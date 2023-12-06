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مركز التحكيم التجاري الخليجي يبحث التعاون في تسوية المنازعات مع غرفة البحرين

12/6/2023 7:12:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد‭ ‬مركز‭ ‬التحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬اجتماعاً‭ ‬مع‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلةً‭ ‬بخالد‭ ‬نجيبي‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬الغرفة،‭ ‬جرى‭ ‬خلاله‭ ‬بحث‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الوساطة‭ ‬والتحكيم‭ ‬وتبني‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المركز‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬يوسف‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬زينل،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬حمد،‭ ‬جرى‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬وتبديد‭ ‬قلق‭ ‬المستثمر‭ ‬وبعث‭ ‬الثقة‭ ‬والمساهمة‭ ‬بكل‭ ‬فعالية‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬الأموال‭ ‬والاستثمارات‭ ‬المحلية‭ ‬والأجنبية،‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية‭ ‬المقدمة‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬تحكيمية‭ ‬محلية‭ ‬تحترم‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬وتعزز‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬القضائي‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬تحسين‭ ‬وتناسق‭ ‬مستوى‭ ‬ونوعية‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬التحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬الخليجي‭ ‬ومركز‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬بغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وسبل‭ ‬تسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬المعاملات‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬مشاريع‭ ‬مشتركة‭ ‬ورفع‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬تطبيقات‭ ‬الوسائل‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬والمالية،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتطوير‭ ‬الحركة‭ ‬الصناعية‭ ‬والتجارية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬ويعزز‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وتطرق‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬مركز‭ ‬التحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬قواعد‭ ‬التحكيم‭ ‬الدولي،‭ ‬وحل‭ ‬منازعات‭ ‬القضايا‭ ‬التجارية‭ ‬العابرة‭ ‬للحدود،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬الشركات‭ ‬والاستثمارات‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬مقراً‭ ‬لأعمالها،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬السمعة‭ ‬الإيجابية‭ ‬للبيئة‭ ‬العدلية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخليجية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬والتبادل‭ ‬المعرفي‭ ‬مع‭ ‬المراكز‭ ‬الأخرى،‭ ‬وتوسيع‭ ‬فريق‭ ‬المحكمين‭ ‬المتخصصين،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المنتديات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬الدولية‭ ‬لاطلاع‭ ‬مجتمع‭ ‬التحكيم‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬على‭ ‬التقدُّم‭ ‬الذي‭ ‬تحققه‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تيسير‭ ‬ممارسة‭ ‬الأعمال‭ ‬وجذب‭ ‬الاستثمارات‭.‬

وأكد‭ ‬الجانبان‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الحرص‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬تطلعات‭ ‬وطموحات‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬المحلي‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬المشهد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ومواصلة‭ ‬بذل‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬دعم‭ ‬الحركة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬ورفدها‭ ‬بكل‭ ‬المتطلبات‭ ‬والتسهيلات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الارتقاء‭ ‬بتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬وأوسع‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتطوير‭ ‬مساراتها‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المنشود،‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬عالمي‭ ‬موثوق‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭.‬

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