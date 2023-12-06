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استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية

12/6/2023 7:12:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رام‭ ‬الله‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استشهد‭ ‬ثلاثة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬الأربعاء‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬بيان‭. ‬وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬الشاب‭ ‬عبد‭ ‬الناصر‭ ‬مصطفى‭ ‬الرياحي‭ (‬24‭ ‬عاماً‭) ‬متأثراً‭ ‬بجروح‭ ‬حرجة‭ ‬أصيب‭ ‬بها،‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬بلاطة‮»‬‭. ‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬أعلنت‭ ‬الوزارة‭ ‬‮«‬شهيدين‭ ‬في‭ ‬طمون‭ ‬ومخيم‭ ‬الفارعة‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال،‭ ‬هما‭: ‬الطفل‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عماد‭ ‬خالد‭ ‬بني‭ ‬عودة‭ (‬16‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬ومعاذ‭ ‬إبراهيم‭ ‬زهران‭ (‬23‭ ‬عاما‭)‬‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يتسن‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رد‭ ‬فوري‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭. ‬

وكانت‭ ‬قوات‭ ‬كبيرة‭ ‬دهمت‭ ‬مخيم‭ ‬الفارعة‭ ‬وبلدة‭ ‬طمون‭ ‬المجاورة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬طوباس‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬اعتقالات‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬اشتباكات‭ ‬مسلحة‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وفلسطينيين‭ ‬دارت‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬مقتل‭ ‬الشابين‭. ‬وفي‭ ‬مدينة‭ ‬نابلس،‭ ‬وقعت‭ ‬مواجهات‭ ‬بين‭ ‬شبان‭ ‬فلسطينيين‭ ‬والجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬اقتحم‭ ‬مخيم‭ ‬بلاطة‭ ‬وحاصر‭ ‬منزل‭ ‬أحد‭ ‬المطلوبين‭ ‬هناك‭ ‬قبل‭ ‬اعتقاله‭.

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أعلنت‭ ‬عن‭ ‬ثلاث‭ ‬إصابات‭ ‬‮«‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬رفيديا‭ ‬الحكومي‭ ‬بينها‭ ‬إصابتان‭ ‬بحالة‭ ‬خطيرة‮»‬‭. ‬وتشهد‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1967،‭ ‬تصاعدا‭ ‬في‭ ‬التوترات‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ،‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬255‭ ‬فلسطينيا‭ ‬بنيران‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أو‭ ‬مستوطنين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الضفة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تفيد‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬وشيع‭ ‬عشرات‭ ‬في‭ ‬طوباس‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬جثماني‭ ‬الشابين‭ ‬عودة‭ ‬وزهران‭.
‬وحمل‭ ‬المشيعون‭ ‬العلم‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وأعلام‭ ‬حركتي‭ ‬حماس‭ ‬وفتح‭ ‬التي‭ ‬يتزعمها‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭.

واعتقل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬60‭ ‬مواطنا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بينهم‭ ‬امرأة‭ ‬وأسرى‭ ‬سابقون‮»‬‭ ‬وفقا‭ ‬لنادي‭ ‬الأسير‭ ‬الفلسطيني‭.
‬وتركزت‭ ‬الاعتقالات‭ ‬بحسب‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬المعتقلين‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬3640‭. ‬

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