقة‭ ‬شهريا،‭ ‬واجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الرسوم‭ ‬المتأخرة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬المطالبة‭ ‬بإجمالي‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬وهي‭ ‬قرينة‭ ‬على‭ ‬انشغال‭ ‬ذمة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بمبلغ‭ ‬المطالبة،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬ولم‭ ‬يدفع‭ ‬الدعوى‭ ‬بثمة‭ ‬دفع‭ ‬او‭ ‬دفاع‭ ‬ينال‭ ‬منها‭ ‬وخلت‭ ‬الأوراق‭ ‬من‭ ‬سداده‭ ‬لمقابل‭ ‬الرسوم‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى،‭ ‬فمن‭ ‬ثم‭ ‬تكون‭ ‬معه‭ ‬طلبات‭ ‬المدعية‭ ‬قد‭ ‬وافقت‭ ‬صحيح‭ ‬القانون،‭ ‬فلهـذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬المدعية‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬مقابل‭ ‬متأخرات‭ ‬رسوم‭ ‬البلدية‭ ‬وألزمته‭ ‬الرسوم‭ ‬والمصروفات‭. ‬

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